Денгиз сувсарлари ухлаганда нега бир-бирининг панжасини ушлайди?
Денгиз сувсарларининг энг қизиқарли одатларидан бири — сув юзасида ухлаётганда бир-бирининг панжасидан ушлаб ётишидир. Бу манзара жуда ёқимтой кўринса-да, унинг ортида муҳим сабаб бор.
Гап шундаки, сув юзасида дам олаётган сувсарлар оқим таъсирида бир-биридан узоқлашиб кетмаслик учун панжаларини ушлаб ётади. Шу тариқа улар ухлаш давомида бир жойда қолишга ҳаракат қилади.
Айрим ҳолларда денгиз сувсарлари сув ўтларига ўралиб ҳам ухлайди. Бу ҳам уларнинг оқим билан сузиб кетишининг олдини олишга ёрдам беради.
Бу ҳайвонларнинг яна бир ажабланарли хусусияти бор. Денгиз сувсарларида бошқа кўплаб денгиз сутемизувчилари каби қалин тери ости ёғ қатлами мавжуд эмас. Шу сабабли улар совуқ сувда танасини иссиқ сақлаш учун жуда қалин ва зич мўйнасига таянади.
Қизиғи, денгиз сувсарларининг мўйнаси ҳайвонот оламидаги энг зич мўйналардан бири ҳисобланади. Уларнинг мўйнаси совуқ сувда тана ҳароратини сақлашда муҳим вазифани бажаради.
Шу боис денгиз сувсарларининг бир-бирининг панжасини ушлаб ухлаши шунчаки ёқимтой одат эмас, балки табиатда яшаб қолишга ёрдам берадиган қизиқарли мослашувлардан биридир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…