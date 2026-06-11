Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетди
Тошкент шаҳрининг Бектемир тумани ҳудудидан оқиб ўтувчи Чирчиқ дарёси соҳилида ўпирилиш ҳолати қайд этилди. Бу ҳақда Сув хўжалиги вазирлиги расмий маълумот тарқатди.
Билдирилишича, 11 июнь куни соат 14:00 атрофида “Нурафшон” маҳалласи ҳудудида жойлашган сув сўндиргич иншоотининг оқим бўйлаб ўнг қисмидаги бетон қоплама ва соҳил ҳудудида ер кўчиши юз берган.
Ҳодиса ҳақида хабар олингач, Сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамроев бошчилигидаги ишчи гуруҳ зудлик билан воқеа жойига етиб борди. Шунингдек, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, маҳаллий ҳокимлик ва тегишли идоралар вакилларидан иборат тезкор штаб ташкил этилди.
Айни пайтда ҳудудда тиклаш ва мустаҳкамлаш ишлари жадал олиб борилмоқда. Бу ишларга экскаваторлар, юк ташувчи техникалар ҳамда бир қатор мутахассислар жалб қилинган.
Масъуллар маълум қилишича, ўпирилиш оқибатида аҳоли яшаш уйлари, ижтимоий объектлар ёки тадбиркорлик субъектларига зарар етмаган. Шу билан бирга, ҳозирча фуқаролар хавфсизлигига таҳдид мавжуд эмаслиги таъкидланмоқда.
…