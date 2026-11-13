Маурисио Почеттино — «Манчестер Юнайтед»нинг янги бош мураббийи!
Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клуби ниҳоят ўз мураббийлар штабидаги ўзгаришларни расман эълон қилди. Маълум қилинишича, таниқли мутахассис Маурисио Почеттино «қизил иблислар»нинг янги бош мураббийи этиб тайинланди. Томонлар ўртасида 2029 йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланди.
Почеттинонинг бой тажрибаси ва АҚШ терма жамоасидаги фаолияти
Аргентиналик мураббий Англия Премер-лигаси жумбоқларига бегона эмас. У бунга қадар АПЛнинг бир қатор номдор клубларида, жумладан, «Саутҳэмптон», «Тоттенҳэм» ва «Челси» жамоаларида самарали фаолият олиб борган.
Шунингдек, у сўнгги йилларда АҚШ миллий жамоасини бошқариб, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига қадар етиб борган эди. Унинг халқаро майдондаги тажрибаси «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди.
Маурисио Почеттино фаолияти
Асосий кўрсаткичлар ва маълумотлар
Янги клуб ва шартнома
«Манчестер Юнайтед», 2029 йилгача
АПЛдаги собиқ клублари
«Саутҳэмптон», «Тоттенҳэм», «Челси»
Сўнгги иш жойи
АҚШ миллий жамоаси (ЖЧ-2026 1/8 финали)
Олдидаги илк вазифа
АПЛ турнир жадвалидаги инқироздан чиқиш
Турнир жадвалидаги оғир аҳвол ва «Энфилд»даги синов
Маълумки, «Манчестер Юнайтед» жорий мавсумни жуда оғир ўтказмоқда. Айни пайтда манкунианликлар Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 18-ўринни эгаллаб турибди.
Янги бош мураббийни жуда қаттиқ ва мураккаб синовлар кутмоқда. Хусусан, Почеттино бошчилигидаги «Манчестер Юнайтед» АПЛнинг кейинги турида сафарда ашаддий рақиб — «Ливерпул» меҳмони бўлади ва мазкур баҳс «Энфилд» стадионида ўтказилади. Мураббий учун бу жамоадаги энг жиддий ва масъулиятли дебютлардан бири бўлиши шубҳасиз.
Сизнингча, Маурисио Почеттино оғир аҳволда қолган «Манчестер Юнайтед»ни инқироздан олиб чиқиб, юқори ўринларга қайтара оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…