«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошланди
Ўзбекистонда «Қуёшли хонадон» дастури иштирокчилари учун кутилган субсидия тўловлари амалга оширила бошланди. Солиқ қўмитаси 2026 йилнинг апрель–май ойларида ягона электр тармоғига узатилган энергия учун компенсациялар фуқаролар ҳисоб рақамларига тушаётганини тасдиқлади.
Аввалроқ айрим қуёш панеллари эгалари тўловлар кечикаётганидан шикоят қилган эди.
60 мингдан ортиқ фуқаро пул олади
Расмий маълумотларга кўра, субсидиялар жами 60 193 нафар жисмоний шахсга тўлаб берилади.
Тўловларнинг умумий миқдори 156,1 миллиард сўмни ташкил этмоқда. Мазкур маблағ аҳоли томонидан ишлаб чиқарилиб, ягона тармоққа узатилган электр энергияси учун ҳисобланган.
156 миллион киловатт-соат энергия тармоққа узатилган
Апрель–май ойларида дастур иштирокчилари умумий ҳисобда 156,1 миллион кВт·соат электр энергиясини ягона тармоққа етказиб берган.
Шу тариқа, ҳар бир киловатт-соат учун белгиланган субсидиялар асосида фуқароларга компенсация ажратилмоқда.
Маблағлар ҳисоб рақамларига туша бошлади
Солиқ қўмитаси маълум қилишича, тўлов жараёни аллақачон бошланган.
Фуқароларга тегишли маблағлар босқичма-босқич уларнинг банк ҳисоб рақамларига ўтказилмоқда. Демак, апрель ва май ойлари учун тўловларни кутаётган хонадонлар яқин вақт ичида маблағларни қабул қилиши мумкин.
Дастурдан кўзланган мақсад нима?
«Қуёшли хонадон» дастури аҳоли ўртасида қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилган.
Уйига қуёш панеллари ўрнатган фуқаролар ўз эҳтиёжидан ортиқча ишлаб чиқарилган электр энергиясини умумий тармоққа сотиши ва бунинг учун субсидия олиши мумкин.
Бу дастур бир томондан аҳолига қўшимча даромад манбаи яратса, иккинчи томондан электр тизимига тушадиган юкламани камайтиришга хизмат қилади. Қисқаси, қуёш ишлаяпти — энди тўловлар ҳам ҳаракатга тушди.
…