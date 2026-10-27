Бокс афсонаси Майк Тайсон турк сериалига таклиф қилинди

·39·Маданият
Бокс афсонаси Майк Тайсон турк сериалига таклиф қилинди

Бокс афсонаси Майк Тайсон актёрлик фаолиятида яна бир лойиҳа билан иштирок этиши мумкин. Туркиялик журналист Бирсен Алтунташнинг хабар беришича, машҳур боксчи “Tuzlu Kahve” сериалида меҳмон актёр сифатида суратга тушиши кутилмоқда.

Маълумотларга кўра, Тайсон сериалда таниқли туркиялик актёр Буғра Gülsoy гавдалантираётган Меҳмет образининг Америкадан келган дўсти ролини ижро этиши мумкин. Лойиҳа продюсери Polat Yağcı боксчини Туркияга таклиф қилгани айтилмоқда.

Бироқ Майк Тайсоннинг сериалдаги иштироки ҳозирча расман тасдиқланмаган. Шу сабабли унинг суратга олиш ишларида қатнашиши ва образининг тафсилотлари бўйича якуний маълумотлар кутилмоқда.

Майк Тайсон спортдаги фаолиятидан ташқари, аввал ҳам кино ва телелойиҳаларда кўриниш берган. Агар мазкур ҳамкорлик амалга ошса, мухлислар уни турк сериалида ҳам томоша қилиш имконига эга бўлишади.

Майк ТайсонTuzlu KahveБуғра ГулсойТурк сериаллари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқда“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқда8 июл 16:34Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланадиТурк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади21 сентябр 18:07Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!18 сентябр 18:28Керем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайдиКерем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайди25 сентябр 02:07«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар15 июн 13:21Томошабинлар қаттиқ танқид қилган машҳур турк сериал юлдузлариТомошабинлар қаттиқ танқид қилган машҳур турк сериал юлдузлари21 май 14:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди