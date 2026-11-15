«Сити» «Ланс»нинг янги юлдузини нишонга олди: Ҳусановдан кейинги навбатдаги трансфер?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Ланс" ҳимоячиси Исмаело Ганиу "Манчестер Сити" скаутлари диққат марказига тушиб қолди.
- Унга "Челси", "Тоттенхем" ва "Нюкасл" каби нуфузли клублар ҳам жиддий қизиқиш билдиришмоқда.
- Жорий мавсумда 8 та ўйинда бир бор гол ёздириб қўйган 21 ёшли футболчининг "Ланс" билан амалдаги шартномаси 2030 йилгача мўлжалланган.
- Трансфермаркт портали мутахассислари Исмаело Ганиуни 30 миллион евро атрофида баҳолашади.
Франциянинг «Ланс» клуби яна бир иқтидорли ҳимоячиси билан Европа грандлари эътиборини тортмоқда. TEAMtalk нашрининг хабар беришича, «Ланс» ҳимоячиси Исмаэло Ганиу Англиянинг «Манчестер Сити» клуби скаутлари диққат марказига тушган.
Ёш ҳимоячи учун жиддий рақобат
Манбанинг маълум қилишича, «Манчестер Сити» 21 ёшли футболчининг майдондаги ривожланишини яқиндан кузатиб бормоқда. Бироқ Ганиу учун кураш фақат «шаҳарликлар» билан чекланиб қолмайди. Айни пайтда унга Англиянинг бошқа нуфузли клублари — «Челси», «Тоттенхэм» ва «Ньюкасл» ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Жорий мавсумда ёш ҳимоячи барча мусобақаларни ҳисобга олган ҳолда саккизта ўйинда майдонга тушиб, ўз ҳисобига бир бор гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Унинг «Ланс» билан амалдаги шартномаси 2030 йилгача мўлжалланган бўлиб, Transfermarkt портали мутахассислари унинг бозор қийматини 30 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
Трансфер тафсилотлари
Маълумотлар ва кўрсаткичлар
Футболчи
Исмаэло Ганиу (21 ёш, «Ланс» ҳимоячиси)
Қизиқиш билдирган клублар
«Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл»
Шартнома муддати
2030 йилгача
Бозор қиймати
Тахминан 30 миллион евро
Абдуқодир Ҳусанов изидан
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун «Ланс» клуби алоҳида қадрдон масканга айланиб улгурган. Эслатиб ўтамиз, манчестерликларнинг ишончли ва универсал ҳимоячиси сифатида қадрланаётган ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов ҳам айнан французларнинг «Ланс» клубидан олиб келинган эди. Шу боис, инглиз грандларининг яна француз клуби ҳимоячисига эътибор қаратаётгани футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Сизнингча, Исмаэло Ганиу ҳам Абдуқодир Ҳусанов каби Англия Премьер-лигасида муваффақият қозона оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…