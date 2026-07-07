Юнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатилади

·0·Ўзбекистон
Юнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатилади

Тошкент шаҳри Юнусобод тумани 10-мавзесидаги юқори босимли газ тақсимлаш пунктида таъмирлаш ишлари олиб борилади. Шу муносабат билан 8 июль куни соат 09:00 дан 19:00 гача туманнинг қатор ҳудудларида газ таъминоти вақтинча тўхтатилади.

Газсиз қоладиган ҳудудлар:

• Юнусобод 2–19-даҳаларидаги кўп қаватли уйлар
• «Анорзор», «Шаҳристон», «Кулолқўрғон», «Йўлариқа», «Туркистон», «Бободеҳқон», «Оқтепа», «Обод», «Посира», «Отчопар 1» ва «Отчопар 2» маҳаллаларидаги кўп қаватли уйлар ҳамда ерли хонадонлар
• Регистон, Мирзааҳмедова, Мойқўрғон, Бинкат ва Боғишамол кўчаларидаги кўп қаватли уйлар ҳамда ерли хонадонлар

Шунингдек, 8 та автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчаси, тумандаги йирик истеъмолчилар, кичик ва ўрта бизнес корхоналарида ҳам газ таъминоти чекланади.

Қуйидаги ҳудудларда эса газ босими пасайиши мумкин:

• «Юнусобод»
• «Посира»
• «Хиёбонтепа»
• «Бодомзор»
• «Шивли»
• «Фирдавсий»
• «Янгитарнов»
• «М. Улуғбек»
• «Буюк Турон»
• «Бўзсув»
• «Ифтихор»
• «Жомий»
• «Тўрақўрғон»
• «Янгиариқ»
• «Уста Ширин» маҳаллалари

Таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг газ таъминоти қайта тикланади.

ЮнусободҲудудгаз ПойтахтГаз таъминотиТошкентТаъмирлаш ишлариГаз босими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиЎзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиБугун, 13:23Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Бугун, 12:01Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиТошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиБугун, 11:48Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиОлмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиБугун, 11:227,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижаКеча, 22:21Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинЭндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинКеча, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди