Зинедин Зидан Италиядан учралган мағлубиятдан сўнг нима деди? Уларни муҳим ўйин кутмоқда

1 дақиқа ўқиш0
Зинедин Зидан Италиядан учралган мағлубиятдан сўнг нима деди? Уларни муҳим ўйин кутмоқда

Франция миллий жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг 6-тури доирасида Туркияга қарши ўтадиган муҳим баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассис Италиядан қабул қилиб олинган 1:3 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин жамоа ваҳимага тушмаслиги кераклигини қатъий таъкидлади. RMC Sport нашри мураббийнинг сўзларини келтириб ўтди.

Италиядан учралган мағлубият ва Зиданнинг хотиржамлиги

Зиданнинг фикрича, жамоадаги ёш футболчилар бундай оғир вақтларни бошдан кечириши табиий ҳол ва бундан фожиа ясамаслик керак.

«Менимча, бу футболчилар бундай баҳсларда қатнашишга одатланган. Менинг уларга доимий мурожаатим бир хил: нима бўлишидан қатъи назар — яхши ёки унчалик яхши бўлмаган вазиятларда ҳам — ижобий кайфиятни сақлаш керак. Мен ваҳимага тушмайман ва тушмоқчи ҳам эмасман», — деди мураббий.

Шунингдек, у Италия билан ўйиндан бор-йўғи уч кун ўтиб яна майдонга чиқиш муҳимлигини, бу барчасини ўзгартириш учун ажойиб имконият эканини қўшимча қилди.

Учрашув ва гуруҳдаги вазият

Тафсилотлар ва кўрсаткичлар

Жамоалар

Франция — Туркия (Миллатлар лигаси, 6-тур)

Франциянинг ўрни

Гуруҳда иккинчи ўрин

Чоракфиналга чиқиш шарти

Туркияга қарши баҳсда мағлуб бўлмаслик кифоя

Мбаппенинг ҳолати

Сардор қайтиб, одатдаги тартибда машғулот ўтказмоқда

Килиан Мбаппенинг қайтиши ва Туркияга қарши ўйин

Матбуот анжуманида Зидан жамоа сардори Килиан Мбаппенинг ҳолатига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Мураббий унинг яна сафга қайтганидан мамнунлигини билдирди: «Килиан Мбаппени, сардоримизни яна кўриб турганимдан хурсандман. У одатдаги тартибда машғулот ўтказади, ҳаммаси жойида».

Эслатиб ўтамиз, Франция миллий жамоаси айни пайтда гуруҳда иккинчи ўринда бормоқда. Мусобақанинг чоракфиналига чипта олиш учун французларга Туркияга қарши ўйинда мағлубиятга учрамасликнинг ўзи етарли бўлади. Учрашув бугун, 15 ноябрь куни Тошкент вақти билан 00:45 да бошланади.

Сизнингча, Зинедин Зидан бошчилигидаги Франция терма жамоаси Туркияга қарши ўйинда ижобий натижага эриша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари