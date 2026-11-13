Дилшода Рустамжонова: «Шунақа хунук қиз, ким шу қизга уйланаркан, деб гапиришган»

1 дақиқа ўқиш35
Дилшода Рустамжонова: «Шунақа хунук қиз, ким шу қизга уйланаркан, деб гапиришган»

Актриса ва блогер Дилшода Рустамжонова Даракчи нашрига берган интервюсида ташқи кўриниши сабаб унга нисбатан билдирилган хунук фикрлар ҳақида гапирди. Унинг айтишича, бир сафар таксида кетаётганида ўзи ҳақидаги «хунук қиз» деган гапларни эшитиб қолган.

Актриса ўша воқеани эслар экан, ўша пайтда ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш жараёнида қийналгани ва шунинг учун таксидан фойдаланганини айтиб берди. Суҳбат давомида у бегоналарнинг ташқи кўриниши ҳақидаги фикрлари унга қандай таъсир қилгани, шунингдек, гўзаллик борасидаги қарашлари билан ўртоқлашди.

«Бир марта таксига чиққанман. Ўша пайтда права олиш азоб эди, ҳали ҳайдовчилик гувоҳномам йўқ эди. Шунда: “Шунақа хунук қиз, ким шу қизга уйланаркан?” деган гапни эшитганман. Ҳеч уялмай, бетимга шунақа деган. Мен кимга чиройли кўринишим керак? Албатта, турмуш ўртоғимга. Сизлар учун гўзал ва бетакрор кўриниш, дабдабали кийиниш, баланд пошнали туфли кийиб, киприкларимни ўстириш ниятим йўқ», — деди Рустамжонова.

Актрисанинг фикрича, инсоннинг ташқи кўриниши бошқаларнинг баҳоси билан ўлчанмаслиги керак. У ўзини ҳаммага ёқишга мажбур деб ҳисобламаслигини, энг муҳими, ўзига қулай бўлиш ва яқин инсонининг меҳрини ҳис қилиш эканини таъкидлади.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари