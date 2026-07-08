Венус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қилади

·25·Техно
Венус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қилади

Замонавий технологиялар инсонларни кўпроқ экран қаршисига боғлаб қўяётган бир пайтда, Франциянинг ВеВард стартапи мутлақо тескари ёндашувни таклиф қилмоқда. Пиёда юришни рағбатлантирувчи ушбу платформа янги “Валкинг Моде” функциясини ишга туширди. Эндиликда фойдаланувчилар кунлик белгиланган қадамлар сонини босиб ўтмагунча, ўзларининг севимли иловаларидан фойдаланишни чеклаб қўйишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу функция ҳам жисмоний фаолликни ошириш, ҳам смартфонга бўлган қарамликни (экран вақтини) камайтиришга қаратилган. Масалан, фойдаланувчи TikTok ёки Instagram иловаларини блоклаб қўйиши ва уларга кириш ҳуқуқини фақат 3 000 ёки 5 000 қадам юргандан кейин тикланадиган қилиб созлаши мумкин. Бу эса ижтимоий тармоқларда вақтни беҳуда сарфлаш ўрнига, саломатлик учун фойдали машғулот билан шуғулланишга ундайди.

Соғлом турмуш тарзи ва рақамли гигиена

ВеВард иловаси шу вақтга қадар фойдаланувчиларга ҳар бир қадами учун “Вардс” деб номланувчи ички валютани тақдим этиб келарди. Ушбу виртуал маблағларни кейинчалик нақд пулга, совға карталарига алмаштириш ёки хайрия ишларига йўналтириш имконияти мавжуд. Янги жорий этилган чеклов тизими эса илованинг гамификация (ўйинлаштириш) элементларини янада кучайтиради.

Машҳур теннис юлдузи Венус Виллиаms томонидан молиялаштирилган ушбу лойиҳа бугунги кунда дунёнинг 29 та мамлакатида 30 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга. Компания маълумотларига кўра, иловадан фойдаланиш одамларнинг пиёда юриш вақтини ўртача 25 фоизга оширган. Бу кўрсаткич айниқса ҳаракатсиз турмуш тарзи кенг тарқалган ҳозирги даврда муҳим аҳамиятга эга.

Маълумотлар хавфсизлиги ва бизнес модел

Кўплаб шунга ўхшаш иловалар фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини сотиш орқали даромад кўрса-да, ВеВард маълумотларни учинчи шахсларга сотмаслигини таъкидламоқда. Платформа ўз фаолиятини қуйидаги манбалар ҳисобидан молиялаштиради:

  • Илова ичидаги харидлар;
  • Аффиллиат маркетинг (ҳамкорлик дастурлари);
  • Премиум обуналар;
  • Реклама жойлаштириш.
Стартап асосчиларидан бири Йвес Бенчимолнинг сўзларига кўра, янги авлод технологик маҳсулотлари фойдаланувчининг диққатини иложи борича кўпроқ ушлаб қолишга эмас, балки реал ҳаётда соғлом одатларни шакллантиришга хизмат қилиши керак. ВеВард фойдаланувчилари илованинг ўзида кунига атиги бир неча дақиқа вақт сарфлашади, қолган вақтда эса улар ҳаракатда бўлишади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай ечимлар долзарбдир. Мамлакатимизда ҳам соғлом турмуш тарзини тарғиб қилувчи платформаларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, ижтимоий тармоқларга чеклов қўйиш орқали пиёда юришни рағбатлантириш самарали усул бўлиши мумкин. Ҳозирча илова халқаро бозорларда фаол кенгайишда давом этмоқда.

ВеВардТехнологияСаломатликВенус ВиллиаmsСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаOpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаБугун, 17:22Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаФранциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаБугун, 13:22SambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиSambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 12:23Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиАвстралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиБугун, 03:50Meta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиMeta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиБугун, 03:29Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Бугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги