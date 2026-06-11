Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетди

·25·Жамият
Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетди

Тошкент шаҳрининг Бектемир тумани ҳудудидан оқиб ўтувчи Чирчиқ дарёси соҳилида ўпирилиш ҳолати қайд этилди. Бу ҳақда Сув хўжалиги вазирлиги расмий маълумот тарқатди.

Билдирилишича, 11 июнь куни соат 14:00 атрофида “Нурафшон” маҳалласи ҳудудида жойлашган сув сўндиргич иншоотининг оқим бўйлаб ўнг қисмидаги бетон қоплама ва соҳил ҳудудида ер кўчиши юз берган.

Ҳодиса ҳақида хабар олингач, Сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамроев бошчилигидаги ишчи гуруҳ зудлик билан воқеа жойига етиб борди. Шунингдек, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, маҳаллий ҳокимлик ва тегишли идоралар вакилларидан иборат тезкор штаб ташкил этилди.

Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетди

Айни пайтда ҳудудда тиклаш ва мустаҳкамлаш ишлари жадал олиб борилмоқда. Бу ишларга экскаваторлар, юк ташувчи техникалар ҳамда бир қатор мутахассислар жалб қилинган.

Масъуллар маълум қилишича, ўпирилиш оқибатида аҳоли яшаш уйлари, ижтимоий объектлар ёки тадбиркорлик субъектларига зарар етмаган. Шу билан бирга, ҳозирча фуқаролар хавфсизлигига таҳдид мавжуд эмаслиги таъкидланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиЙўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиБугун, 15:53Кадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиКадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиБугун, 12:14Фарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиФарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиБугун, 12:09Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқдаЎзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқдаБугун, 09:42Жиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиЖиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиБугун, 08:58Эркаклар буқани тутмоқчи бўлишди, аммо ҳаммаси тескари бўлдиЭркаклар буқани тутмоқчи бўлишди, аммо ҳаммаси тескари бўлдиБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди