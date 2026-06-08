Ўзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тожикистон ҳудудида Ўзбекистон фуқароси бўлган ҳаво шари билан боғлиқ нохуш ҳодиса юз берди. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳаво шари номаълум сабаблар туфайли узилиб кетиб, ерга қулаб тушган.
Воқеа вақтида шар ичида бўлган Ўзбекистон фуқароси тан жароҳати олган. Унга тиббий ёрдам кўрсатилгани айтилмоқда, ҳозирча унинг аҳволи ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Қулаш оқибатида яқин атрофда жойлашган иккита хонадоннинг том қисмига зарар етган. Ҳодиса жойида тегишли хизматлар томонидан ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.
Мутахассислар воқеа сабабларини аниқлаш учун текширув бошлаган. Дастлабки тахминларга кўра, техник носозлик ёки об-ҳаво омиллари ҳодисага сабаб бўлган бўлиши мумкин.
…