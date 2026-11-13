Луис де ла Фуэнте Испаниянинг янги рекорди ва танқидлар ҳақида нима деди?

1 дақиқа ўқиш16
Луис де ла Фуэнте Испаниянинг янги рекорди ва танқидлар ҳақида нима деди?

Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Чехия устидан қозонилган ишончли ғалабадан (2:0) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испанлар ушбу зафар орқали ўзларининг кетма-кет 12-баҳсдаги ғалабасини расмийлаштириб, асосий ўйин вақтидаги мағлубиятсиз сериясини 43 та ўйинга етказди ва янги рекорд ўрнатди.

Ўйин ҳақида ва вазиятлардан фойдаланиш

Мураббий оғир учрашув кечганини, рақиб жуда кучли ва ғайратли қаршилик кўрсатганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоа кўплаб голли имкониятлар яратган бўлса-да, ҳал қилувчи паллада совуққонлик етишмаган:

«Жуда кучли ва ғайратли жамоага қарши оғир ўйин бўлди. Бизга осон бўлмади. Вазиятлардан фойдаланишда совуққонлик етишмади. Шунга қарамай, кўплаб голли имкониятларни яратдик», — деди де ла Фуэнте Marca нашрига.

Испания терма жамоасининг серияси

Кўрсаткичлар ва тафсилотлар

Кетма-кет ғалабалар

12 та учрашув қаторасига ғалаба

Мағлубиятсиз серия

Асосий вақтда 43 та ўйин мағлубиятсиз

Сўнгги натижа

Миллатлар лигаси, Чехия — Испания: 0:2

Бош мураббий

Луис де ла Фуэнте

Танқидлар, ёлғонлар ва мураббийнинг муносабати

Матбуот ва айрим мухлислар томонидан бўлаётган турли гап-сўзларга тўхталиб ўтган мураббий жамоанинг ишидан кўнгли тўқлигини ва ҳурмат талаб қилишини очиқ айтди:

  • «Айрим одамларнинг бошқа нарсаларга эътибор қаратаётгани биз ўз ишимизни аъло даражада бажараётганимизни исботлайди. Ҳақиқат шуки, ҳар бир янги ўйин билан мағлубият эҳтимоли тобора яқинлашиб боради. Ақл билан фикрлайдиган инсонлар эса буни тушунишади».

  • «Миллий жамоамизга муваффақиятсизлик тилайдиган одамлар ҳақиқатан ҳам борми ёки йўқми, билмайман. Мен сўрайдиган ягона нарса — ҳурмат. Турли гап-сўзлар қулоғимга чалинади, аммо менга қизиқ бўлмаган нарсаларни тезда унутаман. Бироқ одамлар турли ёлғон ва уйдирмаларни тўқиб чиқаришса, бу барибир таъсир қилади», — дея қўшимча қилди у.

Сизнингча, Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг бундай узоқ давом этаётган рекорд серияси қачонгача давом этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари