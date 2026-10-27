Ғайриоддий эълон: Ўзбекистонда ҳожатхонага тушиб кетган iPhone 16 Pro Max сотувга қўйилди
Ўзбекистонда қишлоқ ҳожатхонасига тушиб кетгани айтилаётган iPhone 16 Pro Max сотувга чиқарилди. Энг қизиғи, сотувчи қурилманинг бошидан ўтган воқеани яширмай, унинг ёқимсиз ҳидини ҳам алоҳида таъкидлаган.
Эълон тавсифига кўра, телефон қишлоқдаги ҳожатхонага тушиб кетган. Шу сабабли ундан ҳануз ёқимсиз ҳид келиши, микрофонини эса тозалаш кераклиги айтилган.
Сотувчининг таъкидлашича, қурилманинг қолган ҳолати яхши. Бироқ телефон орқали гаплашаётганда сезилиши мумкин бўлган ҳид унинг энг ноодатий «камчилиги» бўлиб турибди.
Мазкур эълон ўзининг ғайриоддий тафсилотлари билан эътиборни тортиши мумкин. Шунга қарамай, бундай қурилмани харид қилишдан олдин унинг ишлашини, микрофон ва динамикларини, зарядланишини ҳамда намликдан зарарланган-зарарланмаганини синчиклаб текшириш муҳим.
Ахир, ишлатилган телефон танлашда нарх ва ташқи кўринишдан ташқари, қурилманинг техник ҳолати ҳам катта аҳамиятга эга.
Изоҳлар 0
…