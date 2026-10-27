Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)

·119·Жамият
Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ветнамдан Буюк Британиядаги «Олд Траффорд» стадионига велосипедда йўл олган саёҳатчи Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ маст ҳолатдаги маҳаллий фуқаро билан тўқнаш келди.
  • Маст эркак сайёҳнинг йўлини тўсиб, унинг кийимига ва бош кийимига тегишга уринган.
  • Ветнамлик блогер вазиятни босиқлик билан ҳал қилишга эришди ва воқеа якунида маҳаллий фуқаро саёҳатчига дуо қилиб, оқ йўл тилади.

Севимли жамоаси бўлмиш «Манчестер Юнайтед»нинг афсонавий «Олд Траффорд» стадионигача Вьетнамдан Буюк Британияга қадар велосипедда етиб боришни мақсад қилган саёҳатчи кутилмаган тўсиққа учради. Миллатлар ва қитъаларни босиб ўтаётган вьетнамлик блогер Қирғизистон орқали Ўзбекистон чегарасидан ўтган илк кунидаёқ ноодатий вазиятга йўлиқди.

Унинг дунё бўйлаб олиб бораётган велосаёҳати давомида илк бор юзага келган бу ҳодиса тасвирчи камерасига (Insta360) муҳрланиб, тармоқларда кенг тарқалди.

«Саёҳатдаги биринчи муаммо»: Нима содир бўлди?

Велосипедчи Ўзбекистон ҳудуди бўйлаб ҳаракатланаётган пайтда маҳаллий аҳоли вакилларидан бўлган фуқаро унинг йўлини тўсди:

  • Маст ҳолатдаги эркакнинг аралашуви: Велосипед рулига ўрнатилган камера тасвирларидан кўринишича, анча маст ҳолатда бўлган эркак кутилмаганда сайёҳнинг олдини тўсиб, уни тўхтатган;

  • Кескин ҳаракатлар: Эркак аввалига сайёҳнинг кийимидан тортиб, сўнгра унинг бош кийими (кепкаси)га қўл чўзган ва уни ечиб олишга уринган;

  • Сайёҳнинг босиқлиги: Саёҳат давомида нохуш воқеа юз беришини истамаган вьетнамлик мухлис кулимсираганча ўзини ҳимоя қилиб, эркакнинг қўлларини нари суришга ва суҳбатни тинч йўл билан ҳал қилишга ҳаракат қилган;

  • Охири дуо билан тугади: Кейинчалик вазиятга бошқа бир ҳамқишлоқ аралашиб, маст фуқарони тинчлантиришга уринди; ҳолат охирида маст эркак хатосини англагандек иккала кафтини очиб, юзига фотиҳа тортиб, сайёҳга оқ йўл тилагандек бўлди.

«Road to Old Trafford»: Қитъалараро қизиқарли миссия

Ушбу саёҳат шунчаки оддий сайр эмас, балки улкан масофани қамраб олган катта футбол орзусидир:

  • Манзил — Манчестер: Велосипедчи «Road to Old Trafford: Cycling from Vietnam to Old Trafford» шиори остида минглаб километрларни босиб ўтиб, Англияга етиб боришни режалаштирган;

  • Биринчи жиддий ҳодиса: Сайёҳнинг видеодаги ёзувида таъкидланишича, бутун узоқ йўл давомида унга ҳеч қандай халақит бўлмаган ва айнан Ўзбекистондаги биринчи кунда илк бор тушунарсиз муаммога тўқнаш келган;

  • Туризм хавфсизлиги ва меҳмондўстлик: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари юртимизга ташриф буюраётган чет эллик меҳмонларга нисбатан бундай ҳаракатлар мамлакат имижига салбий таъсир қилишини қайд этиб, фуқароларни сайёҳларга нисбатан ҳурмат билан муомалада бўлишга чақирмоқда.

Ҳодиса тафсилотлари ва саёҳат йўналиши

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Саёҳатчи

«Манчестер Юнайтед» жамоасининг вьетнамлик мухлиси

Транспорт воситаси

Велосипед

Йўналиш

Вьетнам — Қирғизистон — Ўзбекистон — Буюк Британия (Олд Траффорд)

Ҳодиса вақти

Ўзбекистонга кириб келинган 1-куни

Вазият моҳияти

Маст фуқаро саёҳатчининг йўлини тўсиб, кепкасини ечишга уринган

Якун

Жанжалсиз бартараф этилди, эркак дуо қилиб оқ йўл тилади

Манчестер ЮнайтедОлд ТраффордВелосаёҳатТуризм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасидаАнтонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасида15 октябр 10:14«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди10 октябр 21:02«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!13 сентябр 22:41Раҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голларРаҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голлар11 сентябр 06:57«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!9 сентябр 07:04Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилди9 июл 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди