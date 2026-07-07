Украина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлди

·0·Техно
Украина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлди

АҚШнинг Фортерра компанияси ўзининг 100 дан ортиқ ўзиюрар квадросикллари (АТВ) сўнгги тўққиз ой давомида Украина ҳудудидаги жанговар ҳаракатларда фаол иштирок этаётганини маълум қилди. Бу АҚШ мудофаа технологиялари компанияси томонидан амалга оширилган энг йирик автоном ерусти воситалари (УГВ) жойлаштируви ҳисобланади. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу лойиҳа Pentagon томонидан молиялаштирилган бўлиб, у Америка ҳарбий техникасини реал уруш шароитида синовдан ўтказиш ва такомиллаштиришга хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда осмондаги дронлар асосий эътиборни ўзига қаратаётган бўлса-да, айнан улар туфайли ерда ҳаракатланиш ўта хавфли бўлиб қолган. Ҳар қандай ҳаракат осмондан кузатилиб, дарҳол артиллерия ёки ФПВ-дронлар ҳужумига учраши мумкин. Бундай шароитда инсон ҳаётини хавф остига қўймасдан юк ташиш ва ярадорларни эвакуация қилиш учун автоном ерусти тизимларига эҳтиёж кескин ортган.

Техник имкониятлар ва устунликлар

Украина ҳарбийлари ўзлари ҳам кичик ҳажмдаги ерусти дронларини ишлаб чиқараётган эди, бироқ уларнинг аксарияти аккумуляторда ишлайди ва атиги 250 килограммгача юк кўтара олади. Фортерра томонидан тақдим этилган Лансер русумли воситалар эса Polarис платформасига асосланган бўлиб, ёнилғи билан ишлайди. Бу уларга 750 килограммгача юкни узоқ масофаларга ташиш имконини беради.

Ўтган йилнинг октябрь ойидан буён ушбу машиналар Украина фронтида қуйидаги натижаларни қайд этди:

  • 1 100 дан ортиқ жанговар топшириқ муваффақиятли бажарилди;
  • Умумий ҳисобда 4 000 километрдан ортиқ масофа босиб ўтилди;
  • 350 тоннадан зиёд ҳарбий юк ва ўқ-дорилар ташилди;
  • 52 нафар ярадор аскар жанг майдонидан хавфсиз ҳудудга эвакуация қилинди.

Реал уруш дарслари ва мослашув

Дастлаб Украина Қуролли Кучлари Ғарб технологияларига бироз шубҳа билан қарашган, чунки кўплаб ускуналар АҚШ армиясининг юқори стандартлари учун яратилган бўлиб, фронтдаги қаттиқ реалликка доим ҳам мос келавермасди. Бироқ Фортерра муҳандислари вазиятга тезда мослашиб, машиналарга Starlink сунъий йўлдош антенналарини ўрнатишди. Бу алоқа сифатини ва масофадан бошқариш имкониятини кескин яхшилади.

Шунга қарамай, автономия ҳали мукаммал эмас. Аскарлар машиналарни асосан масофадан туриб (телеоперация орқали) бошқаришмоқда. Чунки техника лойга ботиб қолса ёки электрон кураш воситалари таъсирига тушса, уни душман нишонига айланишидан сақлаб қолиш учун инсон назорати зарур бўлмоқда. Фортерра вакили Скотт Сандерснинг таъкидлашича, ҳар қандай технология реал жанг майдонига тушмагунча унинг ҳақиқий имкониятларини билиб бўлмайди.

Ҳозирда 500 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилган Фортерра компанияси Украинадаги тажрибасидан фойдаланиб, ўз дастурий таъминотини масофадан янгилаш ва электрон урушга қарши чидамлиликни ошириш устида ишламоқда. Бу каби технологиялар келажакда нафақат Украинада, балки бутун дунё армияларида логистика ва эвакуация жараёнларини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.

УкраинаАҚШТехнологияФортерраҲарбий Дронлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиАср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиБугун, 14:26Microsoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаMicrosoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаБугун, 13:56Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаRedmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаБугун, 13:25Россиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаРоссиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаБугун, 12:55Хитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиХитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиБугун, 10:24Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиRedmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги