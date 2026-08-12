Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой берди

·28·Спорт
Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой берди
Қисқача

Барселона ҳужумчиси Руни Bardжи машғулотда ўнг тиззасидаги хочсимон боғламларини яна узиб олиб, ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин бошқа клубга ўтиш имкониятидан айрилди. 20 ёшли швециялик футболчи яқин кунларда жарроҳлик амалиётини бошдан кечиради ва майдонга қайтиши учун ойлар керак бўлади. Бу 2024-йилда Копенгаген сафида ўйнаганида олган жароҳатидан кейинги иккинчи оғир шикастланишдир.

Испания чемпиони Барселона жамоасининг ҳужумчиси Руни Bardжи машғулот пайтида ўнг тиззасидаги хочсимон боғламларини яна узиб олди. GOAL.com хабар беришича, ушбу оғир жароҳат 20 ёшли швециялик футболчининг ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин бошқа клубга ўтиш режаларини бутунлай барбод қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Душанба куни бўлиб ўтган машғулотда жиддий шикастланган футболчи яқин кунларда жарроҳлик амалиётини бошдан кечириши шарт. Тиббий кўрик натижалари унинг сафдан узоқ муддатга чиққанини ва яшил майдонга қайтиш учун ойлар керак бўлишини тасдиқлади. Бу 2024-йилда Копенгаген сафида ўйнаган пайтида ҳам айнан шу тиззасидан худди шундай жароҳат олган футболчининг фаолиятидаги иккинчи оғир ҳолатдир.

Каталония клуби бош мураббийи Ханси Флик футболчига келгуси мавсумда асосий таркибдан жой топиш қийин бўлишини очиқ-ойдин тушунтириб, янги жамоа қидиришни тавсия қилган эди. Шундан сўнг томонлар ёзги трансфер устида фаол ишлай бошлаган эди. Трансфер олдидан хавф туғдирмаслик мақсадида Bardжи шанба куни Ноттингҳам Форест ва Удинесе жамоаларига қарши ўртоқлик ўйинлари қайдномасига ҳам киритилмаган эди.

Англия Премер-лигаси клублари қизиқиш билдирган эди

ESPN маълумотига кўра, ёш вингерга Европанинг етакчи чемпионатлари, жумладан, Англия Премер-лигаси клубларидан ҳам қизиқишлар бўлган. Каталонияликлар раҳбарияти трансфер музокараларини тезлаштиришни режалаштириб турган бир пайтда юзага келган бу кўнгилсизлик барча режаларни ўзгартириб юборди.

Эслатиб ўтамиз, Руни Bardжи ўтган ёзда Копенгагендан тахминан 2 миллион евро эвазига Барселона сафига келиб қўшилганди. Швециялик футболчи Испаниядаги дебют мавсумида барча мусобақаларда 28 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол муаллифи бўлган. Бироқ унинг аксар ўйинлари захирадан майдонга тушиш билан чекланганди.

Клубнинг ёзги трансфер даврида Энтони Гордон ва Карим Адееми каби ҳужумчиларни ўз сафига қўшиб олгани Bardжининг асосий таркибда мунтазам ўйнаш имкониятларини янада қисқартириши кутилганди. Шу боис мураббийлар штаби унинг бошқа жамоада ўйин амалиётига эга бўлишини маъқул кўрганди, бироқ кутилмаган жароҳат барча режаларни йўққа чиқарди.

БарселонаРуни BardжиЛа ЛигаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиАрсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиБугун, 11:30Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиЛионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиБугун, 10:39Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБарселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБугун, 10:13PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиPSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиБугун, 09:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади