Тошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилди
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида 86 ёшли Л. Журавлёва бир неча кун давомида уйида ташқаридан қулфланган ҳолда ёлғиз қолгани аниқланиб, ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди ва расмий идоралар томонидан назоратга олинди.
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида яшовчи 86 ёшли аёлнинг бир неча кун давомида уйида ташқаридан қулфланган ҳолда ёлғиз қолдирилгани ҳақидаги видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Ҳолат юзасидан Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳамда Бош прокуратура расмий муносабат билдирди.
Маълум бўлишича, воқеани эшикларни очиш хизмати билан шуғулланувчи мутахассис тасвирга олган. Унга кўп қаватли уйлардан бирида кекса аёлнинг эшиги очилмаётгани ҳақида мурожаат келиб тушган.
Манзилга етиб бориб эшик очилганидан сўнг, хонадонда ёлғиз қолган аёл уни ташқаридан қулфлаб кетишганини ва бир неча кун давомида оч қолганини маълум қилган.
Расмий маълумотларга кўра, мазкур хонадон аввалроқ нотариал тартибда бошқа шахс номига расмийлаштирилган.
Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ушбу ҳолатни назоратга олганини маълум қилди. Масъуллар воқеа жойига чиқиб, фуқаронинг ижтимоий ва тиббий ҳолатини ўрганган.
Аниқланишича, Л. Журавлёвага 2026 йил 11 июндан бошлаб уй шароитида ижтимоий-маиший хизмат кўрсатиш учун ваучер ажратилган бўлиб, унга ҳафтасига тўрт марта хизмат кўрсатилган.
Туман тиббиёт бирлашмаси хулосасига кўра, аёл когнитив бузилишлар ва томирли деменсия ташхиси билан шифокорлар кузатувида бўлган. Қўшимча тиббий кўрик натижасида унда 2–3 даражали дисциркулятор энцефалопатия, когнитив бузилишлар, томирли деменсия ҳамда тарқоқ остеохондроз касалликлари тасдиқланган.
Мутахассислар хулосасига кўра, аёлнинг хотираси ва фикрлаш қобилияти сезиларли даражада пасайган бўлиб, у мустақил равишда овқатланиш ва кундалик эҳтиёжларини бажаришда қийналган. Шунингдек, унинг ёлғиз қолиши хавфли вазиятларни келтириб чиқариши мумкинлиги қайд этилган.
Шундан сўнг фуқаро “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази томонидан Ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказига жойлаштирилди. Айни пайтда унга 24 соатлик парвариш ва тиббий хизмат кўрсатилмоқда, саломатлиги барқарор экани билдирилди.
Агентлик текширув давомида туман “Инсон” маркази ва тиббиёт бирлашмаси ходимлари аёлнинг аҳволи оғирлашаётганини ўз вақтида баҳоламаганини маълум қилди. Шу муносабат билан масъул ходимлар эгаллаб турган лавозимидан озод этилган.
…