1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 1 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 12,42 сўмга арзонлаб, 11 808,76 сўмни ташкил этди.
• Евро 15,28 сўмга арзонлаб, 13 404,12 сўм бўлди. • Россия рубли 1,72 сўмга қимматлаб, 142,16 сўмни ташкил этди. • Фунт стерлинг 33,14 сўмга қимматлаб, 15 691,48 сўм бўлди. • Япон иенаси 0,02 сўмга арзонлаб, 75,20 сўмни ташкил этди. • Швейцария франки 38,68 сўмга арзонлаб, 14 149,01 сўм бўлди. • Хитой юани 2,17 сўмга арзонлаб, 1 761,29 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…