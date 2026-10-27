Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ветнамдан Буюк Британиядаги «Олд Траффорд» стадионига велосипедда йўл олган саёҳатчи Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ маст ҳолатдаги маҳаллий фуқаро билан тўқнаш келди.
- Маст эркак сайёҳнинг йўлини тўсиб, унинг кийимига ва бош кийимига тегишга уринган.
- Ветнамлик блогер вазиятни босиқлик билан ҳал қилишга эришди ва воқеа якунида маҳаллий фуқаро саёҳатчига дуо қилиб, оқ йўл тилади.
Севимли жамоаси бўлмиш «Манчестер Юнайтед»нинг афсонавий «Олд Траффорд» стадионигача Вьетнамдан Буюк Британияга қадар велосипедда етиб боришни мақсад қилган саёҳатчи кутилмаган тўсиққа учради. Миллатлар ва қитъаларни босиб ўтаётган вьетнамлик блогер Қирғизистон орқали Ўзбекистон чегарасидан ўтган илк кунидаёқ ноодатий вазиятга йўлиқди.
Унинг дунё бўйлаб олиб бораётган велосаёҳати давомида илк бор юзага келган бу ҳодиса тасвирчи камерасига (Insta360) муҳрланиб, тармоқларда кенг тарқалди.
«Саёҳатдаги биринчи муаммо»: Нима содир бўлди?
Велосипедчи Ўзбекистон ҳудуди бўйлаб ҳаракатланаётган пайтда маҳаллий аҳоли вакилларидан бўлган фуқаро унинг йўлини тўсди:
Маст ҳолатдаги эркакнинг аралашуви: Велосипед рулига ўрнатилган камера тасвирларидан кўринишича, анча маст ҳолатда бўлган эркак кутилмаганда сайёҳнинг олдини тўсиб, уни тўхтатган;
Кескин ҳаракатлар: Эркак аввалига сайёҳнинг кийимидан тортиб, сўнгра унинг бош кийими (кепкаси)га қўл чўзган ва уни ечиб олишга уринган;
Сайёҳнинг босиқлиги: Саёҳат давомида нохуш воқеа юз беришини истамаган вьетнамлик мухлис кулимсираганча ўзини ҳимоя қилиб, эркакнинг қўлларини нари суришга ва суҳбатни тинч йўл билан ҳал қилишга ҳаракат қилган;
Охири дуо билан тугади: Кейинчалик вазиятга бошқа бир ҳамқишлоқ аралашиб, маст фуқарони тинчлантиришга уринди; ҳолат охирида маст эркак хатосини англагандек иккала кафтини очиб, юзига фотиҳа тортиб, сайёҳга оқ йўл тилагандек бўлди.
«Road to Old Trafford»: Қитъалараро қизиқарли миссия
Ушбу саёҳат шунчаки оддий сайр эмас, балки улкан масофани қамраб олган катта футбол орзусидир:
Манзил — Манчестер: Велосипедчи «Road to Old Trafford: Cycling from Vietnam to Old Trafford» шиори остида минглаб километрларни босиб ўтиб, Англияга етиб боришни режалаштирган;
Биринчи жиддий ҳодиса: Сайёҳнинг видеодаги ёзувида таъкидланишича, бутун узоқ йўл давомида унга ҳеч қандай халақит бўлмаган ва айнан Ўзбекистондаги биринчи кунда илк бор тушунарсиз муаммога тўқнаш келган;
Туризм хавфсизлиги ва меҳмондўстлик: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари юртимизга ташриф буюраётган чет эллик меҳмонларга нисбатан бундай ҳаракатлар мамлакат имижига салбий таъсир қилишини қайд этиб, фуқароларни сайёҳларга нисбатан ҳурмат билан муомалада бўлишга чақирмоқда.
Ҳодиса тафсилотлари ва саёҳат йўналиши
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Саёҳатчи
«Манчестер Юнайтед» жамоасининг вьетнамлик мухлиси
Транспорт воситаси
Велосипед
Йўналиш
Вьетнам — Қирғизистон — Ўзбекистон — Буюк Британия (Олд Траффорд)
Ҳодиса вақти
Ўзбекистонга кириб келинган 1-куни
Вазият моҳияти
Маст фуқаро саёҳатчининг йўлини тўсиб, кепкасини ечишга уринган
Якун
Жанжалсиз бартараф этилди, эркак дуо қилиб оқ йўл тилади
Изоҳлар 0
…