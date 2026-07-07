Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайди
Англия терма жамоасининг собиқ сардори Жон Терри Мадриднинг Реал Мадрид клуби юлдузи Жуд Беллингемнинг Жаҳон чемпионатидаги феноменал ўйинига юқори баҳо берди. Афсонавий ҳимоячи 23 ёшли ярим ҳимоячини футбол тарихидаги энг буюк сиймолардан бири — Зинедин Зидан билан қиёслади. Террининг фикрича, Беллингем ҳозирда "уч шерлар" таркибидаги энг асосий фигура бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мексикага қарши кечган ва 3:2 ҳисобида Англия ғалабаси билан якунланган драматик баҳсдан сўнг, Терри ўз ҳайратини яшира олмади. Ўша ўйинда Жуд Беллингем дубл қайд этиб, жамоасининг чорак финалга чиқишини таъминлаган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Терри Пиерс Морган Унсенсоред кўрсатувида Беллингемнинг ҳаракатлари унга Зиданнинг энг гуллаган даврларини эслатаётганини таъкидлаган.
"Куни кеча Жуднинг ўйинини кўриб, уни Зинедин Зидан билан солиштирдим. Балки бу бироз дадил қиёсдир, лекин унинг майдондаги ҳаракатлари шунчаки ақл бовар қилмас даражада. Унинг урган икки голи ва ўйинни назорат қилиши ҳақиқий маҳорат намунасидир", — деди Челси афсонаси Жон Терри.
Норвегия билан баҳс ва асосий хавфАнглия терма жамоаси чорак финалда Норвегия билан тўқнаш келади. Жон Терри Томас Тухел шогирдларини бўлажак баҳсда эҳтиёткорликка чорлади. Унинг сўзларига кўра, скандинавияликлар таркибида Арсенал сардори Мартин Одегаард энг хавфли ўйинчи ҳисобланади. Терри агар англияликлар Одегаардни тўхтата олишса, ғалаба имконияти кескин ошишини айтди.
"Норвегия — жуда тартибли жамоа. Уларнинг барча ҳужумлари ва ўйин қурилиши Мартин Одегаард орқали ўтади. Агар Англия уни ва Эрлинг Холандни зарарсизлантира олса, бизда кейинги босқичга чиқиш учун жуда катта имконият бўлади", — дея қўшимча қилди собиқ ҳимоячи.
Терри, шунингдек, Англия терма жамоасининг муваффақияти фақат Беллингемга боғлиқ эмаслигини, балки жамоада етакчилар гуруҳи шаклланганини эътироф этди. Унинг рўйхатидан қуйидаги футболчилар ўрин олган:
- Гарри Кейн — ҳужум чизиғидаги тажриба ва етакчилик;
- Жуд Беллингем — ёш бўлишига қарамай ўйин двигатели;
- Деклан Рисе — майдон марказидаги барқарорлик;
- Риз Джеймс — ҳимоя ва ҳужумдаги фаоллик.
…