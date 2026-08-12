Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилди
Xiaomi янги флагман смартфони Redmi K100 Pro Maxни расман тақдим этди. Қурилма Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори, 6,9 дюймли OLED-дисплей, 185 Hz янгиланиш частотаси ва оптик барқарорлаштиришга эга 200 мегапикселлик асосий камера билан жиҳозланган. Смартфон 9070 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга бўлиб, қалинлиги 8,45 мм, вазни 238 грамм ва IP66, IP68 ҳамда IP69 даражасида ҳимояланган.
Xiaomi бренди ўзининг янги ва энг илғор флагман смартфони — Redmi K100 Pro Max'ни расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма юқори унумдорлик ва илғор технологик ечимларни ўзида мужассам этиб, мобил бозор учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Янги гаджет флагман даражадаги имкониятлари билан бир қаторда ўзига хос ноёб функцияларни ҳам тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у LPDDR5X тезкор хотираси ва UFS 4.1 доимий хотираси билан биргаликда ишлайди. Қурилманинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида 6300 квадрат миллиметр майдонга эга циркуляцион насосли катталаштирилган совутиш тизими ўрнатилган. Бу оғир вазифалар ва ўйинлар вақтида ҳам қизишнинг олдини олади.
Дисплей ва илғор имкониятларҚурилма M11 материалига асосланган, 2608 х 1200 пикселлар аниқлигига эга текис 6,9 дюймли OLED-дисплей билан таъминланган. Экраннинг янгиланиш частотаси эса таъсирли даражада — 185 Hz ни ташкил этади. Силлиқ тасвир ва юқори сифат мультимедиа имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.
Фотосуратлар ва видеолавҳалар учун оптик барқарорлаштириш тизимига эга 200 мегапикселлик асосий камера жавоб беради. Унга қўшимча равишда 50 мегапикселлик перископик телевизор модули ва шунча пикселли ўта кенг бурчакли объектив қўшилган бўлиб, бу ҳар қандай шароитда сифатли суратга олиш имконини беради.
Аккумулятор ва ўлчамларМазкур моделнинг бош ўзига хос жиҳати бу — кремний миқдори 16 фоизни ташкил этувчи улкан 9070 мА·ч сиғимли аккумуляторидир. Батарея қуввати юқори бўлишига қарамай, смартфон атиги 8,45 мм қалинликка ва 238 грамм вазнга эга. Орқа панел шиша-толали материалдан ясалган бўлиб, корпус IP66, IP68 ҳамда IP69 стандартлари бўйича сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган.
Қурилма симли 100 В қувват олиш, 50 В қувватдаги симсиз қувватлаш ҳамда 27 В симли ва 22.5 В симсиз тескари қувват улаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, модел ультрасоник бармоқ изи сканери, USB 3.2 Ген 1 порти, HyperOS 3.0 операцион тизими ва махсус Босе 2.1-канал акустик тизими билан жиҳозланган.
Хитой бозорида Redmi K100 Pro Max нархи 12/256 GB ҳажмли версия учун 4499 юандан (тахминан 670 доллар) бошланади. Энг юқори 16 GB оператив ва 1 TB доимий хотирага эга модификация эса 5999 юан (тахминан 890 доллар) этиб белгиланган. Бундан ташқари, тақдимот давомида Redmi K100 Pro номли кичикроқ версия ҳам намойиш этилди.
…