Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?

·0·Спорт
Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?

Бобурга хос маҳорат ва инсон имкониятлари чексизлигини намойиш этган 24 ёшли БАА фуқароси Ҳамад Али Ал-Шеҳҳи спорт дунёсини яна бир бор ҳайратда қолдирди. Футбол бўйича кўплаб Гиннес рекордлари соҳиби бўлган ушбу спортчи бу сафар ўз оёқ маҳоратини баскетбол майдончасида синаб кўрди ва оламшумул натижага эришди.

12 метр (39,37 фут) масофадан заргарона зарба

Ал-Шеҳҳи баскетбол тўпини оёқ товони (орқа қисми) билан тепиб, саватга чиройли тарзда тушириш бўйича дунёдаги энг узоқ масофалик рекордни ўрнатишга қарор қилди.

Интернетда кенг тарқалган рекорд ўрнатиш видеосида спортчининг юқори маҳорати яққол кўринади: у баскетбол тўпини аввал оёғи билан юқорига силкитиб ирғитади, сўнг ҳавода турган тўпга оёқ товони билан заргарона ва кучли зарба йўллаб, деярли 12 метр (39,37 фут) масофадан тўпни аниқ баскетбол саватига туширади.

Товон зарбасидан олдинги тарихий рекордлар

Ҳамад Али Ал-Шеҳҳи учун Гиннеснинг Рекордлар китоби бегона эмас. У бунга қадар ҳам футбол тўпини назорат қилиш бўйича қатор ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этган:

  • 1 дақиқада тизза билан тўп тепиш: 215 маротаба;

  • Тиззада тўп билан 50 метр (164 фут) масофани босиб ўтиш: 10,50 сония (энг тезкор кўрсаткич);

  • Ўтирган ҳолда 1 дақиқада тизза билан тўп тепиш: 211 маротаба.

«Мотивациям — футболга бўлган чексиз муҳаббатим»

Гиннеснинг рекордлар китоби вакилларига берган интервьюсида спортчи ушбу зафар ва мақсади ҳақида тўлқинланиб гапириб ўтди:

«Мен йиллар давомида футболга бўлган иштиёқим ва машаққатли машғулотларим эвазига шаклланган маҳоратимни расман ҳужжатлаштиришни ва нишонлашни истадим. Футболга бўлган муҳаббатим — менинг энг катта мотивация манбаимдир. Ушбу ютуқ ва рекорд эвазига Бирлашган Араб Амирликлари шарафини дунё саҳнасида ҳимоя қилганимдан чексиз фахрланаман», — деди Ҳамад Али Ал-Шеҳҳи.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБарселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБугун, 11:15Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиЛионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиБугун, 10:39Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБарселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБугун, 10:13PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиPSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиБугун, 09:30АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиАПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиБугун, 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади