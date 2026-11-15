Майкл Моралесдан шов-шувли баёнот: «Мен Ислам Махачев билан жанг қиламан!»

1 дақиқа ўқиш5
Майкл Моралесдан шов-шувли баёнот: «Мен Ислам Махачев билан жанг қиламан!»

UFC жангчиси, эквадорлик мағлубиятсиз спортчи Майкл Моралес келажакдаги режалари ҳақида гапириб, бразилиялик Карлос Пратесни мағлуб этганидан сўнг енгилмас чемпион Ислам Махачев билан октагонда тўқнаш келишига қатъий ишонч билдирди. Нью-Йоркда бўлиб ўтган матбуот анжуманида жангчи ўзининг мақсадларини очиқ баён қилди.

Катта жанг ва чемпионлик камари сари йўл

Майкл Моралес навбатдаги муҳим жангини 30 январь куни Канаданинг Торонто шаҳрида ўтказади. Ушбу нуфузли баҳсда Карлос Пратесга қарши UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги вақтинчалик чемпионлик камари ўртага қўйилади. Спортчининг таъкидлашича, бу тўқнашув унинг фаолиятидаги энг асосий қадамлардан биридир.

«Мен Ислам Махачев билан жанг қиламан. Бунга ҳеч қандай шубҳа йўқ, бу мутлақо аниқ. Канадада ўз ишимни бажарганимдан кейин чемпионлик камарини Эквадорга олиб кетаман», — деди Моралес матбуот анжуманида.

Жанг тафсилотлари ва режалар

Асосий кўрсаткичлар

Жанг санаси ва жойи

30 январь, Торонто шаҳри (Канада)

Рақиблар

Майкл Моралес — Карлос Пратес

Қўйилган ставка

UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги вақтинчалик чемпионлик камари

Асосий мақсад

Ғалаба қозониб, Ислам Махачев билан жанг қилиш ва камарни Эквадорга олиб бориш

Дивизиондаги кескин рақобат

Майкл Моралеснинг бундай баёнотлари ММА мухлислари ва экспертлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Агар у Торонтодаги турнирда Карлос Пратесни мағлуб эта олса, у ҳолда ярим ўрта вазн тоифасида чемпионлик мақоми учун асосий даъвогарга айланади. Ўз навбатида, Ислам Махачев билан эҳтимолий жанг UFC тарихидаги энг катта ва кутилган тўқнашувлардан бирига айланиши мумкин.

Сизнингча, Майкл Моралес Карлос Пратесни мағлуб этиб, Ислам Махачевга қарши октагонга чиқа оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари