Тошкентда харидорга ички қисми симга ўхшаш олтин билагузук сотилгани айтилмоқда
Ижтимоий тармоқларда Тошкентда содир бўлгани айтилаётган ноодатий ҳолат акс этган видео тарқалди. Унда аёл харид қилган олтин билагузукни текшириб кўриб, унинг ички қисмида оддий симга ўхшаш материал борлигини кўрсатган.
Видеода билагузукнинг ташқи кўриниши олтин тақинчоққа ўхшаши, бироқ ички тузилиши харидорда шубҳа уйғотгани акс этган. Ҳозирча буюмнинг ҳақиқий таркиби ва унинг қаердан харид қилингани ҳақида батафсил маълумот йўқ.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар заргарлик буюмларини харид қилишда эҳтиёткор бўлиш, уларнинг пробаси ва сифатини текшириш муҳимлигини таъкидламоқда.
Мутахассислар тавсиясига кўра, қимматбаҳо металлардан тайёрланган буюмларни харид қилишдан олдин тамғаси ва пробасига эътибор бериш, шунингдек, зарур ҳолларда уларнинг таркибини заргарлик мутахассиси ёки тегишли лабораторияда текширтириш лозим.
Воқеа тафсилотлари ва билагузукнинг ҳақиқий таркиби расман тасдиқланмагунча, видеодаги ҳолат юзасидан қатъий хулоса чиқаришга шошилмаслик керак.
Изоҳлар 0
…