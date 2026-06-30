Аҳолини рўйхатга олиш учун ҳар бир фуқарога қанча сарфланди?

·76·Жамият
Аҳолини рўйхатга олиш учун ҳар бир фуқарога қанча сарфланди?

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистонда бир нафар аҳолини рўйхатга олиш учун 0,12 АҚШ доллари миқдорида маблағ сарфланган.

Бу амалдаги ҳисоб-китоб бўйича ҳар бир киши учун тахминан 1 444 сўм харажат қилинганини англатади.

Мазкур харажатлар аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш жараёнини ташкил этиш, маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва умумлаштириш билан боғлиқ ишларни қамраб олган.

Рўйхатга олиш натижалари мамлакатда аҳоли сони, ҳудудлар кесимидаги демографик ҳолат, миллий таркиб ва бошқа кўрсаткичларни аниқлашга хизмат қилади.

ЎзбекистонАҳолини рўйхатга олишДемографияСтатистикаДавлат харажатлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиЁшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиБугун, 15:19Тошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиТошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиБугун, 13:53Хоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиХоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиБугун, 12:49 7 ёшли бола Howo юк машинасини бошқаргани маълум бўлди 7 ёшли бола Howo юк машинасини бошқаргани маълум бўлдиБугун, 12:44Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетдиТошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетдиБугун, 12:38Тошкентда пиёдалар ўтиш жойи учун янги тизим ишга тушдиТошкентда пиёдалар ўтиш жойи учун янги тизим ишга тушдиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди