1 июлдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?
1 июлдан йўл-патруль хизмати томонидан ҳужжатларни текшириш тартибига ўзгартиш киритилди. Бироқ бу барча ҳужжатларни телефон орқали кўрсатиш мумкин дегани эмас.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати тушунтиришича, ҳайдовчи биометрик паспорт ёки ID-картани асл нусхада ўзи билан олиб юриши лозим. Инспектор талаб қилганда шахсни тасдиқловчи ҳужжат тақдим этилади.
Қолган айрим ҳужжатлар электрон базалар орқали текширилади. Улар қуйидагилар:
• Ҳайдовчилик гувоҳномаси
• Техник паспорт
• Суғурта полиси
• Ишончнома
• Ойна тусини ўзгартиришга рухсатнома
Инспектор мазкур маълумотларни давлат ахборот тизимларидан олади.
Демак, автомобил бошқариш учун паспорт ёки ID-картанинг жисмоний нусхаси ҳали ҳам шарт. Бошқа асосий ҳужжатларни эса электрон тарзда текшириш мумкин.
…