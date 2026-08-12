Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқда

·0·Авто
Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқда

Британиянинг машҳур спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси Aston Martin сўнгги йилларда кўпинча ижобий янгиликлар билан эмас, балки молиявий қийинчиликлар туфайли диққат марказида бўлмоқда. IXBT.com нашрининг хабар беришича, компания 550 миллион фунт стерлинг миқдоридаги янги кредит бўйича махфий шартларни имзолаган. Ушбу келишув янги кредиторларга компаниянинг аввалги 1,5 миллиард фунт стерлинглик умумий қарздорлигига боғланиб қолган бошқа қарз берувчиларда мавжуд бўлмаган махсус ҳуқуқларни тақдим этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълумотларга кўра, Aston Martin ўз тарихидаги энг илғор ва сифатли автомобилларни ишлаб чиқаришига қарамай, нега қарздорлик домуласидан қочиб қутула олмаётгани кўпчиликни қизиқтирмоқда. Мутахассислар автомобилсозлик саноатининг ўта капитал талаб қилувчи соҳа эканлигини таъкидлаб, бу каби йирик харажатлар ва доимий маблағ зарурати компанияни молиявий чархпалакдан чиқиб кетишига тўсқинлик қилаётганини қайд этишади.

Молиявий қийинчиликлар ва қарзлар гирдоби

Aston Martin томонидан тақдим этилаётган замонавий моделлар харидорлар ва экспертлар томонидан юқори баҳоланиб, бренд энг яхши даврларини бошдан кечираётгандек кўринади. Бироқ, ишлаб чиқариш жараёнининг қимматлиги ва янги технологияларни жорий этиш учун кетадиган улкан маблағлар корхонанинг молиявий барқарорлигига путур етказмоқда. Янги олинган 550 миллион фунт стерлинглик қарз компания учун ўзига хос қутқарув ҳалқаси вазифасини ўтса-да, мавжуд қарз юкини янада оғирлаштириши мумкин.

Автомобил бозоридаги кескин рақобат шароитида ҳашаматли спорт автомобилларини ишлаб чиқарувчилар нафақат дизайн ва қувват, балки молиявий бошқарувда ҳам ўта эҳтиёткор бўлишлари талаб этилади. Aston Martin мисолида кўриш мумкинки, ҳатто энг сара ва мукаммал машиналарни яратиш ҳам компанияни чуқур молиявий инқирозлардан кафолатлай олмайди.

Aston MartinАвтомобил бозориҚарзларБритания автомобиллариМолиявий инқироз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиVolvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиБугун, 11:20Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиLada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиБугун, 10:25JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиJLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиБугун, 10:25Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиJaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиБугун, 05:56Jaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиJaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиБугун, 05:24Аион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаАион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаБугун, 05:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади