Озарбайжон компанияси Қашқадарёдаги олтин конини ўрганади

·38·Иқтисодиёт
Озарбайжон компанияси Қашқадарёдаги олтин конини ўрганади

Озарбайжоннинг “AzerGold” акциядорлик жамиятига қарашли “AzerGold Uzbekistan” шўба корхонаси Ўзбекистонда расман рўйхатдан ўтказилди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.

Янги корхона Қашқадарё вилоятидаги Акба олтин конида геологик қидирув ишларини олиб бориш, минерал ресурсларни баҳолаш ва конни ўзлаштиришнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш билан шуғулланади.

Зарур лицензия олингач, 18 ой давомида қидирув ишлари, металлургик синовлар ва атроф-муҳитга таъсирни ўрганиш режалаштирилган. Натижалар асосида конни саноат миқёсида ўзлаштириш бўйича техник-иқтисодий асос ишлаб чиқилади.

Шунингдек, компания Навоий ва Нурота шаҳарлари оралиғидаги истиқболли ҳудудларда геологик қидирув олиб бориш учун қўшма корхона ташкил этишни режалаштирмоқда. Фойдали қазилма захиралари аниқланган тақдирда, томонлар конларни биргаликда ўзлаштириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятларини кўриб чиқади.

AzerGold UzbekistanАкба олтин кониҚашқадарё вилоятигеологик қидирув
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...3 сентябр 22:37Ўзбекистон олтин экспортини қайта тиклаб, даромад олдиЎзбекистон олтин экспортини қайта тиклаб, даромад олди26 май 19:37Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошди7 июн 14:5425 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди25 май 11:1921 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди21 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди21 май 10:1220 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди20 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди20 май 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди