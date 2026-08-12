Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?
Бобурга хос маҳорат ва инсон имкониятлари чексизлигини намойиш этган 24 ёшли БАА фуқароси Ҳамад Али Ал-Шеҳҳи спорт дунёсини яна бир бор ҳайратда қолдирди. Футбол бўйича кўплаб Гиннес рекордлари соҳиби бўлган ушбу спортчи бу сафар ўз оёқ маҳоратини баскетбол майдончасида синаб кўрди ва оламшумул натижага эришди.
12 метр (39,37 фут) масофадан заргарона зарба
Ал-Шеҳҳи баскетбол тўпини оёқ товони (орқа қисми) билан тепиб, саватга чиройли тарзда тушириш бўйича дунёдаги энг узоқ масофалик рекордни ўрнатишга қарор қилди.
Интернетда кенг тарқалган рекорд ўрнатиш видеосида спортчининг юқори маҳорати яққол кўринади: у баскетбол тўпини аввал оёғи билан юқорига силкитиб ирғитади, сўнг ҳавода турган тўпга оёқ товони билан заргарона ва кучли зарба йўллаб, деярли 12 метр (39,37 фут) масофадан тўпни аниқ баскетбол саватига туширади.
Товон зарбасидан олдинги тарихий рекордлар
Ҳамад Али Ал-Шеҳҳи учун Гиннеснинг Рекордлар китоби бегона эмас. У бунга қадар ҳам футбол тўпини назорат қилиш бўйича қатор ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этган:
1 дақиқада тизза билан тўп тепиш: 215 маротаба;
Тиззада тўп билан 50 метр (164 фут) масофани босиб ўтиш: 10,50 сония (энг тезкор кўрсаткич);
Ўтирган ҳолда 1 дақиқада тизза билан тўп тепиш: 211 маротаба.
«Мотивациям — футболга бўлган чексиз муҳаббатим»
Гиннеснинг рекордлар китоби вакилларига берган интервьюсида спортчи ушбу зафар ва мақсади ҳақида тўлқинланиб гапириб ўтди:
«Мен йиллар давомида футболга бўлган иштиёқим ва машаққатли машғулотларим эвазига шаклланган маҳоратимни расман ҳужжатлаштиришни ва нишонлашни истадим. Футболга бўлган муҳаббатим — менинг энг катта мотивация манбаимдир. Ушбу ютуқ ва рекорд эвазига Бирлашган Араб Амирликлари шарафини дунё саҳнасида ҳимоя қилганимдан чексиз фахрланаман», — деди Ҳамад Али Ал-Шеҳҳи.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…