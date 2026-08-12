Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилди

·28·Техно
Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилди
Қисқача

Xiaomi янги флагман смартфони Redmi K100 Pro Maxни расман тақдим этди. Қурилма Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори, 6,9 дюймли OLED-дисплей, 185 Hz янгиланиш частотаси ва оптик барқарорлаштиришга эга 200 мегапикселлик асосий камера билан жиҳозланган. Смартфон 9070 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга бўлиб, қалинлиги 8,45 мм, вазни 238 грамм ва IP66, IP68 ҳамда IP69 даражасида ҳимояланган.

Xiaomi бренди ўзининг янги ва энг илғор флагман смартфони — Redmi K100 Pro Max'ни расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма юқори унумдорлик ва илғор технологик ечимларни ўзида мужассам этиб, мобил бозор учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Янги гаджет флагман даражадаги имкониятлари билан бир қаторда ўзига хос ноёб функцияларни ҳам тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у LPDDR5X тезкор хотираси ва UFS 4.1 доимий хотираси билан биргаликда ишлайди. Қурилманинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида 6300 квадрат миллиметр майдонга эга циркуляцион насосли катталаштирилган совутиш тизими ўрнатилган. Бу оғир вазифалар ва ўйинлар вақтида ҳам қизишнинг олдини олади.

Дисплей ва илғор имкониятлар

Қурилма M11 материалига асосланган, 2608 х 1200 пикселлар аниқлигига эга текис 6,9 дюймли OLED-дисплей билан таъминланган. Экраннинг янгиланиш частотаси эса таъсирли даражада — 185 Hz ни ташкил этади. Силлиқ тасвир ва юқори сифат мультимедиа имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.

Фотосуратлар ва видеолавҳалар учун оптик барқарорлаштириш тизимига эга 200 мегапикселлик асосий камера жавоб беради. Унга қўшимча равишда 50 мегапикселлик перископик телевизор модули ва шунча пикселли ўта кенг бурчакли объектив қўшилган бўлиб, бу ҳар қандай шароитда сифатли суратга олиш имконини беради.

Аккумулятор ва ўлчамлар

Мазкур моделнинг бош ўзига хос жиҳати бу — кремний миқдори 16 фоизни ташкил этувчи улкан 9070 мА·ч сиғимли аккумуляторидир. Батарея қуввати юқори бўлишига қарамай, смартфон атиги 8,45 мм қалинликка ва 238 грамм вазнга эга. Орқа панел шиша-толали материалдан ясалган бўлиб, корпус IP66, IP68 ҳамда IP69 стандартлари бўйича сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган.

Қурилма симли 100 В қувват олиш, 50 В қувватдаги симсиз қувватлаш ҳамда 27 В симли ва 22.5 В симсиз тескари қувват улаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, модел ультрасоник бармоқ изи сканери, USB 3.2 Ген 1 порти, HyperOS 3.0 операцион тизими ва махсус Босе 2.1-канал акустик тизими билан жиҳозланган.

Хитой бозорида Redmi K100 Pro Max нархи 12/256 GB ҳажмли версия учун 4499 юандан (тахминан 670 доллар) бошланади. Энг юқори 16 GB оператив ва 1 TB доимий хотирага эга модификация эса 5999 юан (тахминан 890 доллар) этиб белгиланган. Бундан ташқари, тақдимот давомида Redmi K100 Pro номли кичикроқ версия ҳам намойиш этилди.

RedmiXiaomiСмартфонТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиҲиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 09:59Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиБугун, 09:51Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиЯндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиБугун, 09:20NASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилдиNASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилдиБугун, 08:22Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиЧуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиБугун, 06:28Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди