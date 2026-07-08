Отасининг машинасини яширинча олиб чиққан ўсмир икки кишининг ўлимига сабаб бўлди
Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида икки кишининг ҳаётига зомин бўлган мудҳиш ЙТҲ юзасидан янги тафсилотлар маълум қилинди. Тошкент шаҳар ИИББ хабарига кўра, автоҳалокатга Kia автомашинасини бошқарган вояга етмаган ўсмир сабабчи бўлган.
Маълум қилинишича, у тунги вақтда отасининг рухсатисиз автомобиль калитини олиб, дўстлари билан шаҳар айланишга чиққан. Ўсмир машинани юқори тезликда бошқаргани, чорраҳага чиққан Lacetti’ни кўрган бўлса-да, вақтида тўхтата олмаганини билдирган.
Кучли тўқнашув оқибатида Lacetti’да бўлган икки фуқаро воқеа жойида ҳалок бўлган. Яна уч киши, жумладан икки нафар бола шифохонага ётқизилган.
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 266-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган. Ушбу модда бўйича айбдор шахс 10 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин.
…