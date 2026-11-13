Луис де ла Фуэнте Испаниянинг янги рекорди ва танқидлар ҳақида нима деди?
Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Чехия устидан қозонилган ишончли ғалабадан (2:0) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испанлар ушбу зафар орқали ўзларининг кетма-кет 12-баҳсдаги ғалабасини расмийлаштириб, асосий ўйин вақтидаги мағлубиятсиз сериясини 43 та ўйинга етказди ва янги рекорд ўрнатди.
Ўйин ҳақида ва вазиятлардан фойдаланиш
Мураббий оғир учрашув кечганини, рақиб жуда кучли ва ғайратли қаршилик кўрсатганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоа кўплаб голли имкониятлар яратган бўлса-да, ҳал қилувчи паллада совуққонлик етишмаган:
«Жуда кучли ва ғайратли жамоага қарши оғир ўйин бўлди. Бизга осон бўлмади. Вазиятлардан фойдаланишда совуққонлик етишмади. Шунга қарамай, кўплаб голли имкониятларни яратдик», — деди де ла Фуэнте Marca нашрига.
Испания терма жамоасининг серияси
Кўрсаткичлар ва тафсилотлар
Кетма-кет ғалабалар
12 та учрашув қаторасига ғалаба
Мағлубиятсиз серия
Асосий вақтда 43 та ўйин мағлубиятсиз
Сўнгги натижа
Миллатлар лигаси, Чехия — Испания: 0:2
Бош мураббий
Луис де ла Фуэнте
Танқидлар, ёлғонлар ва мураббийнинг муносабати
Матбуот ва айрим мухлислар томонидан бўлаётган турли гап-сўзларга тўхталиб ўтган мураббий жамоанинг ишидан кўнгли тўқлигини ва ҳурмат талаб қилишини очиқ айтди:
«Айрим одамларнинг бошқа нарсаларга эътибор қаратаётгани биз ўз ишимизни аъло даражада бажараётганимизни исботлайди. Ҳақиқат шуки, ҳар бир янги ўйин билан мағлубият эҳтимоли тобора яқинлашиб боради. Ақл билан фикрлайдиган инсонлар эса буни тушунишади».
«Миллий жамоамизга муваффақиятсизлик тилайдиган одамлар ҳақиқатан ҳам борми ёки йўқми, билмайман. Мен сўрайдиган ягона нарса — ҳурмат. Турли гап-сўзлар қулоғимга чалинади, аммо менга қизиқ бўлмаган нарсаларни тезда унутаман. Бироқ одамлар турли ёлғон ва уйдирмаларни тўқиб чиқаришса, бу барибир таъсир қилади», — дея қўшимча қилди у.
Сизнингча, Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг бундай узоқ давом этаётган рекорд серияси қачонгача давом этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…