Зинедин Зидан Италиядан учралган мағлубиятдан сўнг нима деди? Уларни муҳим ўйин кутмоқда
Франция миллий жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг 6-тури доирасида Туркияга қарши ўтадиган муҳим баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассис Италиядан қабул қилиб олинган 1:3 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин жамоа ваҳимага тушмаслиги кераклигини қатъий таъкидлади. RMC Sport нашри мураббийнинг сўзларини келтириб ўтди.
Италиядан учралган мағлубият ва Зиданнинг хотиржамлиги
Зиданнинг фикрича, жамоадаги ёш футболчилар бундай оғир вақтларни бошдан кечириши табиий ҳол ва бундан фожиа ясамаслик керак.
«Менимча, бу футболчилар бундай баҳсларда қатнашишга одатланган. Менинг уларга доимий мурожаатим бир хил: нима бўлишидан қатъи назар — яхши ёки унчалик яхши бўлмаган вазиятларда ҳам — ижобий кайфиятни сақлаш керак. Мен ваҳимага тушмайман ва тушмоқчи ҳам эмасман», — деди мураббий.
Шунингдек, у Италия билан ўйиндан бор-йўғи уч кун ўтиб яна майдонга чиқиш муҳимлигини, бу барчасини ўзгартириш учун ажойиб имконият эканини қўшимча қилди.
Учрашув ва гуруҳдаги вазият
Тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Жамоалар
Франция — Туркия (Миллатлар лигаси, 6-тур)
Франциянинг ўрни
Гуруҳда иккинчи ўрин
Чоракфиналга чиқиш шарти
Туркияга қарши баҳсда мағлуб бўлмаслик кифоя
Мбаппенинг ҳолати
Сардор қайтиб, одатдаги тартибда машғулот ўтказмоқда
Килиан Мбаппенинг қайтиши ва Туркияга қарши ўйин
Матбуот анжуманида Зидан жамоа сардори Килиан Мбаппенинг ҳолатига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Мураббий унинг яна сафга қайтганидан мамнунлигини билдирди: «Килиан Мбаппени, сардоримизни яна кўриб турганимдан хурсандман. У одатдаги тартибда машғулот ўтказади, ҳаммаси жойида».
Эслатиб ўтамиз, Франция миллий жамоаси айни пайтда гуруҳда иккинчи ўринда бормоқда. Мусобақанинг чоракфиналига чипта олиш учун французларга Туркияга қарши ўйинда мағлубиятга учрамасликнинг ўзи етарли бўлади. Учрашув бугун, 15 ноябрь куни Тошкент вақти билан 00:45 да бошланади.
Сизнингча, Зинедин Зидан бошчилигидаги Франция терма жамоаси Туркияга қарши ўйинда ижобий натижага эриша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…