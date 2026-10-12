Янги Тошкентда тадбиркорлар учун мисли кўрилмаган имтиёзлар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкентда тадбиркорлар ва инвесторлар учун инфратузилма тўловларини сезиларли даражада камайтиришни маълум қилди.
- Савдо, хизмат кўрсатиш ва бизнес марказлари учун тўловлар 3 баробарга, меҳмонхона ва туристик обектлар учун 5 баробарга, маданий-кўнгилочар масканлар учун эса 10 баробарга пасайтирилади, хусусий болалар боғчалари, мактаблар ва шифохоналар учун эса тўлов бор-йўғи 1 фоизни ташкил этади.
Президент Шавкат Мирзиёев инвесторлар ва тадбиркорлар билан ўтказилган очиқ мулоқот давомида Янги Тошкент ҳудудида бизнес ва хизмат кўрсатиш соҳаси вакиллари учун инфратузилма тўловлари кескин қисқартирилишини маълум қилди. Ушбу қарор мегалойиҳага тўғридан-тўғри инвестициялар оқимини тезлаштириш ва хусусий сектор фаолиятини ҳар томонлама рағбатлантиришга қаратилган.
Энг эътиборли жиҳати, мазкур енгиллик ва имтиёзлар нафақат янги бошланадиган, балки ҳудудда аллақачон қурилиши бошланган лойиҳаларга ҳам тўлиқ татбиқ этилади.
Тўловлар қандай пасайтирилади?
Ҳудудда барпо этиладиган объектлар тоифасига қараб базавий ставкалар қуйидаги тартибда камайтирилади:
Савдо, хизмат кўрсатиш ва бизнес марказлари учун: Базавий тўлов ставкаси 3 баробарга пасайтирилади;
Меҳмонхона ва туристик объектлар учун: Инфратузилма тўлови 5 баробарга камайтирилади;
Маданий-кўнгилочар масканлар учун: Тўлов миқдори нақ 10 баробарга арзонлашади;
Ижтимоий соҳа учун махсус ставка: Хусусий болалар боғчалари, мактаблар ва шифохоналар учун инфратузилма тўлови бор-йўғи 1 фоиз этиб белгиланди.
Ер ажратишда янги тартиб: «Swiss challenge» тизими
Инвесторлар учун ер майдонларини тақдим этиш жараёнига илғор халқаро механизмлар жорий этилмоқда:
Очиқ ва шаффоф рақобат: Ер ажратишда «Swiss challenge» тамойили йўлга қўйилади. Унга кўра, инвесторнинг ташаббуси очиқ эълон қилинади, агар бошқа даъвогарлар бундан яхшироқ шартларни таклиф этмаса, ер майдони тўғридан-тўғри дастлабки ташаббускорга берилади;
Бюрократияни йўқотиш: Тадбиркорларнинг таклифларини кўриб чиқиш ва рухсатномалар бериш муддатини тезлаштириш, тайёр лойиҳа ҳужжатларига эга лотлар сонини ошириш ҳамда бир хил маълумотларни қайта талаб қилиш амалиётини бутунлай тугатиш вазифаси қўйилди.
2 миллиард доллар сармоя ва йил якунигача 20 мингта хонадон
Бугунги кунга қадар Янги Тошкент ҳудудига 2 миллиард доллардан зиёд инвестиция киритилди:
Турар жойлар топширилиши: Жорий йил якунига қадар 20 мингта хонадонни фойдаланишга топшириш режалаштирилган;
Уйлар билан бирга хизмат кўрсатиш объектлари: Давлат раҳбари турар жой бинолари барпо этилиши билан параллел равишда савдо, таълим, тиббиёт, спорт ва дам олиш масканларини ҳам бир вақтнинг ўзида қуриб битказиш шарт эканини қатъий таъкидлади.
Қабул қилинган янги тартиб ва улкан имтиёзлар Янги Тошкентни нафақат замонавий турар жой ҳудудига, балки тадбиркорлар учун энг қулай ва юқори даромадли инвестиция майдонига айлантиришга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…