Иссиқхоначиларга катта енгиллик: Электр энергияси харажатининг ярми қоплаб берилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда иссиқхона хўжаликларини қўллаб-қувватлаш бўйича Президент қарори қабул қилинди, бу тадбиркорлар ва томорқа эгаларига кенг кўламли солиқ имтиёзлари, субсидиялар ва имтиёзли кредитлар ажратилишини назарда тутади.
- Иссиқликни тежовчи тизимларга эга иссиқхоналар учун электр энергияси сарфининг 50 фоизи 2026 йил 1 ноябрдан 2030 йил 1 апрелгача субсидия сифатида қоплаб берилади.
Ўзбекистонда иссиқхона хўжаликларини қўллаб-қувватлаш, соҳага «яшил» ва энергия тежамкор технологияларни кенг жалб этиш ҳамда аҳоли даромадларини оширишга қаратилган муҳим Президент қарори қабул қилинди. Ҳужжат билан иссиқхона фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлар ва томорқа эгалари учун кенг кўламли солиқ имтиёзлари, қайтарилмайдиган субсидиялар ҳамда йирик миқдордаги имтиёзли кредитлар ажратилиши белгиланди.
Мазкур қарор қишки мавсумда харажатларни кескин қисқартириш ва замонавий экотизимларни жорий этишда фермер ҳамда тадбиркорларга мисли кўрилмаган қулайлик яратади.
Солиқ ставкалари икки баробарга қисқартирилади
Қарорга мувофиқ, иссиқхонадан асосий даромад олувчи тадбиркорларга сезиларли солиқ имтиёзи берилади:
Имтиёз муддати: 2027 йил 1 январдан 2030 йил 1 январга қадар амал қилади;
Асосий шарт: Тадбиркорлик субъектининг умумий тушумида иссиқхона фаолиятидан олинган даромаднинг улуши камида 60 фоизни ташкил этиши керак;
Солиқ турлари: Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи ҳамда мол-мулк солиғи ставкалари 50 фоизга камайтирилади.
Электр энергияси сарфининг 50 фоизи субсидия сифатида тўлаб берилади
Иссиқликни тежовчи ва замонавий иситиш тизимларига эга бўлган хўжаликлар учун қишки мавсумда сарфланган энергия қиймати қопланади:
Амал қилиш вақти: 2026 йил 1 ноябрдан 2030 йил 1 апрелгача бўлган даврда;
Қамраб олинадиган ойлар: Ҳар йили совуқ мавсум ҳисобланган октябрь–март ойларида истеъмол қилинган электр энергияси бўйича;
Кимларга берилади: Иссиқликни сақловчи махсус қопланма («кўрпа») билан қопланган ва (ёки) юқори самарадор «яшил» иситиш воситаларидан (иссиқлик насослари, геотермал, қуёш иссиқлик тизимлари, электр асосидаги юқори самарали мосламалар) фойдаланаётган иссиқхона хўжаликларига;
Субсидия ҳажми: Сарфланган электр энергияси қийматининг 50 фоизи миқдорида давлат томонидан компенсация тўланади.
Тошкент вилояти аҳолисига: 100 млн ва 200 млн сўмгача беғараз субсидиялар
Аҳоли томорқаларида энергия самарадорлигини ошириш мақсадида Тошкент вилояти бўйича алоҳида манзилли дастурлар белгиланди:
Энергия тежамкор ускуналар учун (100 млн сўмгача): Энергия самарадорлиги миллий агентлиги 2030 йил 1 январга қадар Тошкент вилоятининг Тошкент, Зангиота, Қибрай, Янгийўл ва Юқори Чирчиқ туманларида аҳоли томорқаларига қуёш панеллари, иссиқлик насослари, инфрақизил иситиш мосламаларини сотиб олиш ва ўрнатиш харажатларининг 40 фоизини (100 миллион сўмгача) бир марталик субсидия сифатида қоплаб беради;
Маҳаллалардаги оилаларга (200 млн сўмгача): Камбағалликни қисқартириш мақсадли жамғармаси маблағлари ҳисобидан вилоятнинг иссиқхоначиликка ихтисослашган 50 та маҳалласидаги ҳар бир оилага 200 миллион сўмгача субсидия ажратилиши белгиланди.
«Яшил» иссиқхоналар учун 300 млн сўмгача имтиёзли кредитлар
Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида Марказий банк томонидан тажриба тариқасида томорқа ва деҳқон хўжалиги ерларига эга бўлган фуқароларга мақсадли арзон кредитлар берилади:
Янги замонавий иссиқхона қуришга: Энергия тежовчи «яшил» технологияларга асосланган иссиқхона барпо этиш учун — 300 миллион сўмгача;
Мавжудларини модернизация қилишга: Ишлаб турган иссиқхоналарни замонавий ускуналар билан қайта жиҳозлаш ва иситиш тизимини янгилаш учун — 150 миллион сўмгача имтиёзли маблағлар тақдим этилади.
Қабул қилинган мазкур чора-тадбирлар ички бозорни йил давомида арзон ва сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлашга, экспорт салоҳиятини оширишга ва энг муҳими — аҳолининг табиий газ ҳамда электр тармоқларига бўлган юкламасини кескин камайтиришга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…