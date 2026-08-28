Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?
Ўзбекистон энергетика секторида жиддий стратегик бурилиш амалга оширилмоқда. Мамлакатда табиий газ таъминоти ҳажми босқичма-босқич қисқариб бориши кутилаётган бир пайтда, аҳоли хонадонларини иситиш ва овқат тайёрлаш тизимларини тўлиқ электр энергиясига ўтказиш бўйича кенг кўламли режалар бошланди.
Олий Мажлис Қонунчилик палатасида бўлиб ўтган йиғилишда Энергетика вазирининг биринчи ўринбосари Умид Мамадаминов республиканинг янги энергетика воқелиги ҳақида очиқ баёнот бериб: «Газ кўпаймайди, балки камаяди», — дея таъкидлади.
Янги кўп қаватли уйлар: Газ плиталари ва қувурлари ўтмишда қолади
Ҳукуматнинг асосий стратегик курси — тўлиқ электрлаштиришга қаратилмоқда:
Тўлиқ электр тизими: Келгусида қуриладиган барча янги кўп қаватли турар-жой бинолари газ тармоғига уланмасдан, 100 фоиз электр таъминоти асосида фойдаланишга топширилади;
Электр плиталар ва замонавий иситиш: Янги хонадонларда анъанавий газ плиталари ўрнига электр плиталар ўрнатилади, шунингдек, иситиш ва иссиқ сув таъминоти тизимлари ҳам тўлиқ электр энергиясида ишлайди.
Газсиз уйлар учун 2 баробар арзон тарифлар
Аҳолининг харажатларини камайтириш ва электрлаштиришни рағбатлантириш мақсадида махсус енгилликлар кўриб чиқилмоқда:
50 фоизлик имтиёз: Газ уланмаган кўп қаватли уйлар учун имтиёзли тарифлар механизми муҳокама қилинмоқда. Унга кўра, бундай хонадонлар учун электр энергияси нархи амалдаги базавий ставкалардан икки баравар арзон бўлиши мумкин;
Тармоқлар техноаудити: Хонадонларнинг оммавий равишда электрга ўтиши ортидан симлар ва трансформаторларга тушадиган юкламани баҳолаш мақсадида бутун мамлакат бўйлаб электр тармоқларининг чидамлилиги бўйича чуқур техноаудит ишлари олиб борилмоқда.
Мазкур чора-тадбирлар табиий газ захираларини тежаш, экологик тоза энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ва коммунал хизматлар хавфсизлигини оширишга хизмат қилиши кўзда тутилган.
…