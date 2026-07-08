Венус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қилади
Замонавий технологиялар инсонларни кўпроқ экран қаршисига боғлаб қўяётган бир пайтда, Франциянинг ВеВард стартапи мутлақо тескари ёндашувни таклиф қилмоқда. Пиёда юришни рағбатлантирувчи ушбу платформа янги “Валкинг Моде” функциясини ишга туширди. Эндиликда фойдаланувчилар кунлик белгиланган қадамлар сонини босиб ўтмагунча, ўзларининг севимли иловаларидан фойдаланишни чеклаб қўйишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу функция ҳам жисмоний фаолликни ошириш, ҳам смартфонга бўлган қарамликни (экран вақтини) камайтиришга қаратилган. Масалан, фойдаланувчи TikTok ёки Instagram иловаларини блоклаб қўйиши ва уларга кириш ҳуқуқини фақат 3 000 ёки 5 000 қадам юргандан кейин тикланадиган қилиб созлаши мумкин. Бу эса ижтимоий тармоқларда вақтни беҳуда сарфлаш ўрнига, саломатлик учун фойдали машғулот билан шуғулланишга ундайди.
Соғлом турмуш тарзи ва рақамли гигиенаВеВард иловаси шу вақтга қадар фойдаланувчиларга ҳар бир қадами учун “Вардс” деб номланувчи ички валютани тақдим этиб келарди. Ушбу виртуал маблағларни кейинчалик нақд пулга, совға карталарига алмаштириш ёки хайрия ишларига йўналтириш имконияти мавжуд. Янги жорий этилган чеклов тизими эса илованинг гамификация (ўйинлаштириш) элементларини янада кучайтиради.
Машҳур теннис юлдузи Венус Виллиаms томонидан молиялаштирилган ушбу лойиҳа бугунги кунда дунёнинг 29 та мамлакатида 30 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга. Компания маълумотларига кўра, иловадан фойдаланиш одамларнинг пиёда юриш вақтини ўртача 25 фоизга оширган. Бу кўрсаткич айниқса ҳаракатсиз турмуш тарзи кенг тарқалган ҳозирги даврда муҳим аҳамиятга эга.
Маълумотлар хавфсизлиги ва бизнес моделКўплаб шунга ўхшаш иловалар фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини сотиш орқали даромад кўрса-да, ВеВард маълумотларни учинчи шахсларга сотмаслигини таъкидламоқда. Платформа ўз фаолиятини қуйидаги манбалар ҳисобидан молиялаштиради:
- Илова ичидаги харидлар;
- Аффиллиат маркетинг (ҳамкорлик дастурлари);
- Премиум обуналар;
- Реклама жойлаштириш.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай ечимлар долзарбдир. Мамлакатимизда ҳам соғлом турмуш тарзини тарғиб қилувчи платформаларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, ижтимоий тармоқларга чеклов қўйиш орқали пиёда юришни рағбатлантириш самарали усул бўлиши мумкин. Ҳозирча илова халқаро бозорларда фаол кенгайишда давом этмоқда.
…