«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошланди

·0·Иқтисодиёт
«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошланди

Ўзбекистонда «Қуёшли хонадон» дастури иштирокчилари учун кутилган субсидия тўловлари амалга оширила бошланди. Солиқ қўмитаси 2026 йилнинг апрель–май ойларида ягона электр тармоғига узатилган энергия учун компенсациялар фуқаролар ҳисоб рақамларига тушаётганини тасдиқлади.

Аввалроқ айрим қуёш панеллари эгалари тўловлар кечикаётганидан шикоят қилган эди.

60 мингдан ортиқ фуқаро пул олади

Расмий маълумотларга кўра, субсидиялар жами 60 193 нафар жисмоний шахсга тўлаб берилади.

Тўловларнинг умумий миқдори 156,1 миллиард сўмни ташкил этмоқда. Мазкур маблағ аҳоли томонидан ишлаб чиқарилиб, ягона тармоққа узатилган электр энергияси учун ҳисобланган.

156 миллион киловатт-соат энергия тармоққа узатилган

Апрель–май ойларида дастур иштирокчилари умумий ҳисобда 156,1 миллион кВт·соат электр энергиясини ягона тармоққа етказиб берган.

Шу тариқа, ҳар бир киловатт-соат учун белгиланган субсидиялар асосида фуқароларга компенсация ажратилмоқда.

Маблағлар ҳисоб рақамларига туша бошлади

Солиқ қўмитаси маълум қилишича, тўлов жараёни аллақачон бошланган.

Фуқароларга тегишли маблағлар босқичма-босқич уларнинг банк ҳисоб рақамларига ўтказилмоқда. Демак, апрель ва май ойлари учун тўловларни кутаётган хонадонлар яқин вақт ичида маблағларни қабул қилиши мумкин.

Дастурдан кўзланган мақсад нима?

«Қуёшли хонадон» дастури аҳоли ўртасида қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилган.

Уйига қуёш панеллари ўрнатган фуқаролар ўз эҳтиёжидан ортиқча ишлаб чиқарилган электр энергиясини умумий тармоққа сотиши ва бунинг учун субсидия олиши мумкин.

Бу дастур бир томондан аҳолига қўшимча даромад манбаи яратса, иккинчи томондан электр тизимига тушадиган юкламани камайтиришга хизмат қилади. Қисқаси, қуёш ишлаяпти — энди тўловлар ҳам ҳаракатга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилиндиЎзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилиндиБугун, 11:167 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистоннинг ялпи ташқи қарзи 82,2 млрд долларга етдиЎзбекистоннинг ялпи ташқи қарзи 82,2 млрд долларга етдиКеча, 21:22Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси беш ойда 32,8 млрд долларга етдиЎзбекистон ташқи савдо айланмаси беш ойда 32,8 млрд долларга етдиКеча, 19:18Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?Кеча, 19:05Ўзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайдиЎзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайдиКеча, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди