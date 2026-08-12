Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқда
Британиянинг машҳур спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси Aston Martin сўнгги йилларда кўпинча ижобий янгиликлар билан эмас, балки молиявий қийинчиликлар туфайли диққат марказида бўлмоқда. IXBT.com нашрининг хабар беришича, компания 550 миллион фунт стерлинг миқдоридаги янги кредит бўйича махфий шартларни имзолаган. Ушбу келишув янги кредиторларга компаниянинг аввалги 1,5 миллиард фунт стерлинглик умумий қарздорлигига боғланиб қолган бошқа қарз берувчиларда мавжуд бўлмаган махсус ҳуқуқларни тақдим этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълумотларга кўра, Aston Martin ўз тарихидаги энг илғор ва сифатли автомобилларни ишлаб чиқаришига қарамай, нега қарздорлик домуласидан қочиб қутула олмаётгани кўпчиликни қизиқтирмоқда. Мутахассислар автомобилсозлик саноатининг ўта капитал талаб қилувчи соҳа эканлигини таъкидлаб, бу каби йирик харажатлар ва доимий маблағ зарурати компанияни молиявий чархпалакдан чиқиб кетишига тўсқинлик қилаётганини қайд этишади.
Молиявий қийинчиликлар ва қарзлар гирдобиAston Martin томонидан тақдим этилаётган замонавий моделлар харидорлар ва экспертлар томонидан юқори баҳоланиб, бренд энг яхши даврларини бошдан кечираётгандек кўринади. Бироқ, ишлаб чиқариш жараёнининг қимматлиги ва янги технологияларни жорий этиш учун кетадиган улкан маблағлар корхонанинг молиявий барқарорлигига путур етказмоқда. Янги олинган 550 миллион фунт стерлинглик қарз компания учун ўзига хос қутқарув ҳалқаси вазифасини ўтса-да, мавжуд қарз юкини янада оғирлаштириши мумкин.
Автомобил бозоридаги кескин рақобат шароитида ҳашаматли спорт автомобилларини ишлаб чиқарувчилар нафақат дизайн ва қувват, балки молиявий бошқарувда ҳам ўта эҳтиёткор бўлишлари талаб этилади. Aston Martin мисолида кўриш мумкинки, ҳатто энг сара ва мукаммал машиналарни яратиш ҳам компанияни чуқур молиявий инқирозлардан кафолатлай олмайди.
…