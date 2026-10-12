Янги Тошкентда тадбиркорлар учун мисли кўрилмаган имтиёзлар эълон қилинди

·41·Иқтисодиёт
Янги Тошкентда тадбиркорлар учун мисли кўрилмаган имтиёзлар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкентда тадбиркорлар ва инвесторлар учун инфратузилма тўловларини сезиларли даражада камайтиришни маълум қилди.
  • Савдо, хизмат кўрсатиш ва бизнес марказлари учун тўловлар 3 баробарга, меҳмонхона ва туристик обектлар учун 5 баробарга, маданий-кўнгилочар масканлар учун эса 10 баробарга пасайтирилади, хусусий болалар боғчалари, мактаблар ва шифохоналар учун эса тўлов бор-йўғи 1 фоизни ташкил этади.

Президент Шавкат Мирзиёев инвесторлар ва тадбиркорлар билан ўтказилган очиқ мулоқот давомида Янги Тошкент ҳудудида бизнес ва хизмат кўрсатиш соҳаси вакиллари учун инфратузилма тўловлари кескин қисқартирилишини маълум қилди. Ушбу қарор мегалойиҳага тўғридан-тўғри инвестициялар оқимини тезлаштириш ва хусусий сектор фаолиятини ҳар томонлама рағбатлантиришга қаратилган.

Энг эътиборли жиҳати, мазкур енгиллик ва имтиёзлар нафақат янги бошланадиган, балки ҳудудда аллақачон қурилиши бошланган лойиҳаларга ҳам тўлиқ татбиқ этилади.

Тўловлар қандай пасайтирилади?

Ҳудудда барпо этиладиган объектлар тоифасига қараб базавий ставкалар қуйидаги тартибда камайтирилади:

  • Савдо, хизмат кўрсатиш ва бизнес марказлари учун: Базавий тўлов ставкаси 3 баробарга пасайтирилади;

  • Меҳмонхона ва туристик объектлар учун: Инфратузилма тўлови 5 баробарга камайтирилади;

  • Маданий-кўнгилочар масканлар учун: Тўлов миқдори нақ 10 баробарга арзонлашади;

  • Ижтимоий соҳа учун махсус ставка: Хусусий болалар боғчалари, мактаблар ва шифохоналар учун инфратузилма тўлови бор-йўғи 1 фоиз этиб белгиланди.

Ер ажратишда янги тартиб: «Swiss challenge» тизими

Инвесторлар учун ер майдонларини тақдим этиш жараёнига илғор халқаро механизмлар жорий этилмоқда:

  • Очиқ ва шаффоф рақобат: Ер ажратишда «Swiss challenge» тамойили йўлга қўйилади. Унга кўра, инвесторнинг ташаббуси очиқ эълон қилинади, агар бошқа даъвогарлар бундан яхшироқ шартларни таклиф этмаса, ер майдони тўғридан-тўғри дастлабки ташаббускорга берилади;

  • Бюрократияни йўқотиш: Тадбиркорларнинг таклифларини кўриб чиқиш ва рухсатномалар бериш муддатини тезлаштириш, тайёр лойиҳа ҳужжатларига эга лотлар сонини ошириш ҳамда бир хил маълумотларни қайта талаб қилиш амалиётини бутунлай тугатиш вазифаси қўйилди.

2 миллиард доллар сармоя ва йил якунигача 20 мингта хонадон

Бугунги кунга қадар Янги Тошкент ҳудудига 2 миллиард доллардан зиёд инвестиция киритилди:

  • Турар жойлар топширилиши: Жорий йил якунига қадар 20 мингта хонадонни фойдаланишга топшириш режалаштирилган;

  • Уйлар билан бирга хизмат кўрсатиш объектлари: Давлат раҳбари турар жой бинолари барпо этилиши билан параллел равишда савдо, таълим, тиббиёт, спорт ва дам олиш масканларини ҳам бир вақтнинг ўзида қуриб битказиш шарт эканини қатъий таъкидлади.

Қабул қилинган янги тартиб ва улкан имтиёзлар Янги Тошкентни нафақат замонавий турар жой ҳудудига, балки тадбиркорлар учун энг қулай ва юқори даромадли инвестиция майдонига айлантиришга хизмат қилади.

Шавкат МирзиёевЯнги ТошкентSwiss challengeинфратузилма тўловлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиҚурилиш материаллари бозорида янги тизим яратилади25 июн 12:04Янги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этиладиЯнги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этилади22 июн 13:31«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади22 июн 11:06«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?19 июн 16:05Янги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқдаЯнги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқда19 июн 14:04Кичик бизнес субъектлари мисли кўрилмаган тарихий имтиёзларга эга бўлдиКичик бизнес субъектлари мисли кўрилмаган тарихий имтиёзларга эга бўлди30 май 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди