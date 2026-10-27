Тошкентда харидорга ички қисми симга ўхшаш олтин билагузук сотилгани айтилмоқда

·45·Жамият
Тошкентда харидорга ички қисми симга ўхшаш олтин билагузук сотилгани айтилмоқда

Ижтимоий тармоқларда Тошкентда содир бўлгани айтилаётган ноодатий ҳолат акс этган видео тарқалди. Унда аёл харид қилган олтин билагузукни текшириб кўриб, унинг ички қисмида оддий симга ўхшаш материал борлигини кўрсатган.

Видеода билагузукнинг ташқи кўриниши олтин тақинчоққа ўхшаши, бироқ ички тузилиши харидорда шубҳа уйғотгани акс этган. Ҳозирча буюмнинг ҳақиқий таркиби ва унинг қаердан харид қилингани ҳақида батафсил маълумот йўқ.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар заргарлик буюмларини харид қилишда эҳтиёткор бўлиш, уларнинг пробаси ва сифатини текшириш муҳимлигини таъкидламоқда.

Мутахассислар тавсиясига кўра, қимматбаҳо металлардан тайёрланган буюмларни харид қилишдан олдин тамғаси ва пробасига эътибор бериш, шунингдек, зарур ҳолларда уларнинг таркибини заргарлик мутахассиси ёки тегишли лабораторияда текширтириш лозим.

Воқеа тафсилотлари ва билагузукнинг ҳақиқий таркиби расман тасдиқланмагунча, видеодаги ҳолат юзасидан қатъий хулоса чиқаришга шошилмаслик керак.

Тошкентзаргарлик буюмлариолтин билагузукистеъмолчилар ҳуқуқи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!13 август 10:26Сурхондарёда 3 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси мусодара қилиндиСурхондарёда 3 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди22 август 17:15Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилганЎзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган5 октябр 17:20Сирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқландиСирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқланди29 июн 13:32Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирдиҚўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирди26 сентябр 15:05Бўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиБўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланади18 июл 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди