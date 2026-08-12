Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилди

·0·Спорт
Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилди

Англия Премер-лигаси трансфер бозорида кутилмаган бурилиш юз берди. Те Телеграпҳ нашри тарқатган хабарга кўра, Арсенал ўз академиясининг иқтидорли тарбияланувчиси Майлз Люис-Скеллини чемпионатдаги асосий рақиблари — Челси ва Манчестер Юнайтед клубларига сотишга тайёр эканини билдирган. Лондонликлар ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун амалга оширилган йирик харажатлардан сўнг молиявий балансни тиклаш мақсадида шундай қадам ташлагани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер бозорида воситачилар орқали ҳаракат қилган «тўпчилар» 19 ёшли универсал футболчи учун тахминан 45 миллион фунт стерлинг миқдорида нарх белгилаган. Бироқ инглиз футболида катта салоҳиятга эга деб кўрилаётган ёш футболчининг таклиф қилиниши гранд клубларда кутилганидек қизиқиш уйғотмади ва ҳар икки томон ҳам бу трансфердан воз кечди.

Челси ва Манчестер Юнайтеднинг қарори

Маълум бўлишича, Челси раҳбарияти ёш футболчини сотиб олиш имкониятини рад этиб, ўз ресурсларини Раё Валекано вакили Пеп Чаваррифани қўлга киритишга йўналтиришни маъқул кўрди. Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед клуби ҳам мазкур таклифни қатъиян рад этган. Англия футболида камдан-кам учрайдиган бундай ҳолат мухлислар ва мутахассисларнинг эътиборини тортди, чунки клуб ўзининг энг истиқболли ёшларидан бирини тўғридан-тўғри рақибларига таклиф қилгани ажабланарли туюлди.

Ваҳоланки, бош мураббий Микел Артета ўтган мавсум якунларига кўра ёш ҳимоячининг характери ва ўйинини юқори баҳолаган эди. Испаниялик мутахассис футболчининг асосий таркибга мослашиш жараёнида қийинчиликларга учрагани, бироқ доимо камтарин бўлиб қолиб, машғулотларда ўзини кўрсатганини алоҳида эътироф этганди.

Футболчининг келажак режалари

The Athletic нашрининг ёзишича, трансфер миш-мушларига қарамамай, Майлз Люис-Скеллининг ўзи Арсенални тарк этишни ният қилмагани маълум бўлди. 19 ёшли тарбияланувчи Микел Артета қўл остида асосий таркибдан жой олиш учун бор кучини беришга тайёрлигини билдирган.

Ҳале Энд академияси битирувчиси ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. Аввалроқ у футбол оламида ўзига хос мерос қолдириб, энг йирик саҳналарда барча совринларни ютишни исташини, шу билан бирга доимо ерда туриб, ўрганишдан тўхтамайдиган инсон бўлиб қолишни хоҳлашини таъкидлаган эди.

АрсеналЧелсиМанчестер ЮнайтедМайлз Люис-СкеллТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБарселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБугун, 11:15Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиЛионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиБугун, 10:39Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБарселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБугун, 10:13PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиPSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиБугун, 09:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади