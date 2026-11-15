Майкл Моралесдан шов-шувли баёнот: «Мен Ислам Махачев билан жанг қиламан!»
UFC жангчиси, эквадорлик мағлубиятсиз спортчи Майкл Моралес келажакдаги режалари ҳақида гапириб, бразилиялик Карлос Пратесни мағлуб этганидан сўнг енгилмас чемпион Ислам Махачев билан октагонда тўқнаш келишига қатъий ишонч билдирди. Нью-Йоркда бўлиб ўтган матбуот анжуманида жангчи ўзининг мақсадларини очиқ баён қилди.
Катта жанг ва чемпионлик камари сари йўл
Майкл Моралес навбатдаги муҳим жангини 30 январь куни Канаданинг Торонто шаҳрида ўтказади. Ушбу нуфузли баҳсда Карлос Пратесга қарши UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги вақтинчалик чемпионлик камари ўртага қўйилади. Спортчининг таъкидлашича, бу тўқнашув унинг фаолиятидаги энг асосий қадамлардан биридир.
«Мен Ислам Махачев билан жанг қиламан. Бунга ҳеч қандай шубҳа йўқ, бу мутлақо аниқ. Канадада ўз ишимни бажарганимдан кейин чемпионлик камарини Эквадорга олиб кетаман», — деди Моралес матбуот анжуманида.
Жанг тафсилотлари ва режалар
Асосий кўрсаткичлар
Жанг санаси ва жойи
30 январь, Торонто шаҳри (Канада)
Рақиблар
Майкл Моралес — Карлос Пратес
Қўйилган ставка
UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги вақтинчалик чемпионлик камари
Асосий мақсад
Ғалаба қозониб, Ислам Махачев билан жанг қилиш ва камарни Эквадорга олиб бориш
Дивизиондаги кескин рақобат
Майкл Моралеснинг бундай баёнотлари ММА мухлислари ва экспертлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Агар у Торонтодаги турнирда Карлос Пратесни мағлуб эта олса, у ҳолда ярим ўрта вазн тоифасида чемпионлик мақоми учун асосий даъвогарга айланади. Ўз навбатида, Ислам Махачев билан эҳтимолий жанг UFC тарихидаги энг катта ва кутилган тўқнашувлардан бирига айланиши мумкин.
Сизнингча, Майкл Моралес Карлос Пратесни мағлуб этиб, Ислам Махачевга қарши октагонга чиқа оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…