Ўзбекистонда аҳолининг инфляция бўйича кутилмалари 9,1 фоизга етди
Октябрь ойи якунларига кўра, аҳолининг инфляция бўйича кутилмалари 0,4 фоиз бандга ошиб, 9,1 фоизни ташкил этди. Тадбиркорлик субъектларининг инфляция кутилмалари эса аксинча, 0,7 фоиз бандга пасайиб, 8,5 фоизга тушди.
Аҳоли ва бизнес вакиллари учун асосий муаммо сифатида ёқилғи ҳамда энергия нархларининг ошиши қайд этилган. Шунингдек, ҳар икки гуруҳда валюта курси ўзгариши билан боғлиқ хавотирлар иккинчи ой кетма-кет кучайган.
Ҳудудлар орасида инфляция бўйича энг юқори кутилмалар Тошкент шаҳрида шаклланган. Пойтахт аҳолиси келгуси инфляцияни 10,5 фоиз даражасида баҳолаган бўлса, бизнес вакилларининг кутилмалари 10,1 фоизни ташкил этган.
Тошкентликларнинг 47 фоизи нархлар ошиши 9–16 фоиз оралиғида бўлишини кутмоқда.
Даромади 2 миллион сўмгача бўлган кам таъминланган аҳоли қатламининг инфляция кутилмалари ҳам сезиларли ёмонлашган. Октябрь ойида бу кўрсаткич 7,6 фоиздан 9,4 фоизга кўтарилган. Шунингдек, ойлик даромади 2–10 миллион сўм ва 15–30 миллион сўм оралиғида бўлган аҳоли гуруҳларида ҳам инфляция бўйича кутилмалар ошган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…