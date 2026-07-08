Уй хизматчиси 91 ёшли аёлни мунтазам қийнаб келгани фош бўлди

·43·Жамият
Уй хизматчиси 91 ёшли аёлни мунтазам қийнаб келгани фош бўлди

Тошкент шаҳрида 91 ёшли аёлга қараш учун ёлланган уй хизматчисининг бир неча ой давомида кекса аёлга нисбатан зўравонлик қилгани судда ўз тасдиғини топди. Ҳолат яширин кузатув камераларидаги тасвирлар орқали фош бўлган.

Суд ҳукмига кўра, 33 ёшли аёл уй юмушларини бажариш ва кекса аёлга қараш учун ишга олинган. Бироқ у тахминан 3–4 ой давомида уй эгаларидан яширинча 91 ёшли аёлни мунтазам калтаклаб, унга тан жароҳатлари етказиб келган.

Ожиз аҳволдаги аёл бошидан кечираётган зўравонлик ҳақида яқинларига айта олмаган. Судланувчи суд жараёнида айбига тўлиқ иқрор бўлиб, доимий ишлардан чарчагани сабаб ўзини тута олмаганини билдирган.

Унинг кўрсатмасига кўра, зўравонлик 2026 йил 19 мартга қадар давом этган. Уй хизматчиси кекса аёлнинг бош, бўйин ва қўл қисмларига уриб, мунтазам равишда тан жароҳати етказганини тан олган.

19 март куни эрталаб у яна аёлни калтаклаган. Орадан кўп ўтмай, хонага бувининг набираси кириб, унинг ҳолидан хабар олган. Кекса аёл ҳеч нарса дея олмаган, фақат кўз ёш тўккан. Айнан шу ҳолат яқинларида шубҳа уйғотган.

Шундан сўнг уй эгалари хонадонга ўрнатилган яширин кузатув камераларидаги ёзувларни текширган ва уй хизматчисининг зўравонлик қилаётганини кўрган. Ушбу тасвирлар кейинчалик тергов учун муҳим далил бўлиб хизмат қилган.

Суд қарорига кўра, аёл қийнаш жиноятини содир этганликда айбдор деб топилди. Унга нисбатан 4 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди.

Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошландиАбитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошландиБугун, 11:20Янгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиЯнгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиБугун, 10:19Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этдиЯшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этдиБугун, 04:458 июль куни Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчирилади8 июль куни Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиКеча, 23:08Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...Кеча, 16:38Сирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиСирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиКеча, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди