Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилди

·0·Авто
Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилди

Хитой автомобил бозорида швед брендининг флагман модели бўлган Volvo S90 Смарт Лухурй Эдитион 2026-йилги версиясининг нархи сезиларли даражада пасайтирилди. ixbt.com маълумотига кўра, аввалроқ ушбу седан учун 406 900 юан талаб қилинган бўлса, ҳозирда расмий нарх эски машинани савдога топшириш (траде-ин) шарти билан 229 900 юангача туширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мамлакатнинг айрим ҳудудларидаги дилерлик марказлари эса харидорларни жалб қилиш учун янада қулай шартларни таклиф қилмоқда. Унга кўра, ушбу премиум тоифадаги автомобилни тахминан 205 000 юан эвазига харид қилиш имконияти мавжуд. Нархларнинг бунчалик кескин тушиб кетиши моделга бўлган талабнинг кетма-кет йиллар давомида пасайиб бораётгани билан бевосита боғлиқдир.

Сотув кўрсаткичларининг кескин пасайиши

Статистик маълумотларга кўра, Volvo S90 савдолари охирги йилларда жиддий равишда тушиб кетган. Агар 2023-йилда ўртача ойлик сотув кўрсаткичи 3500 донани ташкил этган бўлса, 2024-йилда бу рақам 2500 тага, 2025-йилда эса 1500 та автомолга қисқарган.

Вазият 2026-йилда янада оғирлашган. Хусусан, апрель–июн ойларида ойлик сотувлар атиги 400–500 тани ташкил этиб, хусусан, апрель ойининг ўзида бор-йўғи 428 та седан эгасини топган. Бу каби салбий кўрсаткичлар Volvo брендининг бутун Хитой бозоридаги мавқеига ҳам соя солмоқда.

Жорий йилнинг биринчи ярмида швед брендининг Катта Хитойдаги умумий савдолари 53 200 тани ташкил этди. Шу билан бирга, компаниянинг глобал миқёсдаги умумий сотув ҳажми ҳам 8 фоизга қисқаргани қайд этилган.

Техник базанинг эскиргани асосий муаммо сифатида кўрсатилмоқда

Мутахассисларнинг фикрича, талабнинг сустлашишига асосий сабаб сифатида Volvo S90 моделининг техник жиҳатдан эскириб қолгани кўрсатилмоқда. Автомобил аллақачон ўз даврини ўтай бошлаган СПА платформасида йиғилган бўлиб, у 2,0 литрли двигател, 48 вольтли юмшоқ гидрид тизими ҳамда олд айланма узатма билан жиҳозланган.

Мазкур синфдаги харидорлар кўпроқ талаб қиладиган олти цилиндрли двигател ва тўлиқ узатмали версиялар эса мижозларга тақдим этилмайди. Шунингдек, автомобилдаги электрон бошқарув тизимлари ва автоматлаштириш функциялари бугунги кундаги замонавий рақобатчилар имкониятларидан ортда қолмоқда.

Юзага келган шароитда Volvo раҳбарияти нархларни демпинг қилиш ва Хитойдаги бўлинмани бошқариш тизимини янгилаш орқали мамлакат бозоридаги вазиятни ўнглашга ҳамда савдо ҳажмини қайта тиклашга ҳаракат қилмоқда.

VolvoVolvo S90Хитой бозориАвтомобиллар нархиАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаБугун, 11:29Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиLada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиБугун, 10:25JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиJLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиБугун, 10:25Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиJaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиБугун, 05:56Jaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиJaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиБугун, 05:24Аион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаАион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаБугун, 05:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади