Хитой гигантлари Мбаппе билан миллионлаб долларлик шартномаларни бир кунда бекор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе интервюда Хитой халқи ва тарихий арбобларига нисбатан айтган кинояли фикрлари ортидан мамлакатдаги йирик компаниялар билан ҳамкорликни йўқотди.
- Хитойнинг Эастрок Бевераге ва Менгниу Даирй компаниялари футболчининг сўзларини миллий ғурурни ҳақорат қилиш деб баҳолаб, у билан тузилган барча реклама шартномаларини бир томонлама бекор қилди.
- Ҳозирда Хитой бўйлаб Мбаппе тасвири туширилган барча реклама материаллари олиб ташланмоқда.
Франция миллий терма жамоаси ва «Реал Мадрид» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе иштирокидаги охирги интервью Хитойда кутилмаган ва жиддий гео-тижорий можарони келтириб чиқарди. Футбол юлдузи тармоқлардаги севимли мемлари ҳақида гапириш асносида Хитой халқи ҳамда мамлакатнинг тарихий сиёсий арбобларидан бирига нисбатан кинояли ва ҳақоратли деб баҳоланган фикрлар билдирган.
Мазкур чиқиш Хитойнинг йирик ижтимоий тармоқларида кескин ғазаб тўлқинини юзага келтирди. Натижада мамлакатнинг энг қудратли икки бренд компанияси футболчи билан тузилган барча реклама ва элчилик шартномаларини тўхтатганини эълон қилди.
«Ноль тоқат»: Брендларнинг кескин ва бир хил реакцияси
Хитойнинг икки гигант компанияси — ичимлик ишлаб чиқарувчи Eastroc Beverage ҳамда сут маҳсулотлари магнати Mengniu Dairy бир неча соат фарқи билан қатъий баёнот бериб, франциялик юлдуз билан алоқаларни узди:
Eastroc Beverage’нинг расмий позицияси: «Бугундан бошлаб биз Килиан Мбаппе билан барча ҳамкорликни тўхтатамиз. Компаниямиз хитой халқи миллий ҳис-туйғуларини ҳақорат қиладиган ҳар қандай ҳаракатларга кескин қарши ва бундай ҳолатларга нисбатан “ноль тоқат” тамойилига амал қилади»;
Mengniu Dairy’нинг бирдамлиги: Кўп йиллардан буён йирик халқаро спорт мусобақалари ва футбол юлдузларига ҳомийлик қилиб келувчи сут гиганти ҳам худди шундай кескин баёнот билан чиқиб, миллий шаън ва ғурурга дахл қилувчи сўзларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлишини таъкидлади;
Реклама кампанияларининг тўхтатилиши: Мамлакат бўйлаб билбордлар, телевизион рекламалар ва маҳсулот ёрлиқларидан Мбаппе тасвири олиб ташланиши бошланди.
Хитой миллий ҳис-туйғуси: Ғарб брендларини тиз чўктирган синовлар
Хитой жамоатчилиги мамлакат маданияти, тарихи ва миллий қадриятларига тегишли ҳар қандай беписанд муносабатга ўта сезгир ва оғир жавоб қайтаради:
«Мисс Финляндия» воқеаси: 2025 йил охирида гўзаллик танлови ғолибаси Сара Джафце Хитойда ирқчилик сифатида қабул қилинган ишораси ортидан унвонидан маҳрум этилган ва оммавий узр сўрашга мажбур бўлган эди;
Глобал мода ва саноат гигантлари сабоғи: Илгари Christian Dior, Dolce & Gabbana, Swatch Group каби мода ва саноат гигантлари ҳам миллий ҳис-туйғуларни нотўғри тушуниш ёки калака қилиш ортидан кенг кўламли бойкотларга дуч келган ва расмий узрлар билан ўз муносабатларини қайта кўриб чиққан;
Тижорий йўқотишлар кўлами: Дунёнинг иккинчи энг йирик истеъмол бозори ҳисобланган Хитойда бундай салбий муносабат нафақат реклама тушумларини, балки клуб мерчендайзинги ва глобал спорт имижини ҳам жиддий зарба остида қолдиради.
Килиан Мбаппе ва Хитой бозоридаги можаро тафсилотлари
Йўналиш
Баёнот ва ҳолат тафсилотлари
Асосий сабаб
Мемлар ҳақидаги интервьюда Хитой тарихий арбоби ва халқи ҳақидаги кинояли сўзлар
Ҳамкорликни узган компаниялар
Eastroc Beverage (энергетик ичимликлар) ва Mengniu Dairy (сут маҳсулотлари)
Компаниялар принципи
Миллий ҳис-туйғуларни камситувчи ҳолатларга нисбатан «ноль тоқат» сиёсати
Ижтимоий реакция
Weibo ва Хитой интернет тармоқларида оммавий норозилик ва бойкот чақириқлари
Олдинги ўхшаш можаролар
Сара Джафце (унвондан маҳрум этилган), Dolce & Gabbana, Christian Dior
Эҳтимолий оқибатлар
Хитойдаги кўп миллион долларлик реклама шартномаларининг бекор қилиниши
Изоҳлар 0
…