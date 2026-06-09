Навоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлди

·0·Жамият
Навоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлди

Навоий вилоятининг Нурота туманида содир бўлган оғир йўл-транспорт ҳодисаси бир инсон умрига зомин бўлди. Tico ва Sinotruk русумли юк автомобили иштирокидаги тўқнашув оқибатида енгил машина ҳайдовчиси вафот этди.

Маълум қилинишича, фожиа 3 июнь куни эрталаб соат 08:30 атрофида “Тинчлик” маҳалласи ҳудудидан ўтувчи Д-191 Қизилқум ҳалқа автомобиль йўлининг 86-километрида рўй берган.

Дастлабки маълумотларга кўра, Tico бошқарувида бўлган ҳайдовчи иккинчи даражали йўлдан асосий қатнов қисмига чиқиш вақтида ҳаракат хавфсизлиги қоидаларига амал қилмаган ва асосий йўлда ҳаракатланаётган Sinotruk юк машинасига йўл бермаган. Натижада икки транспорт воситаси ўртасида кучли тўқнашув содир бўлган.

Ҳодиса оқибатида енгил автомобиль ҳайдовчиси оғир жароҳатлар билан шифохонанинг жонлантириш бўлимига олиб борилган. Бироқ шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамасдан, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Мазкур ЙТҲдан сўнг маҳалла аҳолиси иштирокида учрашув ташкил қилиниб, йўл ҳаракати хавфсизлиги масалалари муҳокама этилди. Шунингдек, фуқаролар томонидан билдирилган йўл инфратузилмасини яхшилашга оид таклифлар юзасидан мутасадди ташкилотларга тегишли вазифалар юклатилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиАндижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиБугун, 11:52Андижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиАндижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиБугун, 09:52Қидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиҚидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиБугун, 08:49Қарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиҚарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиБугун, 08:42Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Бугун, 08:26Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Бугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди