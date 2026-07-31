Тошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилди

·26·Жамият
Тошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилди
Қисқача

Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида 86 ёшли Л. Журавлёва бир неча кун давомида уйида ташқаридан қулфланган ҳолда ёлғиз қолгани аниқланиб, ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди ва расмий идоралар томонидан назоратга олинди.

Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида яшовчи 86 ёшли аёлнинг бир неча кун давомида уйида ташқаридан қулфланган ҳолда ёлғиз қолдирилгани ҳақидаги видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Ҳолат юзасидан Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳамда Бош прокуратура расмий муносабат билдирди.

Маълум бўлишича, воқеани эшикларни очиш хизмати билан шуғулланувчи мутахассис тасвирга олган. Унга кўп қаватли уйлардан бирида кекса аёлнинг эшиги очилмаётгани ҳақида мурожаат келиб тушган.

Манзилга етиб бориб эшик очилганидан сўнг, хонадонда ёлғиз қолган аёл уни ташқаридан қулфлаб кетишганини ва бир неча кун давомида оч қолганини маълум қилган.

Расмий маълумотларга кўра, мазкур хонадон аввалроқ нотариал тартибда бошқа шахс номига расмийлаштирилган.

Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ушбу ҳолатни назоратга олганини маълум қилди. Масъуллар воқеа жойига чиқиб, фуқаронинг ижтимоий ва тиббий ҳолатини ўрганган.

Аниқланишича, Л. Журавлёвага 2026 йил 11 июндан бошлаб уй шароитида ижтимоий-маиший хизмат кўрсатиш учун ваучер ажратилган бўлиб, унга ҳафтасига тўрт марта хизмат кўрсатилган.

Туман тиббиёт бирлашмаси хулосасига кўра, аёл когнитив бузилишлар ва томирли деменсия ташхиси билан шифокорлар кузатувида бўлган. Қўшимча тиббий кўрик натижасида унда 2–3 даражали дисциркулятор энцефалопатия, когнитив бузилишлар, томирли деменсия ҳамда тарқоқ остеохондроз касалликлари тасдиқланган.

Мутахассислар хулосасига кўра, аёлнинг хотираси ва фикрлаш қобилияти сезиларли даражада пасайган бўлиб, у мустақил равишда овқатланиш ва кундалик эҳтиёжларини бажаришда қийналган. Шунингдек, унинг ёлғиз қолиши хавфли вазиятларни келтириб чиқариши мумкинлиги қайд этилган.

Шундан сўнг фуқаро “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази томонидан Ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказига жойлаштирилди. Айни пайтда унга 24 соатлик парвариш ва тиббий хизмат кўрсатилмоқда, саломатлиги барқарор экани билдирилди.

Агентлик текширув давомида туман “Инсон” маркази ва тиббиёт бирлашмаси ходимлари аёлнинг аҳволи оғирлашаётганини ўз вақтида баҳоламаганини маълум қилди. Шу муносабат билан масъул ходимлар эгаллаб турган лавозимидан озод этилган.

ТошкентМирзо УлуғбекЛ. Журавлёва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингиз асосий йўналиши кодланган...Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингиз асосий йўналиши кодланган...Бугун, 13:49Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бугун, 04:24Хушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиХушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиКеча, 22:25« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солинди« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солиндиКеча, 21:21Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиЖомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиКеча, 21:18Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Кеча, 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди