Валюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошди

·36·Жамият
Валюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошди
Қисқача

9 августдан бошлаб жисмоний шахслар тижорат банкларидан 500 АҚШ доллари эквивалентигача нақд хорижий валютани шахсини тасдиқловчи ҳужжациз харид қилиши мумкин. Аввал бу лимит 100 АҚШ доллари эквивалентини ташкил этган. 500 АҚШ долларидан ошадиган валюта харидларида эса ҳужжат тақдим этиш талаби сақланиб қолади. Янги тартиб доллар, евро ёки бошқа хорижий валютани харид қилувчи фуқаролар учун амал қилади.

Ўзбекистонда нақд хорижий валюта сотиб олиш тартиби енгиллаштирилди. 9 августдан бошлаб жисмоний шахслар тижорат банкларидан 500 АҚШ доллари эквивалентигача валюта харид қилганда шахсини тасдиқловчи ҳужжат тақдим этиши шарт эмас.

Аввал бу имконият атиги 100 долларгача бўлган операцияларга татбиқ этиларди. Яъни ҳужжатсиз валюта харид қилиш лимити бирданига 5 бараварга оширилди.

500 долларгача ҳужжат сўралмайди

Янги тартибга кўра, фуқаро банк кассасидан 500 АҚШ доллари ёки шу миқдорга тенг бошқа хорижий валютани нақд шаклда сотиб олса, шахсини тасдиқловчи ҳужжат кўрсатиши талаб этилмайди.

Масалан, мижоз доллар эмас, евро ёки бошқа хорижий валюта харид қилмоқчи бўлса ҳам, унинг қиймати 500 доллар эквивалентидан ошмаса, шу енгиллик амал қилади.

Бу айниқса сафар, кундалик эҳтиёж ёки кичик миқдорда валюта сотиб оладиган фуқаролар учун жараённи анча соддалаштиради.

Аввал лимит қанча эди?

Шу вақтгача шахсни тасдиқловчи ҳужжатсиз нақд валюта сотиб олиш лимити 100 АҚШ доллари эквиваленти билан чекланган эди.

Шу сабаб 100 доллардан юқори миқдорда валюта харид қилган мижоз банкка тегишли ҳужжатни тақдим этиши керак бўларди.

Энди эса бу чегара 500 долларга кўтарилди.

500 доллардан ошса нима бўлади?

Муҳим жиҳати — ҳужжат тақдим этиш талаби бутунлай бекор қилинмади.

Агар нақд хорижий валюта хариди 500 АҚШ доллари эквивалентидан ошса, мижоздан шахсини тасдиқловчи ҳужжат талаб қилиниши давом этади.

Демак, янги тартиб асосан кичик ва ўрта миқдордаги нақд валюта операцияларини енгиллаштирмоқда.

Янги қоида кимларга қулай бўлади?

Ўзгариш, аввало, чет элга сафар олдидан оз миқдорда нақд валюта сотиб олувчилар, туристлар ва шахсий эҳтиёж учун доллар ёки евро харид қиладиган фуқароларга қўшимча қулайлик яратади.

Банкка кириб, 500 долларгача валюта олиш учун ҳужжат излаш ёки уни алоҳида тақдим этиш зарурати қолмайди.

Бу эса операция вақти қисқариши ва банк кассаларидаги айрим жараёнлар соддалашишига хизмат қилиши мумкин.

Асосий рақам — 500 доллар

9 августдан амал қилаётган янги тартибни қисқача шундай ифодалаш мумкин: 500 долларгача — ҳужжатсиз, ундан юқори суммада — шахсни тасдиқловчи ҳужжат билан.

Аввалги 100 долларлик лимит билан таққослаганда, бу фуқаролар учун сезиларли енгиллик ҳисобланади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилдиҚимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилдиБугун, 14:28Деновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиДеновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиБугун, 12:58Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бугун, 12:47Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Бугун, 11:32Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиСирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиБугун, 11:29Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларФарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди