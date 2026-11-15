Ўзбекистонда эртага ҳаво ҳарорати 22 даражагача кўтарилади
Ўзгидромет 16 ноябрь, якшанба куни Ўзбекистон ҳудудларида кутилаётган об-ҳаво маълумотларини тақдим этди. Прогнозга кўра, аксарият ҳудудларда ёғингарчилик кузатилмайди, айрим жойларда эса туман тушиши мумкин.
Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир ёғиши кутилмайди. Шамол шарқдан 3–8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3–5, кундузи 15–17 даража илиқ бўлади.
Қорақалпоғистон Республикасида айрим ҳудудларда бироз ёмғир ёғиши эҳтимоли бор. Кечаси ҳарорат 3 даража совуқдан 2 даража илиққача, кундузи 10–15 даража илиқ бўлади.
Хоразм вилоятида ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 0–5, кундузи 12–17 даража илиқни ташкил этади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик бўлмайди. Айрим жойларда туман тушиши мумкин. Кечаси 2–7, кундузи 15–20 даража илиқ бўлади.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам ёмғир кутилмайди. Баъзи ҳудудларда туман кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 2–7, кундузи 13–18 даража илиқ бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида республика бўйича нисбатан илиқ об-ҳаво сақланади. Ҳарорат кечаси 5–10, кундузи 17–22 даражагача кўтарилади.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ёғингарчилик кутилмайди, айрим жойларга туман тушиши мумкин. Кечаси ҳарорат 2 даража совуқдан 5 даража илиққача, кундузи 10–15 даража илиқ бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…