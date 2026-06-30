30 июн — Ёшлар куни муборак бўлсин!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
30 июн — Ёшлар куни муносабати билан Zamin.uz жамоаси юртимиздаги барча ёшларни самимий муборакбод этади.
Ёшлар мамлакатимизнинг бугунги тараққиётида ҳам, эртанги ривожида ҳам катта ўрин тутади. Сизларнинг билим олишга интилишингиз, янги ташаббуслар билан чиқишингиз, меҳнатсеварлигингиз ва Ватанга садоқатингиз юртимиз равнақига муносиб ҳисса қўшмоқда.
Барчангизга мустаҳкам соғлиқ, бахт-саодат ва оилавий фаровонлик тилаймиз. Таълимда, меҳнат фаолиятида ва танлаган соҳангизда юқори натижаларга эришиш насиб этсин.
Барча эзгу орзу ва мақсадларингиз амалга ошсин. Ёшлар куни муборак бўлсин!
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…