Валюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошди
9 августдан бошлаб жисмоний шахслар тижорат банкларидан 500 АҚШ доллари эквивалентигача нақд хорижий валютани шахсини тасдиқловчи ҳужжациз харид қилиши мумкин. Аввал бу лимит 100 АҚШ доллари эквивалентини ташкил этган. 500 АҚШ долларидан ошадиган валюта харидларида эса ҳужжат тақдим этиш талаби сақланиб қолади. Янги тартиб доллар, евро ёки бошқа хорижий валютани харид қилувчи фуқаролар учун амал қилади.
Ўзбекистонда нақд хорижий валюта сотиб олиш тартиби енгиллаштирилди. 9 августдан бошлаб жисмоний шахслар тижорат банкларидан 500 АҚШ доллари эквивалентигача валюта харид қилганда шахсини тасдиқловчи ҳужжат тақдим этиши шарт эмас.
Аввал бу имконият атиги 100 долларгача бўлган операцияларга татбиқ этиларди. Яъни ҳужжатсиз валюта харид қилиш лимити бирданига 5 бараварга оширилди.
500 долларгача ҳужжат сўралмайди
Янги тартибга кўра, фуқаро банк кассасидан 500 АҚШ доллари ёки шу миқдорга тенг бошқа хорижий валютани нақд шаклда сотиб олса, шахсини тасдиқловчи ҳужжат кўрсатиши талаб этилмайди.
Масалан, мижоз доллар эмас, евро ёки бошқа хорижий валюта харид қилмоқчи бўлса ҳам, унинг қиймати 500 доллар эквивалентидан ошмаса, шу енгиллик амал қилади.
Бу айниқса сафар, кундалик эҳтиёж ёки кичик миқдорда валюта сотиб оладиган фуқаролар учун жараённи анча соддалаштиради.
Аввал лимит қанча эди?
Шу вақтгача шахсни тасдиқловчи ҳужжатсиз нақд валюта сотиб олиш лимити 100 АҚШ доллари эквиваленти билан чекланган эди.
Шу сабаб 100 доллардан юқори миқдорда валюта харид қилган мижоз банкка тегишли ҳужжатни тақдим этиши керак бўларди.
Энди эса бу чегара 500 долларга кўтарилди.
500 доллардан ошса нима бўлади?
Муҳим жиҳати — ҳужжат тақдим этиш талаби бутунлай бекор қилинмади.
Агар нақд хорижий валюта хариди 500 АҚШ доллари эквивалентидан ошса, мижоздан шахсини тасдиқловчи ҳужжат талаб қилиниши давом этади.
Демак, янги тартиб асосан кичик ва ўрта миқдордаги нақд валюта операцияларини енгиллаштирмоқда.
Янги қоида кимларга қулай бўлади?
Ўзгариш, аввало, чет элга сафар олдидан оз миқдорда нақд валюта сотиб олувчилар, туристлар ва шахсий эҳтиёж учун доллар ёки евро харид қиладиган фуқароларга қўшимча қулайлик яратади.
Банкка кириб, 500 долларгача валюта олиш учун ҳужжат излаш ёки уни алоҳида тақдим этиш зарурати қолмайди.
Бу эса операция вақти қисқариши ва банк кассаларидаги айрим жараёнлар соддалашишига хизмат қилиши мумкин.
Асосий рақам — 500 доллар
9 августдан амал қилаётган янги тартибни қисқача шундай ифодалаш мумкин: 500 долларгача — ҳужжатсиз, ундан юқори суммада — шахсни тасдиқловчи ҳужжат билан.
Аввалги 100 долларлик лимит билан таққослаганда, бу фуқаролар учун сезиларли енгиллик ҳисобланади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…