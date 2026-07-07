Ўзбекистонда уй-жой нархи сўмда 4,8 фоизга арзонлади

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда уй-жой нархи сўмда 4,8 фоизга арзонлади

Ўзбекистонда 2025 йил давомида молиявий шароитлар нисбатан енгиллашди, банк тизими эса эҳтимолий хавфларни қоплаш учун етарли захирани сақлаб қолди.

Марказий банк шарҳига кўра, аҳолининг уй-жой сотиб олиш имконияти яхшиланган ва кўчмас мулк битимлари кўпайган. Бироқ микроқарзлар сифати ҳамда фуқароларнинг ушбу йўналишдаги қарз юки асосий хавфлардан бири бўлиб қолмоқда.

Банк тизимидаги асосий кўрсаткичлар яхшиланди

2026 йил 1 январ ҳолатига Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулот ўсиши 7,7 фоизни, инфляция эса 7,3 фоизни ташкил этган.

Банк тизимидаги муаммоли кредитлар улуши 3 фоизгача камайган. Капитал монандлиги коэффициенти 18,3 фоизга, ликвидликни қоплаш меъёри эса 208 фоизга етган.

Марказий банкка кўра, банклар даромадлилигининг ошиши, депозитлар кўпайиши ва иқтисодиётда долларлашув даражасининг пасайиши молиявий барқарорликни мустаҳкамлаган.

Уй-жой нархи сўмда пасайди

2025 йилда уй-жой нархлари фундаментал иқтисодий кўрсаткичларга яқинлашган.

Миллий валютада ҳисобланган кўчмас мулк нархлари йил давомида 4,8 фоизга арзонлаган. Бироқ сўмнинг мустаҳкамланиши сабабли доллардаги эквивалентда нархлар 1,5 фоизга ошган.

Бу уй-жой нархининг қайси валютада ҳисобланишига қараб, бозордаги ўзгариш турлича кўринишини англатади.

Аҳолининг уй сотиб олиш имконияти ошди

Ҳисоботда номинал иш ҳақи 2025 йил давомида 19 фоизга ўсгани қайд этилган.

Шунингдек, уй-жой харид қилиш қобилияти индекси 115 фоиздан 126 фоизга кўтарилган. Бунга аҳоли даромадларининг ошиши ва ипотека шартларининг нисбатан енгиллашиши таъсир кўрсатган.

Нотариал тартибда расмийлаштирилган кўчмас мулк олди-сотди шартномалари сони 15 фоизга кўпайиб, 295,4 мингтага етган.

Умумий қарз юки камайди, аммо микроқарзлар хавфи ортмоқда

Аҳолининг кредитларга хизмат кўрсатиш харажатларининг даромадга нисбати 38 фоиздан 37 фоизга тушган.

Бу умумий қарз юки бироз енгиллашганини кўрсатади. Бироқ Марказий банк микроқарзлар сегментида тескари ҳолат кузатилаётганини таъкидлаган.

Хусусан, микроқарзлар бўйича қарз юки ортиб, кредит сифати ёмонлашаётгани доимий назоратни талаб қилмоқда.

Қайси хавфлар банк тизимига таъсир қилиши мумкин?

Стресс-тест натижаларига кўра, базавий сценарийда Ўзбекистон банк тизими барқарорлигини сақлаб қолади.

Аммо кескин салбий иқтисодий шароит юзага келса, айрим банкларда капитал кўрсаткичлари минимал талабларга яқинлашиши мумкин. Шунга қарамай, тизимдаги умумий ликвидлик етарли даражада қолиши кутилмоқда.

Марказий банк асосий хавфлар сифатида қуйидагиларни кўрсатган:

  • глобал молиявий шароитларнинг қатъийлашиши;

  • микроқарзлар бўйича кредит хавфи;

  • киберхавфсизлик таҳдидлари;

  • иқлим ўзгаришининг иқтисодий оқибатлари.

Регулятор ушбу хавфларни камайтириш учун Basel III талаблари асосида капитал буферларини кучайтириш, кредитлаш талабларини қатъийлаштириш ва молиявий тизимни доимий мониторинг қилишни давом эттиришини маълум қилди.

Умумий манзара ижобий: банклар барқарор, уй-жой сотиб олиш имконияти яхшиланган. Аммо микроқарзлар бозоридаги хавфлар эътибордан четда қолса, бу барқарорликка янги босим пайдо қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 июль учун валюта курслари эълон қилинди8 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:278 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:33Ўзбекистонда инфляция 6,4 фоизгача тезлашдиЎзбекистонда инфляция 6,4 фоизгача тезлашдиБугун, 09:587 июль учун валюта курслари эълон қилинди7 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:07«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошланди«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошландиКеча, 11:25Ўзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилиндиЎзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилиндиКеча, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда