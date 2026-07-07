Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайди

·0·Спорт
Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайди

Англия терма жамоасининг собиқ сардори Жон Терри Мадриднинг Реал Мадрид клуби юлдузи Жуд Беллингемнинг Жаҳон чемпионатидаги феноменал ўйинига юқори баҳо берди. Афсонавий ҳимоячи 23 ёшли ярим ҳимоячини футбол тарихидаги энг буюк сиймолардан бири — Зинедин Зидан билан қиёслади. Террининг фикрича, Беллингем ҳозирда "уч шерлар" таркибидаги энг асосий фигура бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мексикага қарши кечган ва 3:2 ҳисобида Англия ғалабаси билан якунланган драматик баҳсдан сўнг, Терри ўз ҳайратини яшира олмади. Ўша ўйинда Жуд Беллингем дубл қайд этиб, жамоасининг чорак финалга чиқишини таъминлаган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Терри Пиерс Морган Унсенсоред кўрсатувида Беллингемнинг ҳаракатлари унга Зиданнинг энг гуллаган даврларини эслатаётганини таъкидлаган.

"Куни кеча Жуднинг ўйинини кўриб, уни Зинедин Зидан билан солиштирдим. Балки бу бироз дадил қиёсдир, лекин унинг майдондаги ҳаракатлари шунчаки ақл бовар қилмас даражада. Унинг урган икки голи ва ўйинни назорат қилиши ҳақиқий маҳорат намунасидир", — деди Челси афсонаси Жон Терри.

Норвегия билан баҳс ва асосий хавф

Англия терма жамоаси чорак финалда Норвегия билан тўқнаш келади. Жон Терри Томас Тухел шогирдларини бўлажак баҳсда эҳтиёткорликка чорлади. Унинг сўзларига кўра, скандинавияликлар таркибида Арсенал сардори Мартин Одегаард энг хавфли ўйинчи ҳисобланади. Терри агар англияликлар Одегаардни тўхтата олишса, ғалаба имконияти кескин ошишини айтди.

"Норвегия — жуда тартибли жамоа. Уларнинг барча ҳужумлари ва ўйин қурилиши Мартин Одегаард орқали ўтади. Агар Англия уни ва Эрлинг Холандни зарарсизлантира олса, бизда кейинги босқичга чиқиш учун жуда катта имконият бўлади", — дея қўшимча қилди собиқ ҳимоячи.

Терри, шунингдек, Англия терма жамоасининг муваффақияти фақат Беллингемга боғлиқ эмаслигини, балки жамоада етакчилар гуруҳи шаклланганини эътироф этди. Унинг рўйхатидан қуйидаги футболчилар ўрин олган:

  • Гарри Кейн — ҳужум чизиғидаги тажриба ва етакчилик;
  • Жуд Беллингем — ёш бўлишига қарамай ўйин двигатели;
  • Деклан Рисе — майдон марказидаги барқарорлик;
  • Риз Джеймс — ҳимоя ва ҳужумдаги фаоллик.
Жон Террининг фикрича, ушбу ўйинчиларнинг жисмоний ҳолати ва жароҳат олмаслиги Англиянинг чемпионлик пойгасидаги тақдирини белгилаб беради. Ҳозирда Томас Тухел бошқарувидаги жамоа турнирнинг асосий фаворитларидан бири сифатида кўрилмоқда, бироқ Норвегиянинг Бразилия устидан қозонган ғалабаси ҳар қандай рақиб учун жиддий огоҳлантиришдир.

АнглияЖуд БеллингемЖон ТерриРеал МадридЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...Бугун, 14:16«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юбордиБугун, 14:12Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиБугун, 13:52Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бугун, 13:18ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиБугун, 12:37Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди