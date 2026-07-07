Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўради

·0·Техно
Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўради

2029-йилнинг апрель ойида Ер аҳолиси ХХИ асрнинг энг ҳайратланарли астрономик ҳодисаларидан бирига гувоҳ бўлишади. 9942 Апопҳис астероиди сайёрамизга шу қадар яқин масофадан учиб ўтадики, уни дунё аҳолисининг қарийб 90 фоизи — тахминан 7,6 миллиард киши оддий кўз билан кузатиши мумкин бўлади. Олимлар томонидан тайёрланган кўриниш хариталари ушбу ноёб ҳодисанинг тафсилотларини очиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Апофис осмонда ёрқин метеор каби ёниб ўтмайди, балки юлдузлар фонида секин ҳаракатланаётган ёрқин нуқта кўринишида намоён бўлади. ixbt.com маълумотларига кўра, астероид энг яқин масофага келганида унинг ҳаракат тезлиги дақиқасига тўлин Ой диаметрига тенг бўлади. Бу эса ҳатто ҳаваскор кузатувчилар учун ҳам телескопсиз астероид ҳаракатини пайқаш имконини беради.

Энг қулай кузатув нуқталари ва вақти

Астероид ўзининг энг юқори ёрқинлик даражасига 2029-йил 13-апрель куни Тошкент вақти билан тунда эришади. Ҳисоб-китобларга кўра, ўша пайтда осмон жисми Камерун ҳудуди устида бўлади. Энг яхши кузатув шароитлари Африка, Осиёнинг катта қисми (шу жумладан, Ўзбекистон ва қўшни давлатлар), Жанубий Американинг шарқи ва Европанинг айрим ҳудудларида юзага келади. Об-ҳаво очиқ бўлган тақдирда, жами 3,9 миллиард киши уни энг ёрқин ҳолатида кўра олади.

Апофис Ерга максимал даражада 14-апрель куни яқинлашади. У Атлантика океани узра сайёрамиздан бор-йўғи 31,6 минг километр баландликда учиб ўтади. Таққослаш учун, бу кўрсаткич геостационар сунъий йўлдошлар орбитасидан ҳам пастроқдир. NASA мутахассислари бундай яқин масофага қарамай, астероиднинг космик аппаратлар билан тўқнашиш эҳтимолини инкор этмоқдалар.

Хавф ортда қолди: Илмий имкониятлар

Қизиғи шундаки, Апофис 2004-йилда кашф этилганида вазият анча жиддий кўринган эди. Ўшанда олимлар унинг Ер билан тўқнашиш эҳтимолини 37 дан 1 га тенг деб баҳолашган. Бироқ йиллар давомида олиб борилган кузатувлар астероид орбитасини аниқлаштиришга ёрдам берди ва камида яқин юз йил ичида ҳеч қандай хавф йўқлиги тасдиқланди. Эндиликда бу парвоз потенциал таҳдид эмас, балки ноёб илмий лаборатория сифатида кўрилмоқда.

Олимлар Ернинг кучли гравитация майдони Апофисга қандай таъсир қилишини катта қизиқиш билан кутмоқдалар. Тахминларга кўра, сайёрамизнинг тортиш кучи астероид траектория йўналишини бироз ўзгартириши, унинг юзасида кўчкиларни келтириб чиқариши ёки қадимги тоғ жинсларининг яширин қатламларини очиб юбориши мумкин. Дунё бўйлаб барча йирик обсерваториялар ушбу жараённи диққат билан кузатиб боради.

Ўзбекистонлик астрономия ишқибозлари учун ҳам бу ҳодиса унутилмас бўлиши кутилмоқда, чунки минтақамизнинг географик жойлашуви астероид парвозини тунда кузатиш учун жуда қулайдир. Бу каби йирик осмон жисмининг Ерга бунчалик яқин келиши инсоният тарихида камдан-кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, у коинот сирларини ўрганишда янги саҳифа очади.

АпофисАстероидКоинотNASAАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиУкраина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиБугун, 14:21Microsoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаMicrosoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаБугун, 13:56Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаRedmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаБугун, 13:25Россиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаРоссиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаБугун, 12:55Хитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиХитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиБугун, 10:24Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиRedmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги