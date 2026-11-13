«Ўзбекистон футбол ўйнашни билмайди»: ЦСКА собиқ футболчиси шов-шувли баёнот берди

1 дақиқа ўқиш69
«Ўзбекистон футбол ўйнашни билмайди»: ЦСКА собиқ футболчиси шов-шувли баёнот берди

Москванинг ЦСКА клуби собиқ футболчиси Владимир Пономарёв Россия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасида ўтказилган ўртоқлик учрашуви (3:2) юзасидан ўзининг шов-шувли ва кескин фикрларини билдирди. Валерий Карпин бошчилигидаги жамоа ўйин давомида 0:2 ҳисобида ортда қолаётганига қарамай, якунда ирода кўрсатиб, вазиятни ўз фойдасига ўзгартирган эди.

«Ўзбекистон футбол ўйнашни билмайди»

Матбуотда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган баҳсдан сўнг фахрий футболчи Россия терма жамоасининг ўйинидан қаттиқ норозилигини яшириб ўтирмади. Унинг фикрича, рақиб савияси паст бўлишига қарамай, россиялик футболчилар кўп қий

налишган:

«Ўзимни циркка келиб қолгандек ҳис қилдим. Чунки кўрганларим циркда айиқларнинг хоккей ўйнашини эслатди. Бундай рақиб дарвозасига 5 та гол уриш керак эди. Ўзбекистон миллий жамоаси умуман футбол ўйнашни билмайди. Биз эса шундай савиясиз жамоага қарши бир ярим бўлим овора бўлдик, ҳатто ўз дарвозамизга ҳам гол олиб келдик. Агар мағлубиятга учраганимизда, бу шармандалик бўларди», — деди Пономарёв Rusfootball нашрига берган интервюсида.

Ўйин тафсилотлари ва кўрсаткичлар

Маълумотлар ва тафсилотлар

Учрашув ҳисоби

Россия — Ўзбекистон: 3:2

Ўйин бориши

Ўзбекистон 2:0 ҳисобида олдинда борди, Россия ирода кўрсатиб ғалаба қозонди

Бош мураббий

Валерий Карпин (Россия миллий жамоаси)

Танқидчи фикри

Владимир Пономарёв (ЦСКА собиқ ўйинчиси) ўйиндан қаттиқ норози бўлди

Муҳокамалар ва жамоатчилик реакцияси

Россиялик фахрийнинг бундай кескин ва баҳсли баёнотлари ижтимоий тармоқларда ва спорт порталларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мухлислар ва мутахассислар ҳар қандай ўртоқлик ўйинида ҳам рақибни ҳурмат қилиш кераклигини, Ўзбекистон терма жамоаси сўнгги йилларда сезиларли даражада ўсишга эришганини таъкидлашмоқда.

Шунга қарамай, Валерий Карпин шогирдларининг ҳимоядаги хатолари ва ўйин бошидаги сусткашлиги экспертлар томонидан танқид қилиниши табиий ҳол экани қайд этилмоқда.

Сизнингча, россиялик собиқ футболчининг Ўзбекистон терма жамоаси ҳақидаги бундай кескин ва қаттиқ сўзлари қанчалик асосли? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари