Хитой гигантлари Мбаппе билан миллионлаб долларлик шартномаларни бир кунда бекор қилди

·79·Спорт
Хитой гигантлари Мбаппе билан миллионлаб долларлик шартномаларни бир кунда бекор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе интервюда Хитой халқи ва тарихий арбобларига нисбатан айтган кинояли фикрлари ортидан мамлакатдаги йирик компаниялар билан ҳамкорликни йўқотди.
  • Хитойнинг Эастрок Бевераге ва Менгниу Даирй компаниялари футболчининг сўзларини миллий ғурурни ҳақорат қилиш деб баҳолаб, у билан тузилган барча реклама шартномаларини бир томонлама бекор қилди.
  • Ҳозирда Хитой бўйлаб Мбаппе тасвири туширилган барча реклама материаллари олиб ташланмоқда.

Франция миллий терма жамоаси ва «Реал Мадрид» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе иштирокидаги охирги интервью Хитойда кутилмаган ва жиддий гео-тижорий можарони келтириб чиқарди. Футбол юлдузи тармоқлардаги севимли мемлари ҳақида гапириш асносида Хитой халқи ҳамда мамлакатнинг тарихий сиёсий арбобларидан бирига нисбатан кинояли ва ҳақоратли деб баҳоланган фикрлар билдирган.

Мазкур чиқиш Хитойнинг йирик ижтимоий тармоқларида кескин ғазаб тўлқинини юзага келтирди. Натижада мамлакатнинг энг қудратли икки бренд компанияси футболчи билан тузилган барча реклама ва элчилик шартномаларини тўхтатганини эълон қилди.

«Ноль тоқат»: Брендларнинг кескин ва бир хил реакцияси

Хитойнинг икки гигант компанияси — ичимлик ишлаб чиқарувчи Eastroc Beverage ҳамда сут маҳсулотлари магнати Mengniu Dairy бир неча соат фарқи билан қатъий баёнот бериб, франциялик юлдуз билан алоқаларни узди:

  • Eastroc Beverage’нинг расмий позицияси: «Бугундан бошлаб биз Килиан Мбаппе билан барча ҳамкорликни тўхтатамиз. Компаниямиз хитой халқи миллий ҳис-туйғуларини ҳақорат қиладиган ҳар қандай ҳаракатларга кескин қарши ва бундай ҳолатларга нисбатан “ноль тоқат” тамойилига амал қилади»;

  • Mengniu Dairy’нинг бирдамлиги: Кўп йиллардан буён йирик халқаро спорт мусобақалари ва футбол юлдузларига ҳомийлик қилиб келувчи сут гиганти ҳам худди шундай кескин баёнот билан чиқиб, миллий шаън ва ғурурга дахл қилувчи сўзларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлишини таъкидлади;

  • Реклама кампанияларининг тўхтатилиши: Мамлакат бўйлаб билбордлар, телевизион рекламалар ва маҳсулот ёрлиқларидан Мбаппе тасвири олиб ташланиши бошланди.

Хитой миллий ҳис-туйғуси: Ғарб брендларини тиз чўктирган синовлар

Хитой жамоатчилиги мамлакат маданияти, тарихи ва миллий қадриятларига тегишли ҳар қандай беписанд муносабатга ўта сезгир ва оғир жавоб қайтаради:

  • «Мисс Финляндия» воқеаси: 2025 йил охирида гўзаллик танлови ғолибаси Сара Джафце Хитойда ирқчилик сифатида қабул қилинган ишораси ортидан унвонидан маҳрум этилган ва оммавий узр сўрашга мажбур бўлган эди;

  • Глобал мода ва саноат гигантлари сабоғи: Илгари Christian Dior, Dolce & Gabbana, Swatch Group каби мода ва саноат гигантлари ҳам миллий ҳис-туйғуларни нотўғри тушуниш ёки калака қилиш ортидан кенг кўламли бойкотларга дуч келган ва расмий узрлар билан ўз муносабатларини қайта кўриб чиққан;

  • Тижорий йўқотишлар кўлами: Дунёнинг иккинчи энг йирик истеъмол бозори ҳисобланган Хитойда бундай салбий муносабат нафақат реклама тушумларини, балки клуб мерчендайзинги ва глобал спорт имижини ҳам жиддий зарба остида қолдиради.

Килиан Мбаппе ва Хитой бозоридаги можаро тафсилотлари

Йўналиш

Баёнот ва ҳолат тафсилотлари

Асосий сабаб

Мемлар ҳақидаги интервьюда Хитой тарихий арбоби ва халқи ҳақидаги кинояли сўзлар

Ҳамкорликни узган компаниялар

Eastroc Beverage (энергетик ичимликлар) ва Mengniu Dairy (сут маҳсулотлари)

Компаниялар принципи

Миллий ҳис-туйғуларни камситувчи ҳолатларга нисбатан «ноль тоқат» сиёсати

Ижтимоий реакция

Weibo ва Хитой интернет тармоқларида оммавий норозилик ва бойкот чақириқлари

Олдинги ўхшаш можаролар

Сара Джафце (унвондан маҳрум этилган), Dolce & Gabbana, Christian Dior

Эҳтимолий оқибатлар

Хитойдаги кўп миллион долларлик реклама шартномаларининг бекор қилиниши

Килиан МбаппеEastroc BeverageMengniu DairyХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48Ламин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олдиЛамин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олди23 сентябр 11:14Мбаппе Испанияга қарши жароҳат билан ўйнайдими? Францияда хавотир борМбаппе Испанияга қарши жароҳат билан ўйнайдими? Францияда хавотир бор14 июл 17:17Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди21 июл 18:26Мбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирдиМбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирди1 июл 08:12Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиЖорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб берди1 июл 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди