Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирди

·0·Спорт
Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирди

Англиянинг Манчестер Сити жамоасининг янги бош мураббийи Энсо Мареска жамоанинг норвегиялик ҳужумчиси Эрлинг Холанд билан боғлиқ қизиқарли тактик вазият ҳақида гапириб ўтди. Мутахассис аввалги жамоаларида қўллаган қатъий қоидалари ва юлдуз футболчининг майдондаги ҳаракатлари хусусида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 46 ёшли италиялик мутахассис Пеп Гвардиола асос солган пойдевор устига ўзининг тартиб-интизом ва назоратга асосланган фалсафасини қуришга киришган. Маресканинг асосий талабларидан бири ўйин давомида майдондаги мулоқот ва тартибни қатъий сақлашдан иборат.

Майдондаги қатъий интизом

Мураббийнинг ўзига хос тактик ёндашувларидан бири жамоа гол ургандаги дарҳол реакция қилиш одатларига бориб тақалади. У ўйиннинг энг қизғин паллаларида сардорлар билан бевосита алоқада бўлишни афзал кўради.

Энсо Мареска ўтган мавсумларда ҳам шундай усул қўллаганини таъкидлади: «Лестер ва Челси жамоаларида ишлаганимда менда битта қоида бор эди: гол ургнимизда сардор нишонлаш учун эмас, кўрсатма олиш учун захира ўриндиғига келиши керак эди», дейди мураббий ҳиссиётлардан кўра тактик ўзгаришларни устун қўйишини тушунтириб.

Холанд билан боғлиқ кутилмаган вазият

Те Нев Ёрк Times нашри маълумотига кўра, бу қоида олдинги жамоаларда муваффақиятли ишлаган бўлса-да, Манчестер Сити клубида вазият бироз ўзгача тус олиши мумкин. Хусусан, жамоанинг асосий тўпурари Эрлинг Холанд сардорлик вазифасини бажариб қолса, бу мураббийлар штаби учун кичик муаммога айланиши эҳтимоли бор.

Мареска бу ҳазиломуз ҳолатни қуйидагича изоҳлади: «Бу яхши савол. Агар сардор гол урса, демак у нишонлаши мумкин. Агар Эрлинг сардор бўлса, тавба! Бизда муаммо юзага келади, тасаввур қила оласизми?», дея зарафомуз ҳазиллашди у норвегиялик футболчининг доимий равишда гол уриш одатига ишора қилиб.

Мазкур ёндашув Манчестер Сити учун янги мавсум олдидан жамоа ичидаги муҳит ва тактик интизом қанчалик муҳим эканини кўрсатади. Энсо Мареска ўз ғояларини амалда қўллашда давом этмоқда.

Энсо МарескаЭрлинг ХоландМанчестер СитиAPЛФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБарселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБугун, 11:15Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиЛионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиБугун, 10:39Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБарселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБугун, 10:13PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиPSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиБугун, 09:30АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиАПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиБугун, 09:12Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»Бугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади