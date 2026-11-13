Маурисио Почеттино — «Манчестер Юнайтед»нинг янги бош мураббийи!

1 дақиқа ўқиш9
Маурисио Почеттино — «Манчестер Юнайтед»нинг янги бош мураббийи!

Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клуби ниҳоят ўз мураббийлар штабидаги ўзгаришларни расман эълон қилди. Маълум қилинишича, таниқли мутахассис Маурисио Почеттино «қизил иблислар»нинг янги бош мураббийи этиб тайинланди. Томонлар ўртасида 2029 йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланди.

Почеттинонинг бой тажрибаси ва АҚШ терма жамоасидаги фаолияти

Аргентиналик мураббий Англия Премер-лигаси жумбоқларига бегона эмас. У бунга қадар АПЛнинг бир қатор номдор клубларида, жумладан, «Саутҳэмптон», «Тоттенҳэм» ва «Челси» жамоаларида самарали фаолият олиб борган.

Шунингдек, у сўнгги йилларда АҚШ миллий жамоасини бошқариб, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига қадар етиб борган эди. Унинг халқаро майдондаги тажрибаси «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди.

Маурисио Почеттино фаолияти

Асосий кўрсаткичлар ва маълумотлар

Янги клуб ва шартнома

«Манчестер Юнайтед», 2029 йилгача

АПЛдаги собиқ клублари

«Саутҳэмптон», «Тоттенҳэм», «Челси»

Сўнгги иш жойи

АҚШ миллий жамоаси (ЖЧ-2026 1/8 финали)

Олдидаги илк вазифа

АПЛ турнир жадвалидаги инқироздан чиқиш

Турнир жадвалидаги оғир аҳвол ва «Энфилд»даги синов

Маълумки, «Манчестер Юнайтед» жорий мавсумни жуда оғир ўтказмоқда. Айни пайтда манкунианликлар Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 18-ўринни эгаллаб турибди.

Янги бош мураббийни жуда қаттиқ ва мураккаб синовлар кутмоқда. Хусусан, Почеттино бошчилигидаги «Манчестер Юнайтед» АПЛнинг кейинги турида сафарда ашаддий рақиб — «Ливерпул» меҳмони бўлади ва мазкур баҳс «Энфилд» стадионида ўтказилади. Мураббий учун бу жамоадаги энг жиддий ва масъулиятли дебютлардан бири бўлиши шубҳасиз.

Сизнингча, Маурисио Почеттино оғир аҳволда қолган «Манчестер Юнайтед»ни инқироздан олиб чиқиб, юқори ўринларга қайтара оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари