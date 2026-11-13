Дилшода Рустамжонова: «Шунақа хунук қиз, ким шу қизга уйланаркан, деб гапиришган»
Актриса ва блогер Дилшода Рустамжонова Даракчи нашрига берган интервюсида ташқи кўриниши сабаб унга нисбатан билдирилган хунук фикрлар ҳақида гапирди. Унинг айтишича, бир сафар таксида кетаётганида ўзи ҳақидаги «хунук қиз» деган гапларни эшитиб қолган.
Актриса ўша воқеани эслар экан, ўша пайтда ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш жараёнида қийналгани ва шунинг учун таксидан фойдаланганини айтиб берди. Суҳбат давомида у бегоналарнинг ташқи кўриниши ҳақидаги фикрлари унга қандай таъсир қилгани, шунингдек, гўзаллик борасидаги қарашлари билан ўртоқлашди.
«Бир марта таксига чиққанман. Ўша пайтда права олиш азоб эди, ҳали ҳайдовчилик гувоҳномам йўқ эди. Шунда: “Шунақа хунук қиз, ким шу қизга уйланаркан?” деган гапни эшитганман. Ҳеч уялмай, бетимга шунақа деган. Мен кимга чиройли кўринишим керак? Албатта, турмуш ўртоғимга. Сизлар учун гўзал ва бетакрор кўриниш, дабдабали кийиниш, баланд пошнали туфли кийиб, киприкларимни ўстириш ниятим йўқ», — деди Рустамжонова.
Актрисанинг фикрича, инсоннинг ташқи кўриниши бошқаларнинг баҳоси билан ўлчанмаслиги керак. У ўзини ҳаммага ёқишга мажбур деб ҳисобламаслигини, энг муҳими, ўзига қулай бўлиш ва яқин инсонининг меҳрини ҳис қилиш эканини таъкидлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…