“Бу ерда нимадир тўғри эмас”: Ламин Ямалнинг амакиси “Олтин тўп” натижаларидан ғазабда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Олтин тўп-2026» мукофотининг якуний натижалари Ламин Ямалнинг оиласи ва яқинлари томонидан кескин норозилик билан кутиб олинди.
- Футболчининг амакиси Абдул жияни Жаҳон чемпионлиги, Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритганига қарамай, 3-ўрин билан кифоялангани адолациз эканини таъкидлади.
Дунё футболининг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимоти якунлари футбол жамоатчилиги орасидаги баҳс-мунозараларни авж олдирмоқда. «Барселона» ва Испания миллий терма жамоасининг 19 ёшли юлдузи Ламин Ямал якунда 3-ўрин билан кифоялангани унинг оиласи ва яқинлари томонидан кескин норозилик билан кутиб олинди.
Футболчининг амакиси Абдул берган интервьюсида овоз бериш натижаларидан қаттиқ ранжиганини ва жияни тарихий мавсум ўтказганига қарамасдан муносиб мукофотсиз қолдирилганини таъкидлади.
«Нимадир тўғри эмас»: Абдулнинг очиқ ва дадил айбловлари
Ламин Ямалнинг амакиси мукофотни топшириш тизими ва ҳакамлар ҳайъатининг қарорига жиддий шубҳа билдирди:
Совринсиз қолган тарихий ютуқлар: «Ламин бир мавсум ичида Ла Лига, Испания Суперкубоги ҳамда терма жамоа билан Жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Аммо бу ҳам “Олтин тўп” учун етарли бўлмадими?», — дея савол қўйди Абдул;
Номзодлар танқиди: «Нима эканини аниқ билмайман, лекин бу ерда нимадир тўғри эмас. Мавсум давомида деярли ҳеч нарса ютмаган ўйинчилар ҳам бош совринга даъвогар бўлиб туришди. Исмларни очиқ айтмайман, лекин буни ҳамма кўриб турибди»;
Дунёнинг 1-рақамли футболчиси: «Ламин ҳали ҳам дунёнинг энг яхши футболчиси. Ҳозирги кунда унинг индивидуал савияси ва майдондаги даражасига ета оладиган бирорта ўйинчи йўқ», — дея таъкидлади у.
«Олтин тўп-2026» учлиги: Рақамлар ва совринлар фарқи
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги «Олтин тўп» соврини фаолиятида илк бор Англия терма жамоаси ва «Бавария» ҳужумчиси Ҳарри Кейнга топширилди:
Ҳарри Кейн (1-ўрин): Мавсум давомида клуб ва терма жамоа сафида 70 дан ортиқ гол уриб, рекордларни янгилагани эвазига ҳакамлар ҳайъатининг энг кўп овозини тўплади;
Килиан Мбаппе (2-ўрин): Франциялик ҳужумчи мундиал ва клублар ўртасидаги шахсий сермаҳсуллиги туфайли иккинчи поғонадан жой олди;
Ламин Ямал (3-ўрин): Жамоавий совринлар (ЖЧ, Ла Лига, Суперкубок) бўйича барча рақобатчиларидан устун бўлишига қарамай, якуний овоз беришда кучли учликни якунлаб берди.
Ламин Ямалнинг мавсумдаги ютуқлари ва «Олтин тўп» подиуми
Ўрин / Номзод
Жамоаси
Мавсумда эришган совринлари
Натижа
1. Ҳарри Кейн
«Бавария» / Англия
Бундеслига, мавсум тўпурари
«Олтин тўп» соҳиби
2. Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид» / Франция
Ла Лига кумуш, ЕЧЛ финалчиси
2-ўрин
3. Ламин Ямал
«Барселона» / Испания
Жаҳон чемпиони, Ла Лига, Испания Суперкубоги
3-ўрин («Копа Трофи» соҳиби)
Абдулнинг муносабати
Ямалнинг амакиси
—
«Натижа адолатсиз, Ламин — дунёда тенгсиз»
Изоҳлар 0
…