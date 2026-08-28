Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?

·37·Иқтисодиёт
Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?

Ўзбекистон энергетика секторида жиддий стратегик бурилиш амалга оширилмоқда. Мамлакатда табиий газ таъминоти ҳажми босқичма-босқич қисқариб бориши кутилаётган бир пайтда, аҳоли хонадонларини иситиш ва овқат тайёрлаш тизимларини тўлиқ электр энергиясига ўтказиш бўйича кенг кўламли режалар бошланди.

Олий Мажлис Қонунчилик палатасида бўлиб ўтган йиғилишда Энергетика вазирининг биринчи ўринбосари Умид Мамадаминов республиканинг янги энергетика воқелиги ҳақида очиқ баёнот бериб: «Газ кўпаймайди, балки камаяди», — дея таъкидлади.

Янги кўп қаватли уйлар: Газ плиталари ва қувурлари ўтмишда қолади

Ҳукуматнинг асосий стратегик курси — тўлиқ электрлаштиришга қаратилмоқда:

  • Тўлиқ электр тизими: Келгусида қуриладиган барча янги кўп қаватли турар-жой бинолари газ тармоғига уланмасдан, 100 фоиз электр таъминоти асосида фойдаланишга топширилади;

  • Электр плиталар ва замонавий иситиш: Янги хонадонларда анъанавий газ плиталари ўрнига электр плиталар ўрнатилади, шунингдек, иситиш ва иссиқ сув таъминоти тизимлари ҳам тўлиқ электр энергиясида ишлайди.

Газсиз уйлар учун 2 баробар арзон тарифлар

Аҳолининг харажатларини камайтириш ва электрлаштиришни рағбатлантириш мақсадида махсус енгилликлар кўриб чиқилмоқда:

  • 50 фоизлик имтиёз: Газ уланмаган кўп қаватли уйлар учун имтиёзли тарифлар механизми муҳокама қилинмоқда. Унга кўра, бундай хонадонлар учун электр энергияси нархи амалдаги базавий ставкалардан икки баравар арзон бўлиши мумкин;

  • Тармоқлар техноаудити: Хонадонларнинг оммавий равишда электрга ўтиши ортидан симлар ва трансформаторларга тушадиган юкламани баҳолаш мақсадида бутун мамлакат бўйлаб электр тармоқларининг чидамлилиги бўйича чуқур техноаудит ишлари олиб борилмоқда.

Мазкур чора-тадбирлар табиий газ захираларини тежаш, экологик тоза энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ва коммунал хизматлар хавфсизлигини оширишга хизмат қилиши кўзда тутилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 август учун валюта курслари эълон қилинди28 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:02Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиҲар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиКеча, 16:2428 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:0727 август учун валюта курслари эълон қилинди27 август учун валюта курслари эълон қилинди26.08, 17:4427 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда26.08, 11:3226 август учун валюта курслари эълон қилинди26 август учун валюта курслари эълон қилинди25.08, 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда