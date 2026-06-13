Мудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилди
Фото: Дарё
Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва содир этилган ҳар қандай жиноятга нисбатан жазонинг муқаррарлигини қарор топтириш ҳуқуқ-тартибот идораларининг бош мезони бўлиб қолмоқда. Жиноят ишлари бўйича Бекобод туман судида инсон ўлими билан боғлиқ даҳшатли жиноятни яширишга уринган ички ишлар органи собиқ ходими устидан олиб борилган суд жараёни якунланиб, якуний ҳукм эълон қилинди. Ушбу шов-шувли воқеа тафсилотлари ҳақида «Mening Yurtim» телеканалининг «Zamon» информацион дастурида батафсил лавҳа намойиш этилди.
Бизнес ёки ижтимоий мақомдан қатъи назар, қонун олдида барча баробар эканлигини кўрсатган ушбу суд мажлисида мудҳиш воқеанинг барча тафсилотларига ойдинлик киритилди.
Маст ҳолдаги ҳалокат ва жиноятни яшириш уриниши
Аниқланишича, 1989 йилда таваллуд топган фуқаро Д.Н. Бекобод шаҳар ИИБ Жиноят қидирув бўлимида тезкор вакил лавозимида хизмат қилиб келган. 2025 йилнинг 11 декабрь куни у ўзининг «Nexia» русумли шахсий автоуловини маст ҳолатда бошқариб бориб, «Бўка—Бекобод» автомобиль йўлида ҳаракатланаётган 43 ёшли пиёдани уриб юборади.
ЙТҲдан сўнг, у дастлаб жабрланувчини машинасига чиқариб, шифохона томон йўл олган. Бироқ йўлда ўз лавозимидан айрилишдан қўрқиб, фикридан қайтган ва қилмишини яшириш пайига тушган. Собиқ ходимнинг суд терговида берган кўрсатмасига кўра, у пиёданинг нафас олмаётганини кўргач, кучли шок ва қўрқув остида қолган. Сўнгра жиноят изини йўқотиш мақсадида, турмуш ўртоғининг кўмагида марҳумнинг жасадини воқеа жойидан тахминан 35-40 километр узоқликда оқиб ўтувчи «Фарҳод» каналига улоқтириб юборган. Мудҳиш қотиллик қурбони бўлган фуқаронинг жасади узоқ қидирувлардан сўнг, орадан 80 кун ўтиб сувдан топилган.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Бекободда юз берган ушбу шов-шувли жиноят иши тафсилотлари ва суд томонидан тайинланган қатъий жазо чораси билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жиноят содир этилган вақт
Марҳумнинг ёши ва жасад топилган муддат
Айбланувчининг собиқ мақоми
Жиноят кодексининг тегишли моддалари
Суд томонидан тайинланган якуний жазо
2025 йил 11 декабрь
43 ёш (Жасад 80 кунда топилди)
Бекобод шаҳар ИИБ тезкор вакили
266-модда (2-қисм)
134-модда (Қабрни таҳқирлаш)
7 йил озодликдан маҳрум қилиш (3 йил машина ҳайдаш тақиқи)
Суд залидаги пушаймонлик ва адолатли ҳукм
Суд процесси давомида айбланувчи Д.Н. пиёдани кўрган заҳоти тормозни босганини, аммо тўқнашувдан қочишнинг имкони бўлмаганини даъво қилди. У қилган ишидан чин кўнгилдан пушаймонлигини, воқеадан кейин Бекобод тумани ИИБга ўзи бориб, айбини бўйнига олганини билдирди. Шунингдек, у жазо муддатини ўтаб қайтганидан сўнг марҳумнинг оила аъзоларига моддий ва маънавий жиҳатдан кўмак беришини айтиб, суддан енгиллик сўради.
Суднинг узил-кесил қарори: Жиноят ишлари бўйича Бекобод туман суди ҳар бир далилни атрофлича ўрганиб чиқиб, собиқ ходимни Жиноят кодексининг 266-моддаси 2-қисми (Транспорт воситалари ҳаракати хавфсизлиги қоидаларини бузиш) ҳамда 134-моддаси (Қабрни таҳқирлаш — жасадни сувга оқизиб юбориш ҳолати бўйича) билан айбдор деб топди. Суд ҳукмига кўра, унга 3 йил давомида транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этилган ҳолда, 7 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.
Юртимизда тинчлик ва осойишталикни сақлаш йўлида олиб борилаётган ислоҳотлар, ҳуқуқ-тартибот органларидаги тозалаш ишлари, суд тизимидаги адолатли қарорлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…