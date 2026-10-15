Ўзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобланди

·31·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Республика бўйлаб 800 мингга яқин фуқаро фойдасига 22 миллиард сўмга яқин коммунал қарздорлик қайта ҳисобланди.
  • Бу кўп ҳолларда коммунал корхоналарнинг абонентлар ҳақидаги маълумотларни янгиламаслиги ёки тизимга ўз вақтида киритмаслиги сабабли юзага келган.
  • Хусусан, хорижда бўлган, ишламаган ёки ўқиган фуқароларга чиқинди тўловлари ва ҳисоблагичсиз сув тўловлари бўйича асоссиз қарздорликлар ёзилган.

Ўзбекистонда ўз асосий яшаш манзилида маълум муддат истиқомат қилмаган, чет элда ўқиган ёки меҳнат қилган фуқаролар фойдасига катта миқдордаги асоссиз қарздорлик бекор қилинди. Рақобат қўмитаси томонидан тегишли идоралар билан ҳамкорликда олиб борилган кенг кўламли ўрганишлар натижасида республика бўйлаб қарийб 800 минг нафар фуқаронинг ҳуқуқлари тикланди ва улар фойдасига 22 миллиард сўмга яқин коммунал қарздорлик қайта ҳисоб-китоб қилинди.

Маълум бўлишича, айрим коммунал корхоналар абонентлар ҳақидаги амалдаги ҳолатни ҳисобга олмасдан ёки тизимга ўз вақтида янги маълумотларни киритмасдан, бўш қолган хонадонларга ҳам тўловларни ҳисоблаб келган.

Асоссиз тўловлар қаердан чиқди? Текширув тафсилотлари

Қўмита томонидан олиб борилган таҳлиллар хорижда вақтинча бўлиб турган, ишлаётган, иш қидираётган ва таҳсил олаётган фуқаролар ҳисобида сезиларли тафовутлар борлигини очиқлади:

  • Чиқинди тўловларидаги номутаносиблик: Тегишли даврда умуман хизмат кўрсатилмаган, хонадонда яшамаган қарийб 800 минг нафар фуқаро номига маиший чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш бўйича асоссиз пул ёзиб борилган;

  • Ҳисоблагичсиз сув тўлови: Ичимлик суви ҳисоблагичлари мавжуд бўлмаган ва амалда ҳеч ким истиқомат қилмаган хонадонларда яшамаган 100 нафарга яқин фуқаро номига ноқонуний қарздорлик чиқарилган;

  • Маълумотлар базасидаги камчиликлар: Кўплаб ҳудудларда абонентлар базаси янгиланмаган, манзилдан кўчиб кетган ёки чет элда бўлган фуқаролар сони эски рўйхатлар бўйича қолдириб келинган.

Қарздорликни қайта ҳисоблаш тартиби: Қонунчилик нима дейди?

Амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга кўра, хонадонда истиқомат қилувчи шахслар сони ўзгаргани бўйича аниқ тартиблар белгиланган:

  • Тасдиқловчи ҳужжатлар бўлса: Агар абонентлар сони камайганини тасдиқловчи расмий ҳужжатлар (хорижга чиқиш муҳри, таълим ёки даволаниш маълумотномаси, вақтинчалик рўйхат ва ҳ.к.) тақдим этилса, қарздорлик шахслар сони ўзгарган аниқ санадан бошлаб тўлиқ қайта ҳисоб-китоб қилинади;

  • Тасдиқловчи ҳужжатлар бўлмаса: Агар фуқарода бундай ҳужжатлар сақланмаган бўлса, амалдаги тартибга биноан қайта ҳисоб-китоб фақат ўтган сўнгги 3 ой учун амалга оширилади.

Энди қандай ўзгаради? Рақобат қўмитасининг таклифлари

Бу каби муаммолар такрорланмаслиги ва инсон омилига барҳам бериш мақсадида Рақобат қўмитаси тегишли вазирлик ва идораларга бир қатор муҳим ташаббусларни илгари сурди:

  • Миграция базаси билан тўғридан-тўғри интеграция: Барча коммунал хизматларнинг биллинг тизимларини Ички ишлар вазирлигининг миграция маълумотлар базаси билан интеграция қилиш таклиф этилди. Бу орқали тизим инсоннинг қачон чет элга чиқиб кетгани ва қайтганини автоматик аниқлайди;

  • Ойлик автоматик қайта ҳисоб-китоб: Хорижда 1 ойдан ортиқ муддат давомида бўлган абонентлар ва уларнинг оила аъзолари учун Ўзбекистонга қайтиб келгунларига қадар коммунал тўловларни ҳар ойда автоматик равишда қайта ҳисоблаб бориш механизмини жорий этиш ташаббуси билдирилди.

Мазкур чора-тадбирлар келгусида хорижда бўлган миллионлаб ватандошларимиз ва уларнинг оилаларига йўқ жойдан коммунал қарздорлик ёзилишининг олдини олишга хизмат қилади.

Рақобат қўмитасиИчки ишлар вазирлигимиграция базасикоммунал қарздорлик бекор қилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?12 октябр 12:18Ўзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашдиЎзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашди12 октябр 10:38Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилганЎзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган5 октябр 17:20Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...21 август 08:3320 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди20 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди16 июл 11:46Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олганДориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган11 июл 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди