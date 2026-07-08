Тошкентда хорижликларни нишонга олган йирик Call-марказ фош этилди

·1·Жамият
Тошкентда хорижликларни нишонга олган йирик Call-марказ фош этилди

Ички ишлар вазирлиги Тошкент шаҳрида хориж фуқароларини фирибгарлик йўли - алдаш билан шуғулланган йирик Call-марказлар фаолиятига чек қўйилганини маълум қилди.

Маълумотларга кўра, мазкур марказлар ходимлари Канада, Буюк Британия, Германия, Норвегия ва бошқа давлатлар фуқароларига сохта телефон рақамлари орқали қўнғироқ қилиб, уларни фишинг ҳаволалари ёрдамида фирибгарлик схемаларига жалб қилган.

Тезкор тадбирлар давомида Яшнобод туманидаги Call-марказда 97 нафар, Яккасарой туманидаги марказда эса 34 нафар шахс фаолият юритгани аниқланган. Улар орасида нуфузли олий таълим муассасалари талабалари, шунингдек, хориж фуқаролари ҳам бўлгани қайд этилди.

Аниқланишича, ходимлар иш бошлашдан олдин махфийлик қоидалари бўйича махсус йўриқномадан ўтган. Улар мижозлар билан мулоқотда ўз ҳақиқий исм-шарифини эмас, балки тахаллуслардан фойдаланган. Шунингдек, марказларга кириш ва чиқиш жараёни ҳам махсус қўриқлаш хизмати томонидан қатъий назорат қилинган.

Bir necha kishi ofis polida yuztuban yotibdi.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўтказилган тезкор тадбирлар давомида Call-марказлардан 136 та компьютер, юзлаб телефон аппаратлари, сейфлар ҳамда бошқа техник жиҳозларни ашёвий далил сифатида мусодара қилди.

Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирга қадар Call-марказларнинг 2 нафар раҳбари, 8 нафар асосий гумонланувчи ҳамда яна 10 нафар шахс қамоққа олинган. Қолган 111 нафар шахсга нисбатан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Besh erkak qo‘llarini boshiga qo‘yib yoki devorga tirab, orqa tomondan turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...Бугун, 18:10Эркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилдиЭркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилдиБугун, 17:53Қаршида Nexia-2 газ баллони портлади: бир киши ҳалок бўлдиҚаршида Nexia-2 газ баллони портлади: бир киши ҳалок бўлдиБугун, 14:31Сурхондарёда она 7-синф ўғлига машина бошқаришга рухсат бердиСурхондарёда она 7-синф ўғлига машина бошқаришга рухсат бердиБугун, 13:56Тошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлганТошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлганБугун, 13:36Ласетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиЛасетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди