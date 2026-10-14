Иссиқхоначиларга катта енгиллик: Электр энергияси харажатининг ярми қоплаб берилади

·11·Иқтисодиёт
Иссиқхоначиларга катта енгиллик: Электр энергияси харажатининг ярми қоплаб берилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда иссиқхона хўжаликларини қўллаб-қувватлаш бўйича Президент қарори қабул қилинди, бу тадбиркорлар ва томорқа эгаларига кенг кўламли солиқ имтиёзлари, субсидиялар ва имтиёзли кредитлар ажратилишини назарда тутади.
  • Иссиқликни тежовчи тизимларга эга иссиқхоналар учун электр энергияси сарфининг 50 фоизи 2026 йил 1 ноябрдан 2030 йил 1 апрелгача субсидия сифатида қоплаб берилади.

Ўзбекистонда иссиқхона хўжаликларини қўллаб-қувватлаш, соҳага «яшил» ва энергия тежамкор технологияларни кенг жалб этиш ҳамда аҳоли даромадларини оширишга қаратилган муҳим Президент қарори қабул қилинди. Ҳужжат билан иссиқхона фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлар ва томорқа эгалари учун кенг кўламли солиқ имтиёзлари, қайтарилмайдиган субсидиялар ҳамда йирик миқдордаги имтиёзли кредитлар ажратилиши белгиланди.

Мазкур қарор қишки мавсумда харажатларни кескин қисқартириш ва замонавий экотизимларни жорий этишда фермер ҳамда тадбиркорларга мисли кўрилмаган қулайлик яратади.

Солиқ ставкалари икки баробарга қисқартирилади

Қарорга мувофиқ, иссиқхонадан асосий даромад олувчи тадбиркорларга сезиларли солиқ имтиёзи берилади:

  • Имтиёз муддати: 2027 йил 1 январдан 2030 йил 1 январга қадар амал қилади;

  • Асосий шарт: Тадбиркорлик субъектининг умумий тушумида иссиқхона фаолиятидан олинган даромаднинг улуши камида 60 фоизни ташкил этиши керак;

  • Солиқ турлари: Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи ҳамда мол-мулк солиғи ставкалари 50 фоизга камайтирилади.

Электр энергияси сарфининг 50 фоизи субсидия сифатида тўлаб берилади

Иссиқликни тежовчи ва замонавий иситиш тизимларига эга бўлган хўжаликлар учун қишки мавсумда сарфланган энергия қиймати қопланади:

  • Амал қилиш вақти: 2026 йил 1 ноябрдан 2030 йил 1 апрелгача бўлган даврда;

  • Қамраб олинадиган ойлар: Ҳар йили совуқ мавсум ҳисобланган октябрь–март ойларида истеъмол қилинган электр энергияси бўйича;

  • Кимларга берилади: Иссиқликни сақловчи махсус қопланма («кўрпа») билан қопланган ва (ёки) юқори самарадор «яшил» иситиш воситаларидан (иссиқлик насослари, геотермал, қуёш иссиқлик тизимлари, электр асосидаги юқори самарали мосламалар) фойдаланаётган иссиқхона хўжаликларига;

  • Субсидия ҳажми: Сарфланган электр энергияси қийматининг 50 фоизи миқдорида давлат томонидан компенсация тўланади.

Тошкент вилояти аҳолисига: 100 млн ва 200 млн сўмгача беғараз субсидиялар

Аҳоли томорқаларида энергия самарадорлигини ошириш мақсадида Тошкент вилояти бўйича алоҳида манзилли дастурлар белгиланди:

  • Энергия тежамкор ускуналар учун (100 млн сўмгача): Энергия самарадорлиги миллий агентлиги 2030 йил 1 январга қадар Тошкент вилоятининг Тошкент, Зангиота, Қибрай, Янгийўл ва Юқори Чирчиқ туманларида аҳоли томорқаларига қуёш панеллари, иссиқлик насослари, инфрақизил иситиш мосламаларини сотиб олиш ва ўрнатиш харажатларининг 40 фоизини (100 миллион сўмгача) бир марталик субсидия сифатида қоплаб беради;

  • Маҳаллалардаги оилаларга (200 млн сўмгача): Камбағалликни қисқартириш мақсадли жамғармаси маблағлари ҳисобидан вилоятнинг иссиқхоначиликка ихтисослашган 50 та маҳалласидаги ҳар бир оилага 200 миллион сўмгача субсидия ажратилиши белгиланди.

«Яшил» иссиқхоналар учун 300 млн сўмгача имтиёзли кредитлар

Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида Марказий банк томонидан тажриба тариқасида томорқа ва деҳқон хўжалиги ерларига эга бўлган фуқароларга мақсадли арзон кредитлар берилади:

  • Янги замонавий иссиқхона қуришга: Энергия тежовчи «яшил» технологияларга асосланган иссиқхона барпо этиш учун — 300 миллион сўмгача;

  • Мавжудларини модернизация қилишга: Ишлаб турган иссиқхоналарни замонавий ускуналар билан қайта жиҳозлаш ва иситиш тизимини янгилаш учун — 150 миллион сўмгача имтиёзли маблағлар тақдим этилади.

Қабул қилинган мазкур чора-тадбирлар ички бозорни йил давомида арзон ва сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлашга, экспорт салоҳиятини оширишга ва энг муҳими — аҳолининг табиий газ ҳамда электр тармоқларига бўлган юкламасини кескин камайтиришга хизмат қилади.

Президент қарорииссиқхона хўжаликлариЭнергия тежамкор технологияларТошкент вилояти субсидиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади6 октябр 22:432026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...2026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...5 сентябр 11:36Электр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқдаЭлектр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқда14 июл 18:45Кичик бизнес учун солиқда янги енгиллик кутилмоқдаКичик бизнес учун солиқда янги енгиллик кутилмоқда26 май 21:33Чет элдан келадиган буюртмаларни божхонада расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камаядиЧет элдан келадиган буюртмаларни божхонада расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камаядиБугун 15:25Истеъмол содаси қарийб 30 йилдан сўнг янги дизайнда тақдим этиладиИстеъмол содаси қарийб 30 йилдан сўнг янги дизайнда тақдим этиладиБугун 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради