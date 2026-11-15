Денгиз сувсарлари ухлаганда нега бир-бирининг панжасини ушлайди?

1 дақиқа ўқиш2
Денгиз сувсарлари ухлаганда нега бир-бирининг панжасини ушлайди?

Денгиз сувсарларининг энг қизиқарли одатларидан бири — сув юзасида ухлаётганда бир-бирининг панжасидан ушлаб ётишидир. Бу манзара жуда ёқимтой кўринса-да, унинг ортида муҳим сабаб бор.

Гап шундаки, сув юзасида дам олаётган сувсарлар оқим таъсирида бир-биридан узоқлашиб кетмаслик учун панжаларини ушлаб ётади. Шу тариқа улар ухлаш давомида бир жойда қолишга ҳаракат қилади.

Айрим ҳолларда денгиз сувсарлари сув ўтларига ўралиб ҳам ухлайди. Бу ҳам уларнинг оқим билан сузиб кетишининг олдини олишга ёрдам беради.

Бу ҳайвонларнинг яна бир ажабланарли хусусияти бор. Денгиз сувсарларида бошқа кўплаб денгиз сутемизувчилари каби қалин тери ости ёғ қатлами мавжуд эмас. Шу сабабли улар совуқ сувда танасини иссиқ сақлаш учун жуда қалин ва зич мўйнасига таянади.

Қизиғи, денгиз сувсарларининг мўйнаси ҳайвонот оламидаги энг зич мўйналардан бири ҳисобланади. Уларнинг мўйнаси совуқ сувда тана ҳароратини сақлашда муҳим вазифани бажаради.

Шу боис денгиз сувсарларининг бир-бирининг панжасини ушлаб ухлаши шунчаки ёқимтой одат эмас, балки табиатда яшаб қолишга ёрдам берадиган қизиқарли мослашувлардан биридир.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари