«Ўзбекистон футбол ўйнашни билмайди»: ЦСКА собиқ футболчиси шов-шувли баёнот берди
Москванинг ЦСКА клуби собиқ футболчиси Владимир Пономарёв Россия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасида ўтказилган ўртоқлик учрашуви (3:2) юзасидан ўзининг шов-шувли ва кескин фикрларини билдирди. Валерий Карпин бошчилигидаги жамоа ўйин давомида 0:2 ҳисобида ортда қолаётганига қарамай, якунда ирода кўрсатиб, вазиятни ўз фойдасига ўзгартирган эди.
«Ўзбекистон футбол ўйнашни билмайди»
Матбуотда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган баҳсдан сўнг фахрий футболчи Россия терма жамоасининг ўйинидан қаттиқ норозилигини яшириб ўтирмади. Унинг фикрича, рақиб савияси паст бўлишига қарамай, россиялик футболчилар кўп қий
налишган:
«Ўзимни циркка келиб қолгандек ҳис қилдим. Чунки кўрганларим циркда айиқларнинг хоккей ўйнашини эслатди. Бундай рақиб дарвозасига 5 та гол уриш керак эди. Ўзбекистон миллий жамоаси умуман футбол ўйнашни билмайди. Биз эса шундай савиясиз жамоага қарши бир ярим бўлим овора бўлдик, ҳатто ўз дарвозамизга ҳам гол олиб келдик. Агар мағлубиятга учраганимизда, бу шармандалик бўларди», — деди Пономарёв Rusfootball нашрига берган интервюсида.
Ўйин тафсилотлари ва кўрсаткичлар
Маълумотлар ва тафсилотлар
Учрашув ҳисоби
Россия — Ўзбекистон: 3:2
Ўйин бориши
Ўзбекистон 2:0 ҳисобида олдинда борди, Россия ирода кўрсатиб ғалаба қозонди
Бош мураббий
Валерий Карпин (Россия миллий жамоаси)
Танқидчи фикри
Владимир Пономарёв (ЦСКА собиқ ўйинчиси) ўйиндан қаттиқ норози бўлди
Муҳокамалар ва жамоатчилик реакцияси
Россиялик фахрийнинг бундай кескин ва баҳсли баёнотлари ижтимоий тармоқларда ва спорт порталларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мухлислар ва мутахассислар ҳар қандай ўртоқлик ўйинида ҳам рақибни ҳурмат қилиш кераклигини, Ўзбекистон терма жамоаси сўнгги йилларда сезиларли даражада ўсишга эришганини таъкидлашмоқда.
Шунга қарамай, Валерий Карпин шогирдларининг ҳимоядаги хатолари ва ўйин бошидаги сусткашлиги экспертлар томонидан танқид қилиниши табиий ҳол экани қайд этилмоқда.
Сизнингча, россиялик собиқ футболчининг Ўзбекистон терма жамоаси ҳақидаги бундай кескин ва қаттиқ сўзлари қанчалик асосли? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…