Аҳолини рўйхатга олиш учун ҳар бир фуқарога қанча сарфланди?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистонда бир нафар аҳолини рўйхатга олиш учун 0,12 АҚШ доллари миқдорида маблағ сарфланган.
Бу амалдаги ҳисоб-китоб бўйича ҳар бир киши учун тахминан 1 444 сўм харажат қилинганини англатади.
Мазкур харажатлар аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш жараёнини ташкил этиш, маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва умумлаштириш билан боғлиқ ишларни қамраб олган.
Рўйхатга олиш натижалари мамлакатда аҳоли сони, ҳудудлар кесимидаги демографик ҳолат, миллий таркиб ва бошқа кўрсаткичларни аниқлашга хизмат қилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…