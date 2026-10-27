“Бу ерда нимадир тўғри эмас”: Ламин Ямалнинг амакиси “Олтин тўп” натижаларидан ғазабда

·65·Спорт
“Бу ерда нимадир тўғри эмас”: Ламин Ямалнинг амакиси “Олтин тўп” натижаларидан ғазабда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Олтин тўп-2026» мукофотининг якуний натижалари Ламин Ямалнинг оиласи ва яқинлари томонидан кескин норозилик билан кутиб олинди.
  • Футболчининг амакиси Абдул жияни Жаҳон чемпионлиги, Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритганига қарамай, 3-ўрин билан кифоялангани адолациз эканини таъкидлади.

Дунё футболининг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимоти якунлари футбол жамоатчилиги орасидаги баҳс-мунозараларни авж олдирмоқда. «Барселона» ва Испания миллий терма жамоасининг 19 ёшли юлдузи Ламин Ямал якунда 3-ўрин билан кифоялангани унинг оиласи ва яқинлари томонидан кескин норозилик билан кутиб олинди.

Футболчининг амакиси Абдул берган интервьюсида овоз бериш натижаларидан қаттиқ ранжиганини ва жияни тарихий мавсум ўтказганига қарамасдан муносиб мукофотсиз қолдирилганини таъкидлади.

«Нимадир тўғри эмас»: Абдулнинг очиқ ва дадил айбловлари

Ламин Ямалнинг амакиси мукофотни топшириш тизими ва ҳакамлар ҳайъатининг қарорига жиддий шубҳа билдирди:

  • Совринсиз қолган тарихий ютуқлар: «Ламин бир мавсум ичида Ла Лига, Испания Суперкубоги ҳамда терма жамоа билан Жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Аммо бу ҳам “Олтин тўп” учун етарли бўлмадими?», — дея савол қўйди Абдул;

  • Номзодлар танқиди: «Нима эканини аниқ билмайман, лекин бу ерда нимадир тўғри эмас. Мавсум давомида деярли ҳеч нарса ютмаган ўйинчилар ҳам бош совринга даъвогар бўлиб туришди. Исмларни очиқ айтмайман, лекин буни ҳамма кўриб турибди»;

  • Дунёнинг 1-рақамли футболчиси: «Ламин ҳали ҳам дунёнинг энг яхши футболчиси. Ҳозирги кунда унинг индивидуал савияси ва майдондаги даражасига ета оладиган бирорта ўйинчи йўқ», — дея таъкидлади у.

«Олтин тўп-2026» учлиги: Рақамлар ва совринлар фарқи

Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги «Олтин тўп» соврини фаолиятида илк бор Англия терма жамоаси ва «Бавария» ҳужумчиси Ҳарри Кейнга топширилди:

  • Ҳарри Кейн (1-ўрин): Мавсум давомида клуб ва терма жамоа сафида 70 дан ортиқ гол уриб, рекордларни янгилагани эвазига ҳакамлар ҳайъатининг энг кўп овозини тўплади;

  • Килиан Мбаппе (2-ўрин): Франциялик ҳужумчи мундиал ва клублар ўртасидаги шахсий сермаҳсуллиги туфайли иккинчи поғонадан жой олди;

  • Ламин Ямал (3-ўрин): Жамоавий совринлар (ЖЧ, Ла Лига, Суперкубок) бўйича барча рақобатчиларидан устун бўлишига қарамай, якуний овоз беришда кучли учликни якунлаб берди.

Ламин Ямалнинг мавсумдаги ютуқлари ва «Олтин тўп» подиуми

Ўрин / Номзод

Жамоаси

Мавсумда эришган совринлари

Натижа

1. Ҳарри Кейн

«Бавария» / Англия

Бундеслига, мавсум тўпурари

«Олтин тўп» соҳиби

2. Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид» / Франция

Ла Лига кумуш, ЕЧЛ финалчиси

2-ўрин

3. Ламин Ямал

«Барселона» / Испания

Жаҳон чемпиони, Ла Лига, Испания Суперкубоги

3-ўрин («Копа Трофи» соҳиби)

Абдулнинг муносабати

Ямалнинг амакиси

«Натижа адолатсиз, Ламин — дунёда тенгсиз»

Олтин тўп-2026Ламин ЯмалҲарри КейнБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

France Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилдиFrance Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилдиБугун 10:25Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиМавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиБугун 07:13Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиТарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиБугун 07:08“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилдиБугун 08:04Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиЛуис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиБугун 08:01Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиСимон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиБугун 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди