«Сити» «Ланс»нинг янги юлдузини нишонга олди: Ҳусановдан кейинги навбатдаги трансфер?

1 дақиқа ўқиш15
«Сити» «Ланс»нинг янги юлдузини нишонга олди: Ҳусановдан кейинги навбатдаги трансфер?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Ланс" ҳимоячиси Исмаело Ганиу "Манчестер Сити" скаутлари диққат марказига тушиб қолди.
  • Унга "Челси", "Тоттенхем" ва "Нюкасл" каби нуфузли клублар ҳам жиддий қизиқиш билдиришмоқда.
  • Жорий мавсумда 8 та ўйинда бир бор гол ёздириб қўйган 21 ёшли футболчининг "Ланс" билан амалдаги шартномаси 2030 йилгача мўлжалланган.
  • Трансфермаркт портали мутахассислари Исмаело Ганиуни 30 миллион евро атрофида баҳолашади.

Франциянинг «Ланс» клуби яна бир иқтидорли ҳимоячиси билан Европа грандлари эътиборини тортмоқда. TEAMtalk нашрининг хабар беришича, «Ланс» ҳимоячиси Исмаэло Ганиу Англиянинг «Манчестер Сити» клуби скаутлари диққат марказига тушган.

Ёш ҳимоячи учун жиддий рақобат

Манбанинг маълум қилишича, «Манчестер Сити» 21 ёшли футболчининг майдондаги ривожланишини яқиндан кузатиб бормоқда. Бироқ Ганиу учун кураш фақат «шаҳарликлар» билан чекланиб қолмайди. Айни пайтда унга Англиянинг бошқа нуфузли клублари — «Челси», «Тоттенхэм» ва «Ньюкасл» ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Жорий мавсумда ёш ҳимоячи барча мусобақаларни ҳисобга олган ҳолда саккизта ўйинда майдонга тушиб, ўз ҳисобига бир бор гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Унинг «Ланс» билан амалдаги шартномаси 2030 йилгача мўлжалланган бўлиб, Transfermarkt портали мутахассислари унинг бозор қийматини 30 миллион евро атрофида баҳоламоқда.

Трансфер тафсилотлари

Маълумотлар ва кўрсаткичлар

Футболчи

Исмаэло Ганиу (21 ёш, «Ланс» ҳимоячиси)

Қизиқиш билдирган клублар

«Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл»

Шартнома муддати

2030 йилгача

Бозор қиймати

Тахминан 30 миллион евро

Абдуқодир Ҳусанов изидан

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун «Ланс» клуби алоҳида қадрдон масканга айланиб улгурган. Эслатиб ўтамиз, манчестерликларнинг ишончли ва универсал ҳимоячиси сифатида қадрланаётган ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов ҳам айнан французларнинг «Ланс» клубидан олиб келинган эди. Шу боис, инглиз грандларининг яна француз клуби ҳимоячисига эътибор қаратаётгани футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Сизнингча, Исмаэло Ганиу ҳам Абдуқодир Ҳусанов каби Англия Премьер-лигасида муваффақият қозона оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари