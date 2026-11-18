Қизнинг йигитга «Marry me» деб қилган таклифи рад этилди: прангми ёки аччиқ ҳақиқат?
Пойтахтимиздаги масканларнинг бирида содир бўлгани айтилаётган воқеа ижтимоий тармоқларда ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Қизнинг йигитга «Marry me» (Менга турмушга чиқ) деб турмуш қуриш таклифини билдиргани ва йигитнинг бу таклифни рад этгани акс этган видео лавҳалар кенг муҳокамаларни келтириб чиқармоқда.
Кузатув камераси ва воқеа тафсилотлари
Кафенинг кузатув камераси кадрларидан кўриниб турибдики, махсус безатилган, гул барглари сочилган майдонда қиз ўз севглисига турмуш қуришни таклиф қилган. Бироқ кутилмаган ҳолат юз бериб, йигит таклифни қабул қилмасдан у ерни тарк этган ёки рад жавобини берган. Воқеа жойидаги ходимлар ва бошқа гувоҳлар ҳам бу ҳолатга ўз муносабатларини билдиришган.
Воқеа жиҳатлари
Муҳокама қилинаётган асосий жиҳатлар
Жойлашув
Тошкент шаҳридаги маскан (кафе/ресторан)
Ҳолат
Қиз томонидан «Marry me» таклифининг билдирилиши ва рад этилиши
Жамоатчилик фикри
Пранг, пиар ёки ҳақиқий ҳаётий вазият эканлиги юзасидан икки хил фикрлар
Жамият ва фойдаланувчиларнинг муносабати
Ушбу видео тармоққа тарқалгач, фойдаланувчилар кескин равишда икки гуруҳга бўлинди:
Саҳналаштирилган видео тахминлари: Кўплаб изоҳ ёзувчилар бу ҳолат шунчаки тармоқларда обрў (хайп) йиғиш ёки машҳурлик учун уюштирилган навбатдаги пранг ёки пиар мақсадидаги саҳна эканлигини таъкидламоқда.
Миллий ва диний қадриятлар: Бошқа бир гуруҳ фойдаланувчилар эса миллий урф-одатларимиз, диний ва ахлоқий қадриятларимизга кўра қиз боланинг йигитга биринчи бўлиб турмуш таклифи билан чиқиши тўғри келмаслигини, бу каби оммавий жойлардаги кўргазмали ҳаракатлар жамиятда турли эътирозларни келтириб чиқаришини ёзмоқда.
Сизнингча, бу каби оммавий турмуш қуриш таклифлари ва уларнинг рад этилиши ҳақиқий ҳаётдаги ҳолатми ёки тармоқлар учун махсус уюштирилган шоуми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…