Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...

·0·Жамият
Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...

Оила парчаланганда энг оғир масалалардан бири — йиллар давомида бирга қурилган мулкнинг тақдиридир. Кўпинча ана шундай баҳслар узоқ тортишувларга сабаб бўлади. Аммо қонун ҳар икки томоннинг ҳуқуқини ҳимоя қилади.

Фуқаролик ишлари бўйича Марғилон туманлараро судининг 2026 йил 5 июндаги қарорига асосан Қўштепа туманида жойлашган уйнинг ер майдони собиқ эр-хотин — қарздор Х. М. ва ундирувчи М.М. ўртасида тенг икки қисмга ажратилди.

Мажбурий ижро бюроси ходимлари томонидан суд қарори амалда таъминланиб, ер майдони тарафларга қонун талабларига мувофиқ тақсимлаб берилди. Шунингдек, қарздор Х. М. дан 2 миллион 60 минг сўм ижро йиғими ундирилди.

Шу тариқа ижро ҳужжати тўлиқ бажарилиб, томонларнинг қонуний ҳуқуқлари таъминланди.

Адолат — фақат суд қарори билан эмас, унинг тўлиқ ижро этилиши билан ҳам қарор топади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилдиЭркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилдиБугун, 17:53Қаршида Nexia-2 газ баллони портлади: бир киши ҳалок бўлдиҚаршида Nexia-2 газ баллони портлади: бир киши ҳалок бўлдиБугун, 14:31Сурхондарёда она 7-синф ўғлига машина бошқаришга рухсат бердиСурхондарёда она 7-синф ўғлига машина бошқаришга рухсат бердиБугун, 13:56Тошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлганТошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлганБугун, 13:36Ласетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиЛасетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиБугун, 13:32Тошкентда аёлни иштонсиз қувган эркакка суд ҳукми чиқдиТошкентда аёлни иштонсиз қувган эркакка суд ҳукми чиқдиБугун, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди