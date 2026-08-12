Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилди
Англия Премер-лигаси трансфер бозорида кутилмаган бурилиш юз берди. Те Телеграпҳ нашри тарқатган хабарга кўра, Арсенал ўз академиясининг иқтидорли тарбияланувчиси Майлз Люис-Скеллини чемпионатдаги асосий рақиблари — Челси ва Манчестер Юнайтед клубларига сотишга тайёр эканини билдирган. Лондонликлар ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун амалга оширилган йирик харажатлардан сўнг молиявий балансни тиклаш мақсадида шундай қадам ташлагани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер бозорида воситачилар орқали ҳаракат қилган «тўпчилар» 19 ёшли универсал футболчи учун тахминан 45 миллион фунт стерлинг миқдорида нарх белгилаган. Бироқ инглиз футболида катта салоҳиятга эга деб кўрилаётган ёш футболчининг таклиф қилиниши гранд клубларда кутилганидек қизиқиш уйғотмади ва ҳар икки томон ҳам бу трансфердан воз кечди.
Челси ва Манчестер Юнайтеднинг қарориМаълум бўлишича, Челси раҳбарияти ёш футболчини сотиб олиш имкониятини рад этиб, ўз ресурсларини Раё Валекано вакили Пеп Чаваррифани қўлга киритишга йўналтиришни маъқул кўрди. Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед клуби ҳам мазкур таклифни қатъиян рад этган. Англия футболида камдан-кам учрайдиган бундай ҳолат мухлислар ва мутахассисларнинг эътиборини тортди, чунки клуб ўзининг энг истиқболли ёшларидан бирини тўғридан-тўғри рақибларига таклиф қилгани ажабланарли туюлди.
Ваҳоланки, бош мураббий Микел Артета ўтган мавсум якунларига кўра ёш ҳимоячининг характери ва ўйинини юқори баҳолаган эди. Испаниялик мутахассис футболчининг асосий таркибга мослашиш жараёнида қийинчиликларга учрагани, бироқ доимо камтарин бўлиб қолиб, машғулотларда ўзини кўрсатганини алоҳида эътироф этганди.
Футболчининг келажак режалариThe Athletic нашрининг ёзишича, трансфер миш-мушларига қарамамай, Майлз Люис-Скеллининг ўзи Арсенални тарк этишни ният қилмагани маълум бўлди. 19 ёшли тарбияланувчи Микел Артета қўл остида асосий таркибдан жой олиш учун бор кучини беришга тайёрлигини билдирган.
Ҳале Энд академияси битирувчиси ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. Аввалроқ у футбол оламида ўзига хос мерос қолдириб, энг йирик саҳналарда барча совринларни ютишни исташини, шу билан бирга доимо ерда туриб, ўрганишдан тўхтамайдиган инсон бўлиб қолишни хоҳлашини таъкидлаган эди.
…