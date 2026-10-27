Ғайриоддий эълон: Ўзбекистонда ҳожатхонага тушиб кетган iPhone 16 Pro Max сотувга қўйилди

·10·Жамият
Ғайриоддий эълон: Ўзбекистонда ҳожатхонага тушиб кетган iPhone 16 Pro Max сотувга қўйилди

Ўзбекистонда қишлоқ ҳожатхонасига тушиб кетгани айтилаётган iPhone 16 Pro Max сотувга чиқарилди. Энг қизиғи, сотувчи қурилманинг бошидан ўтган воқеани яширмай, унинг ёқимсиз ҳидини ҳам алоҳида таъкидлаган.

Эълон тавсифига кўра, телефон қишлоқдаги ҳожатхонага тушиб кетган. Шу сабабли ундан ҳануз ёқимсиз ҳид келиши, микрофонини эса тозалаш кераклиги айтилган.

Сотувчининг таъкидлашича, қурилманинг қолган ҳолати яхши. Бироқ телефон орқали гаплашаётганда сезилиши мумкин бўлган ҳид унинг энг ноодатий «камчилиги» бўлиб турибди.

Мазкур эълон ўзининг ғайриоддий тафсилотлари билан эътиборни тортиши мумкин. Шунга қарамай, бундай қурилмани харид қилишдан олдин унинг ишлашини, микрофон ва динамикларини, зарядланишини ҳамда намликдан зарарланган-зарарланмаганини синчиклаб текшириш муҳим.

Ахир, ишлатилган телефон танлашда нарх ва ташқи кўринишдан ташқари, қурилманинг техник ҳолати ҳам катта аҳамиятга эга.

iPhone 16 Pro MaxOLXЎзбекистонСмартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиТошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилди4 июл 13:48Тошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилмаТошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилма28 сентябр 12:46Наманган вилоятида ҳожатхонага тушиб кетган бола қутқарилдиНаманган вилоятида ҳожатхонага тушиб кетган бола қутқарилди23 май 15:04Наманганда 1 ёшли бола ҳожатхонага тушиб кетдиНаманганда 1 ёшли бола ҳожатхонага тушиб кетди23 май 16:09Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)Бугун 13:13Оилада бахт ва муҳаббат калити: Эрнинг ўз аёли билан муомаласидаги 6 та гўзал суннатОилада бахт ва муҳаббат калити: Эрнинг ўз аёли билан муомаласидаги 6 та гўзал суннатБугун 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди