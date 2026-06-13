Мудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилди

·26·Жамият
Мудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилди

Фото: Дарё

Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва содир этилган ҳар қандай жиноятга нисбатан жазонинг муқаррарлигини қарор топтириш ҳуқуқ-тартибот идораларининг бош мезони бўлиб қолмоқда. Жиноят ишлари бўйича Бекобод туман судида инсон ўлими билан боғлиқ даҳшатли жиноятни яширишга уринган ички ишлар органи собиқ ходими устидан олиб борилган суд жараёни якунланиб, якуний ҳукм эълон қилинди. Ушбу шов-шувли воқеа тафсилотлари ҳақида «Mening Yurtim» телеканалининг «Zamon» информацион дастурида батафсил лавҳа намойиш этилди.

Бизнес ёки ижтимоий мақомдан қатъи назар, қонун олдида барча баробар эканлигини кўрсатган ушбу суд мажлисида мудҳиш воқеанинг барча тафсилотларига ойдинлик киритилди.

Маст ҳолдаги ҳалокат ва жиноятни яшириш уриниши

Аниқланишича, 1989 йилда таваллуд топган фуқаро Д.Н. Бекобод шаҳар ИИБ Жиноят қидирув бўлимида тезкор вакил лавозимида хизмат қилиб келган. 2025 йилнинг 11 декабрь куни у ўзининг «Nexia» русумли шахсий автоуловини маст ҳолатда бошқариб бориб, «Бўка—Бекобод» автомобиль йўлида ҳаракатланаётган 43 ёшли пиёдани уриб юборади.

ЙТҲдан сўнг, у дастлаб жабрланувчини машинасига чиқариб, шифохона томон йўл олган. Бироқ йўлда ўз лавозимидан айрилишдан қўрқиб, фикридан қайтган ва қилмишини яшириш пайига тушган. Собиқ ходимнинг суд терговида берган кўрсатмасига кўра, у пиёданинг нафас олмаётганини кўргач, кучли шок ва қўрқув остида қолган. Сўнгра жиноят изини йўқотиш мақсадида, турмуш ўртоғининг кўмагида марҳумнинг жасадини воқеа жойидан тахминан 35-40 километр узоқликда оқиб ўтувчи «Фарҳод» каналига улоқтириб юборган. Мудҳиш қотиллик қурбони бўлган фуқаронинг жасади узоқ қидирувлардан сўнг, орадан 80 кун ўтиб сувдан топилган.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Бекободда юз берган ушбу шов-шувли жиноят иши тафсилотлари ва суд томонидан тайинланган қатъий жазо чораси билан танишиб чиқишингиз мумкин:

Жиноят содир этилган вақт

Марҳумнинг ёши ва жасад топилган муддат

Айбланувчининг собиқ мақоми

Жиноят кодексининг тегишли моддалари

Суд томонидан тайинланган якуний жазо

2025 йил 11 декабрь

43 ёш (Жасад 80 кунда топилди)

Бекобод шаҳар ИИБ тезкор вакили

266-модда (2-қисм)


134-модда (Қабрни таҳқирлаш)

7 йил озодликдан маҳрум қилиш (3 йил машина ҳайдаш тақиқи)

Суд залидаги пушаймонлик ва адолатли ҳукм

Суд процесси давомида айбланувчи Д.Н. пиёдани кўрган заҳоти тормозни босганини, аммо тўқнашувдан қочишнинг имкони бўлмаганини даъво қилди. У қилган ишидан чин кўнгилдан пушаймонлигини, воқеадан кейин Бекобод тумани ИИБга ўзи бориб, айбини бўйнига олганини билдирди. Шунингдек, у жазо муддатини ўтаб қайтганидан сўнг марҳумнинг оила аъзоларига моддий ва маънавий жиҳатдан кўмак беришини айтиб, суддан енгиллик сўради.

Суднинг узил-кесил қарори: Жиноят ишлари бўйича Бекобод туман суди ҳар бир далилни атрофлича ўрганиб чиқиб, собиқ ходимни Жиноят кодексининг 266-моддаси 2-қисми (Транспорт воситалари ҳаракати хавфсизлиги қоидаларини бузиш) ҳамда 134-моддаси (Қабрни таҳқирлаш — жасадни сувга оқизиб юбориш ҳолати бўйича) билан айбдор деб топди. Суд ҳукмига кўра, унга 3 йил давомида транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этилган ҳолда, 7 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

Юртимизда тинчлик ва осойишталикни сақлаш йўлида олиб борилаётган ислоҳотлар, ҳуқуқ-тартибот органларидаги тозалаш ишлари, суд тизимидаги адолатли қарорлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

БекабадМенинг ЮртимЗамонФархадНексиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиАҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиБугун, 11:4720 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилдиБугун, 11:43Туркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиТуркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиБугун, 11:32Шавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиШавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиБугун, 10:55Шифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаШифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаБугун, 10:44Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиБугун, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди