Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой берди
Барселона ҳужумчиси Руни Bardжи машғулотда ўнг тиззасидаги хочсимон боғламларини яна узиб олиб, ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин бошқа клубга ўтиш имкониятидан айрилди. 20 ёшли швециялик футболчи яқин кунларда жарроҳлик амалиётини бошдан кечиради ва майдонга қайтиши учун ойлар керак бўлади. Бу 2024-йилда Копенгаген сафида ўйнаганида олган жароҳатидан кейинги иккинчи оғир шикастланишдир.
Испания чемпиони Барселона жамоасининг ҳужумчиси Руни Bardжи машғулот пайтида ўнг тиззасидаги хочсимон боғламларини яна узиб олди. GOAL.com хабар беришича, ушбу оғир жароҳат 20 ёшли швециялик футболчининг ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин бошқа клубга ўтиш режаларини бутунлай барбод қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Душанба куни бўлиб ўтган машғулотда жиддий шикастланган футболчи яқин кунларда жарроҳлик амалиётини бошдан кечириши шарт. Тиббий кўрик натижалари унинг сафдан узоқ муддатга чиққанини ва яшил майдонга қайтиш учун ойлар керак бўлишини тасдиқлади. Бу 2024-йилда Копенгаген сафида ўйнаган пайтида ҳам айнан шу тиззасидан худди шундай жароҳат олган футболчининг фаолиятидаги иккинчи оғир ҳолатдир.
Каталония клуби бош мураббийи Ханси Флик футболчига келгуси мавсумда асосий таркибдан жой топиш қийин бўлишини очиқ-ойдин тушунтириб, янги жамоа қидиришни тавсия қилган эди. Шундан сўнг томонлар ёзги трансфер устида фаол ишлай бошлаган эди. Трансфер олдидан хавф туғдирмаслик мақсадида Bardжи шанба куни Ноттингҳам Форест ва Удинесе жамоаларига қарши ўртоқлик ўйинлари қайдномасига ҳам киритилмаган эди.
Англия Премер-лигаси клублари қизиқиш билдирган эдиESPN маълумотига кўра, ёш вингерга Европанинг етакчи чемпионатлари, жумладан, Англия Премер-лигаси клубларидан ҳам қизиқишлар бўлган. Каталонияликлар раҳбарияти трансфер музокараларини тезлаштиришни режалаштириб турган бир пайтда юзага келган бу кўнгилсизлик барча режаларни ўзгартириб юборди.
Эслатиб ўтамиз, Руни Bardжи ўтган ёзда Копенгагендан тахминан 2 миллион евро эвазига Барселона сафига келиб қўшилганди. Швециялик футболчи Испаниядаги дебют мавсумида барча мусобақаларда 28 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол муаллифи бўлган. Бироқ унинг аксар ўйинлари захирадан майдонга тушиш билан чекланганди.
Клубнинг ёзги трансфер даврида Энтони Гордон ва Карим Адееми каби ҳужумчиларни ўз сафига қўшиб олгани Bardжининг асосий таркибда мунтазам ўйнаш имкониятларини янада қисқартириши кутилганди. Шу боис мураббийлар штаби унинг бошқа жамоада ўйин амалиётига эга бўлишини маъқул кўрганди, бироқ кутилмаган жароҳат барча режаларни йўққа чиқарди.
…